Как я собираю себе советника методом тыка - страница 13
Обновления Советника - KARPUTOV ASSEMBLY.mq5
#property version "1.01"
- добавил -
input bool InpPanel = true; // Скрыть кнопки
и заменил Индикатор на
#resource "\\Indicators\\many signals.ex5"----- советник не будет работать без этих двух индикаторов -----
тебе спасибо...у тебя хорошо получается...попытайся отправить в кодо базу, может модераторы поставят...вроде 50 баксов за код МТ платит...за статью 200 баксов...))
я как то пробовал кодо базу, но не получается. выдаёт какую-то ошибку
https://www.mql5.com/en/code/25148/221301
да я так - без денег . -денег на форексе хватает.
Как работает функция
input string t7="------ ИНДИКАТОР ТРЕНД ЛИНИЯ ------"; // ВЫКЛ.- Авто_торговлю
кидаем на график Индикатор к примеру этот - BB_TREND.mq5
пишем в настройках -
input string InpTrendLineName = "BB TREND Upper"; // Trend Line Name КРАС.="sell";
input string InpTrendLineNameX = "BB TREND Lower"; // Trend Line NameX СИНИЯ.="buy";
подробней как работает Трендовая линия -
-здесь
https://www.mql5.com/ru/code/25309
Рою рою не на рою
Рою рою не на рою
ну вроде трендовая линия удаляется и не появляется - может и не нужна эта функция....
Рою рою не на рою
там в индюке какая-то недоработка... при удалении его линии бывает не удаляются... деинит не работает на них... я вот еще думаю про него как бы среднюю линию задействовать для пипсовки...
Я о ней - тоже подумал.
буду исправлять и тритию обязательно задействую
Вот перелистал всё -не как пока не могу добиться что бы индикатор удалился с графика
это к Барабашкину...там они у него как бы объекты...наверно и должны как объекты удалятся... толком я сам не программист не знаю не скажу...тоже методом втыка все делаю...
Обновление : version1.03 KARPUTOV ASSEMBLY
добавил -
удаления - Индикатора с Графика после того как сработает Трендовая линия
добавил -
задействовал Среднею Трендовую линию .
работает точно также -
https://www.mql5.com/ru/code/25309
version1.03 KARPUTOV ASSEMBLY
Версия для тестера.
можно рассмотреть и потренироваться
version1.03 KARPUTOV ASSEMBLY