Как я собираю себе советника методом тыка - страница 59
#property version "1.030"
5000 строк - вот это я налепил. Но! с помощью этой Утилиты, можно выстроить почти, любую стратегию.
Не обязательно использовать всё - на демо счёте, настраиваем и сохраняем в сет
Надо пересмотреть расчёт от Point что то, тут не то. сначала я 2000 установил закрыло 20 , 20000 закрыло 200
Не могу понять, в тестере прогоняю на золоте, повторяю что в реале. Всё закрывает как надо, 2000 Point . почему у меня вчера закрывало не так, не пойму.
-----------------------------------
Не ужели, терминал и тестер ведут расчёт по разному????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Нет, в тестере не все тики иногда отражены)))) Лосевых выкидышей нет)
#property version "1.031"
Вроде поправил расчёт от
#property version "1.031"
а русифицировать можно? английский плохо знаю
что именно русифицировать ? спрашивайте не стесняйтесь
и его в Эксперт папку кидать? закинул туда не видит
перезагрузите терминал или в редакторе с компилируйте
вот Индикатор - кидать в папку Indicators (перезагрузить терминал или с компилировать в редакторе)
И в тестере, можно много чего выполнять в ручном исполнении.
спасибо огромное. Получилось с компилировать только при помощи изменения названия файла.
по поводу русифицировать. Вижу выше места по русски). А вообще бы хотелось все чтобы разобрать в Эксперте)
Уж очень он огромен функциях)ъ