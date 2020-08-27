Как я собираю себе советника методом тыка - страница 39
откройте метаидитор
верхней строчки (файлы) откройте , там есть (открыть каталог даных)
это адрес C:\Users\---------\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\36A64B8C79A6163D85E6173B54096685
вам нужно зайти по адресу
и удалить эту папку \ MetaQuotes \
предупреждение !!! ---удалятся - все индикаторы которые вы устанавливали и эксперты
это получится - вы заново перезапустите терминал
#property version "1.03"
не чего не буду менять - version "1.03" нормальная версия
в version "1.04" я лишнею и не нужную функцию добавил
если кому интересно - то вот версия в полнее работоспособная https://c.mql5.com/3/297/Horse_move__4.mq5
как проще научится управлять -
накидываете на график объект с именем ( например Горизонтальную линию ) у этой линии есть имя - копируем его
открываем настройки эксперта и вписываем его - если линию вы установили выше текущей цены то нужно вписать его где ( TOP ) если ниже текущей цены то ( LOWER )
дальше выбираем команду - что мы хотим что бы от этих линий произошло (
если кому интересно - то вот версия в полнее работоспособная https://c.mql5.com/3/297/Horse_move__4.mq5
Здравствуйте, Александр! По приведенной Вами ссылке https://c.mql5.com/3/297/Horse_move__4.mq5 в коде советника стоит версия 1.03.
Так это все-таки третья версия или Вы просто забыли поменять её на 1.04?
С уважением, Владимир.
это третья версия -
четвертая тоже рабочая - просто функцию которую я добавил она ненужная . она и не мешает в работе эксперта ну пользы от неё ноль
просто в четвёртой - не нажимайте на компьютере клавишу ( V )или Русская( М ) выскочат три горизонтальных линий - это не страшно и не опасно ещё раз туже клавишу нажмёте они исчезнут .
просто имена не вписывайте в Эксперт этих горизонтальных линии . а пользоваться ими просто - как какая то разметка
теперь расскажу как использовать вариант, от линии сработало открытие, другой линии на другом расстоянии .
1,2 - это имя для тех объектов которые будут - не открывать позиции а открывать другой объект на заданном расстоянии ( Step= 15; // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false))
будут открывать 3,4 - от этих объектов - вы задаёте команду ( =open_buy; // Obj: command:)
есть ещё вариант
это всё тоже самое - что и в том варианте - только эти объекты ещё могут работать как трал
еще если у вас выскочило - два объекта
регулируется с помощью0 - нечего не будет выскакивать
есть ещё вариант
это всё тоже самое - что и в том варианте - только эти объекты ещё могут работать как трал
для тральных имён - подходит только TOP (Horizontal Line) LOWER (Horizontal Line)
Важно!!! Горизонтальные линииздесь не важно - лишь бы имя вписать объекта Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 7