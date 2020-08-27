Как я собираю себе советника методом тыка - страница 59

Alexsandr San:

#property version     "1.030"

5000 строк - вот это я налепил. Но! с помощью этой Утилиты, можно выстроить почти, любую стратегию.

Не обязательно использовать всё - на демо счёте, настраиваем и сохраняем в сет 

Надо пересмотреть расчёт от Point что то, тут не то. сначала я 2000 установил закрыло 20 , 20000 закрыло 200

голд 

Alexsandr San:

Надо пересмотреть расчёт от Point что то, тут не то. сначала я 2000 установил закрыло 20 , 20000 закрыло 200

 

Не могу понять, в тестере прогоняю на золоте, повторяю что в реале. Всё закрывает как надо, 2000 Point . почему у меня вчера закрывало не так, не пойму.

ПРОВЕРКА 

-----------------------------------

Не ужели, терминал и тестер ведут расчёт по разному????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 
Alexsandr San:

Не могу понять, в тестере прогоняю на золоте, повторяю что в реале. Всё закрывает как надо, 2000 Point . почему у меня вчера закрывало не так, не пойму.

 

-----------------------------------

Не ужели, терминал и тестер ведут расчёт по разному????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Нет, в тестере не все тики иногда отражены)))) Лосевых выкидышей нет)

#property version     "1.031"

Вроде поправил расчёт от 

input string   t2="----- Exchange><Point TP SL---";              //
input bool     InpExcPoi                    = false;             // Exchange= false; Point= true;
Файлы:
Utility_Command.mq5  371 kb
 
Alexsandr San:

#property version     "1.031"

Вроде поправил расчёт от 

Скачать видео

а русифицировать можно? английский плохо знаю

 
и его в Эксперт папку кидать? закинул туда не видит
TreidS:

а русифицировать можно? английский плохо знаю

что именно русифицировать ? спрашивайте не стесняйтесь 

TreidS:
и его в Эксперт папку кидать? закинул туда не видит

перезагрузите терминал или в редакторе с компилируйте 

Снимок

TreidS:
и его в Эксперт папку кидать? закинул туда не видит

вот Индикатор - кидать в папку Indicators (перезагрузить терминал или с компилировать в редакторе)

И в тестере, можно много чего выполнять в ручном исполнении.

Снимок4 Снимок3.PNG

Файлы:
Rsi_Macd_BrainTrend1Sig.mq5  18 kb
 
Alexsandr San:

вот Индикатор - кидать в папку Indicators (перезагрузить терминал или с компилировать в редакторе)

И в тестере, можно много чего выполнять в ручном исполнении.


спасибо огромное. Получилось  с компилировать только при помощи изменения названия файла.

по поводу русифицировать. Вижу выше места по русски). А вообще бы хотелось все чтобы разобрать в Эксперте)


Уж очень он огромен  функциях)ъ


