Как я собираю себе советника методом тыка - страница 13

Aleksandr Klapatyuk:

Обновления Советника - KARPUTOV ASSEMBLY.mq5

#property version     "1.01"

- добавил -

input bool                InpPanel               = true;                 // Скрыть кнопки

и заменил Индикатор на 

#resource "\\Indicators\\many signals.ex5"

----- советник не будет работать без этих двух индикаторов -----

тебе спасибо...у тебя хорошо получается...попытайся отправить в кодо базу, может модераторы поставят...вроде 50 баксов за код МТ платит...за статью 200 баксов...)) 

Сергей Криушин:

тебе спасибо...у тебя хорошо получается...попытайся отправить в кодо базу, может модераторы поставят...вроде 50 баксов за код МТ платит...за статью 200 баксов...)) 

я как то пробовал кодо базу, но не получается. выдаёт какую-то ошибку

https://www.mql5.com/en/code/25148/221301 

да я так - без денег . -денег на форексе хватает. 

Как работает функция

input string              t7="------ ИНДИКАТОР ТРЕНД ЛИНИЯ ------";      // ВЫКЛ.- Авто_торговлю

кидаем на график Индикатор к примеру этот - BB_TREND.mq5

пишем в настройках -

input string              InpTrendLineName       = "BB TREND Upper";     // Trend Line Name КРАС.="sell";
input string              InpTrendLineNameX      = "BB TREND Lower";     // Trend Line NameX СИНИЯ.="buy";

подробней как работает Трендовая линия -

-здесь

https://www.mql5.com/ru/code/25309

Рою рою не на рою

выдаёт зараза ошибку и всё тут

2019.04.24 16:03:01.681 KARPUTOV ASSEMBLY (GBPUSD,M1) Индикатор с коротким именем BB_TREND (файл KARPUTOV ASSEMBLY.mq5) удаляет себя с графика

2019.04.24 16:03:01.682 KARPUTOV ASSEMBLY (GBPUSD,M1) Не удалось удалить индикатор BB_TREND с окна #-1. Код ошибки 4115

может кто подскажет ?

что не так?

//+------------------------------------------------------------------+ 
//| обработчик события ChartIndicatorDelete                                        | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void IndicatorDelete() 
  { 
     { 
      PrintFormat("Индикатор с коротким именем %s (файл %s) удаляет себя с графика",InpIndicatorDelete,__FILE__); 
      int window=ChartWindowFind(0,InpIndicatorDelete); 
      bool res=ChartIndicatorDelete(0,window,InpIndicatorDelete); 
      //--- проанализируем результат вызова ChartIndicatorDelete() 
      if(!res) 
        { 
         PrintFormat("Не удалось удалить индикатор %s с окна #%d. Код ошибки %d", 
                     InpIndicatorDelete,window,GetLastError()); 
        } 
     } 
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Aleksandr Klapatyuk:

Рою рою не на рою

выдаёт зараза ошибку и всё тут

2019.04.24 16:03:01.681 KARPUTOV ASSEMBLY (GBPUSD,M1) Индикатор с коротким именем BB_TREND (файл KARPUTOV ASSEMBLY.mq5) удаляет себя с графика

2019.04.24 16:03:01.682 KARPUTOV ASSEMBLY (GBPUSD,M1) Не удалось удалить индикатор BB_TREND с окна #-1. Код ошибки 4115

может кто подскажет ?

что не так?

ну вроде трендовая линия удаляется  и не появляется - может и не нужна эта функция....

Aleksandr Klapatyuk:

Рою рою не на рою

выдаёт зараза ошибку и всё тут

2019.04.24 16:03:01.681 KARPUTOV ASSEMBLY (GBPUSD,M1) Индикатор с коротким именем BB_TREND (файл KARPUTOV ASSEMBLY.mq5) удаляет себя с графика

2019.04.24 16:03:01.682 KARPUTOV ASSEMBLY (GBPUSD,M1) Не удалось удалить индикатор BB_TREND с окна #-1. Код ошибки 4115

может кто подскажет ?

что не так?

там в индюке какая-то недоработка... при удалении его линии бывает не удаляются... деинит не работает на них... я вот еще думаю про него как бы среднюю линию задействовать для пипсовки...

Сергей Криушин:

там в индюке какая-то недоработка... при удалении его линии бывает не удаляются... деинит не работает на них... я вот еще думаю про него как бы среднюю линию задействовать для пипсовки...

Я о ней - тоже подумал.

буду исправлять и тритию обязательно задействую

Вот перелистал всё -не как пока не могу добиться что бы индикатор удалился с графика 

 
Aleksandr Klapatyuk:

Я о ней - тоже подумал.

буду исправлять и тритию обязательно задействую

Вот перелистал всё -не как пока не могу добиться что бы индикатор удалился с графика 

это к Барабашкину...там они у него как бы объекты...наверно и должны как объекты удалятся... толком я сам не программист не знаю не скажу...тоже методом втыка все делаю...

Обновление : version1.03 KARPUTOV ASSEMBLY

добавил -

удаления - Индикатора с Графика после того как сработает Трендовая линия 

добавил -

задействовал Среднею  Трендовую линию .

работает точно также -

https://www.mql5.com/ru/code/25309

Вкл.Trend Line Name Средняя 





version1.03 KARPUTOV ASSEMBLY

Файлы:
bTester1.03_KARPUTOV_ASSEMBLY.zip  65 kb
Aleksandr Klapatyuk:

Обновление : version1.03 KARPUTOV ASSEMBLY

добавил -

удаления - Индикатора с Графика после того как сработает Трендовая линия 

добавил -

задействовал Среднею  Трендовую линию .

работает точно также -

https://www.mql5.com/ru/code/25309

 

Версия для тестера.

можно рассмотреть и потренироваться  




version1.03 KARPUTOV ASSEMBLY

Файлы:
gTester1.03_KARPUTOV_ASSEMBLY.zip  65 kb
