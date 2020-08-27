Как я собираю себе советника методом тыка - страница 52

Все в поисках точек - в этот (Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/392) добавил Rsi и Macd

XAUUSDM30

BrainTrend1Sig
BrainTrend1Sig
Просмотров: 4377 Рейтинг: Опубликован: 2011.07.29 17:23 Обновлен: 2016.11.22 07:33 BrainTrend1Sig - это рыночный индикатор для открытия позиций и выхода из них. Он показывает точки смены тренда цветом, когда цена достигает экстремальных значений и наступает самое удобное время для входа или выхода из рынка. В основе индикатора заложены...
Файлы:
Rsi_Macd_BrainTrend1Sig.mq5  18 kb
[Удален]  

От нечего делать - слепил из кодобазы Эксперта на мт4

под такой тип Индикаторов https://www.mql5.com/ru/code/8772

Снимок

Снимок2 это один из режимов

Есть обычный режим - открыл закрыл 

BrainTrend1Sig
BrainTrend1Sig
Индикатор BrainTrend1Sig.
Файлы:
BrainTrend1Sig.mq4  5 kb
Exp_BrainTrend1Sig.mq4  19 kb
[Удален]  
Alexsandr San:

От нечего делать - слепил из кодобазы Эксперта на мт4

под такой тип Индикаторов https://www.mql5.com/ru/code/8772

это один из режимов

Есть обычный режим - открыл закрыл 

Такой глючный, Индикатор для тестера https://www.mql5.com/ru/code/8772

Конечный результат -

Снимок0

Снимок7

BrainTrend1Sig
BrainTrend1Sig
Индикатор BrainTrend1Sig.
[Удален]  

тяжело в тестере МТ4, это ужас, как идёт тестирование от Индикаторов https://www.mql5.com/ru/code/28364

Снимок

Phoenix
Phoenix
В стрелочном индикаторе Phoenix используется комбинация трех индикаторов: Moving Average, Bolinger Bands и Momentum в сочетании с двумя мощными формулами, основанными на поведении цены текущего графика. В индикаторе Phoenix также реализована система звуковых и текстовых алертов, а также отправка...
 
Alexsandr San:

Может кому, Интересно поиграться в Тестере, с этой функцией - выкладываю утилиту, она чисто для тестера, нужен ещё и этот Индикатор   Low_Macd_Line.mq5 

сама функция Вот-

когда от Индикатора Low_Macd_Line.mq5  нужно задать этим Горизонтальным линиям, одно Имя "LOW"

может быть и интересно

стейт уже не кажешь?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

может быть и интересно

стейт уже не кажешь?

Та версия - чисто в тестере, просмотреть принцип работы функции. Результата не получить, если и будет результат, он не верный

Вот здесь https://www.mql5.com/ru/signals/741568 проверяю Утилиту . ещё правда, эту функцию не задействовал, проверяю пока, другие функции    

[Удален]  
Alexsandr San:

Всё в поисках точек - в этот (Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/392) добавил Rsi и Macd


упустил не большую погрешность - не изменил имя 

исправил

//---- имя для окон данных и лэйба для субъокон
   string short_name="Rsi_Macd_BrainTrend1Sig";
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

Rsi_Macd_BrainTrend1Sig

Файлы:
Rsi_Macd_BrainTrend1Sig.mq5  18 kb
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

может быть и интересно

стейт уже не кажешь?

эту функцию - можно использовать как SL или трал( задаётся в настройках расстояние, и она тралится за синей линией )

Снимок

яснее будет, что можно от жёлтой линии 

//+------------------------------------------------------------------+
//| ENUM_TRADE_COMMAND                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_COMMAND
  {
   Turn_Off=0,       // TURN OFF
   Line1_Line1=1,    // Line: LOWER
   Line2_Line2=2,    // Line: TOP
   Line_Line=3,      // Line: LOWER+Line: TOP
   Line1_buys=4,     // Line: LOWER+Buy's
   Line2_sells=5,    // Line: TOP+Sell's
   sells_Line1=6,    // Line: LOWER+Sell's
   buys_Line2=7,     // Line: TOP+Buy's
   close_buys=8,     // Close All Buy's
   close_sells=9,    // Close All Sell's
   close_all=10,     // Close All Buy's and Sell's
   open_buy=11,      // Open Buy
   open_sell=12,     // Open Sell
   close_open_b=13,  // Close Sell+Open Buy
   close_open_s=14,  // Close Buy+Open Sell
   open_buy_sell=15, // Open Buy and Sell
  };
//+------------------------------------------------------------------+
[Удален]  

 тут https://www.mql5.com/ru/forum/135593/page4#comment_3441020

Файлы:
future.mq4 13 kb

но там DLL - удалил его. не знаю, для чего он. Но Индикатор (МТ4)заработал, ещё разобраться, что он умеет

XAUUSDM30 

Новый WmiFor (2.4)
Новый WmiFor (2.4)
Файлы:
WmiFor.mq4  23 kb
[Удален]  

перед этим выложил функцию, прибыль убыток в валюте - закрывает позиции. и немного не правильно, оказалось просто равно надо было добавить 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                SIGNAL_PROFIT.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
CPositionInfo  m_position;                   // trade position object
CTrade         m_trade;                      // trading object
CSymbolInfo    m_symbol;                     // symbol info object
//---
input double TargetTakeProfit = 10000; // Прибыль
input double TargetStopLoss   = 10000; // Убыток
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)<-TargetStopLoss ||
      AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)>=TargetTakeProfit)
     {
      CloseAll();
      PlaySound("ok.wav");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| start function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAll(void)
  {
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of current positions
      if(m_position.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
        {
         ClosePosition(m_position.Symbol()); // close a position by the specified symbo
        }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Close selected position                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClosePosition(const string symbol)
  {
   if(InitTrade(symbol))
      m_trade.PositionClose(m_position.Ticket()); // close a position by the specified symbo
   PlaySound("ok.wav");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Init trade object                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool InitTrade(const string symbol)
  {
   if(!m_symbol.Name(symbol)) // sets symbol name
      return(false);
   if(IsFillingTypeAllowed(symbol,SYMBOL_FILLING_FOK))
      m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_FOK);
   else
      if(IsFillingTypeAllowed(symbol,SYMBOL_FILLING_IOC))
         m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_IOC);
      else
         m_trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
   return(true);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks if the specified filling mode is allowed                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)
  {
//--- Obtain the value of the property that describes allowed filling modes
   int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
//--- Return true, if mode fill_type is allowed
   return((filling & fill_type)==fill_type);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
SIGNAL_PROFIT.mq5  9 kb
