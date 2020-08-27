Как я собираю себе советника методом тыка - страница 52
Все в поисках точек - в этот (Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/392) добавил Rsi и Macd
От нечего делать - слепил из кодобазы Эксперта на мт4
под такой тип Индикаторов https://www.mql5.com/ru/code/8772
это один из режимов
Есть обычный режим - открыл закрыл
Такой глючный, Индикатор для тестера https://www.mql5.com/ru/code/8772
Конечный результат -
тяжело в тестере МТ4, это ужас, как идёт тестирование от Индикаторов https://www.mql5.com/ru/code/28364
Может кому, Интересно поиграться в Тестере, с этой функцией - выкладываю утилиту, она чисто для тестера, нужен ещё и этот Индикатор Low_Macd_Line.mq5
сама функция Вот-
когда от Индикатора Low_Macd_Line.mq5 нужно задать этим Горизонтальным линиям, одно Имя "LOW"
может быть и интересно
стейт уже не кажешь?
Та версия - чисто в тестере, просмотреть принцип работы функции. Результата не получить, если и будет результат, он не верный
Вот здесь https://www.mql5.com/ru/signals/741568 проверяю Утилиту . ещё правда, эту функцию не задействовал, проверяю пока, другие функции
упустил не большую погрешность - не изменил имя
исправил
может быть и интересно
стейт уже не кажешь?
эту функцию - можно использовать как SL или трал( задаётся в настройках расстояние, и она тралится за синей линией )
яснее будет, что можно от жёлтой линии
тут https://www.mql5.com/ru/forum/135593/page4#comment_3441020Файлы:
но там DLL - удалил его. не знаю, для чего он. Но Индикатор (МТ4)заработал, ещё разобраться, что он умеет
перед этим выложил функцию, прибыль убыток в валюте - закрывает позиции. и немного не правильно, оказалось просто равно надо было добавить