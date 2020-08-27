откройте метаидитор 

Как я собираю себе советника методом тыка - страница 38

Aleksandr Klapatyuk:

вообще очень подозрительная ошибка - и ошибка ли это была? Всё исключительно работает - вот и думаю , что это было 

если 4 позиции открылись правильно - а потом начало открывать против шерсти 

Это ты думаешь, а автомат не думает, что заложено - то и стреляет, просто сложилась непознаная комбинация из всех функций и дала результат, а тебе и надо впоследствии понять, правильно ли это было и как это лучше приспособить... тоже несколько раз было. ставит- видит - не туда пошел - убирает...)) автомат

Сергей Криушин:

Это ты думаешь, а автомат не думает, что заложено - то и стреляет, просто сложилась непознаная комбинация из всех функций и дала результат, а тебе и надо впоследствии понять, правильно ли это было и как это лучше приспособить... тоже несколько раз было. ставит- видит - не туда пошел - убирает...))

нет. Вы пользуетесь - другой логикой этого же эксперта. в нём заложено много чего. я ведь знаю что он должен открыть туда то туда. а он против создателя попёр  

объект конечно может открывать туда и туда - но я команду настроил в определённое направление  
 
Aleksandr Klapatyuk:

вот по этой паре произошла ошибка .

это я после по новой установил эксперта с настройками по умолчанию - чисто ,что бы профит по позициям сработал 

AUDNZDH1

Тю, таких мелочей пугаться, так лучше и не начинать... а после таки шпилей обычно идет добивание в том же направлении... такой парой вообще не работаю, хотя разницы нет, надо поставить посмотреть....

Aleksandr Klapatyuk:

нет. Вы пользуетесь - другой логикой этого же эксперта. в нём заложено много чего. я ведь знаю что он должен открыть туда то туда. а он против создателя попёр  

объект конечно может открывать туда и туда - но я команду настроил в определённое направление  

логика от вашего эксперт вошла в одну функцию - она выполняет те действия что Вы описывали . есть другая логика выполняет действия от имени объекта   

Сергей Криушин:

Тю, таких мелочей пугаться, так лучше и не начинать... а после таки шпилей обычно идет добивание в том же направлении... такой парой вообще не работаю, хотя разницы нет, надо поставить посмотреть....

я этой парой не когда не пользовался - решил все пары открыть которые по умолчанию в наборе forex.all.set

чтобы проверять эксперта на реальном счёте 

Aleksandr Klapatyuk:

я этой парой не когда не пользовался - решил все пары открыть которые по умолчанию в наборе forex.all.set

чтобы проверять эксперта на реальном счёте 

у меня же стоит на 20 парах и я к нему не притрагиваюсь - просто слушаю его работу он же создаёт определённые звуки 
 
Aleksandr Klapatyuk:
у меня же стоит на 20 парах и я к нему не притрагиваюсь - просто слушаю его работу он же создаёт определённые звуки 

Устал я что-то...гриппую вторую неделю никак не проходит, пойду посплю потом видно будет куда и что пошло...

Сергей Криушин:

Устал я что-то...гриппую вторую неделю никак не проходит, пойду посплю потом видно будет куда и что пошло...

Выздоравливайте ! не надо болеть 
 
Перестали запускаться все терминалы mt4, 5 работает, при запуске появляется на секунду в процессах и викидывает всё перепробовал от отключения антивируса до запуска всех старых билдов, нихрена не помогает, в пятницу все норм было. Стоит винда 8.1 Помогите кто-нибудь, похоже скоро невроз начнется
Maks12354:
Перестали запускаться все терминалы mt4, 5 работает, при запуске появляется на секунду в процессах и викидывает всё перепробовал от отключения антивируса до запуска всех старых билдов, нихрена не помогает, в пятницу все норм было. Стоит винда 8.1 Помогите кто-нибудь, похоже скоро невроз начнется

откройте метаидитор 

Снимок мета

верхней строчки (файлы) откройте , там есть (открыть каталог даных)

это адрес C:\Users\---------\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\36A64B8C79A6163D85E6173B54096685

Снимок кат дан

вам нужно зайти по адресу 

Снимок роуминг

и удалить эту папку \ MetaQuotes \

удалятся - все индикаторы которые вы устанавливали и эксперты  

