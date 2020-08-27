Как я собираю себе советника методом тыка - страница 38
вообще очень подозрительная ошибка - и ошибка ли это была? Всё исключительно работает - вот и думаю , что это было
если 4 позиции открылись правильно - а потом начало открывать против шерсти
Это ты думаешь, а автомат не думает, что заложено - то и стреляет, просто сложилась непознаная комбинация из всех функций и дала результат, а тебе и надо впоследствии понять, правильно ли это было и как это лучше приспособить... тоже несколько раз было. ставит- видит - не туда пошел - убирает...))
нет. Вы пользуетесь - другой логикой этого же эксперта. в нём заложено много чего. я ведь знаю что он должен открыть туда то туда. а он против создателя попёробъект конечно может открывать туда и туда - но я команду настроил в определённое направление
вот по этой паре произошла ошибка .
это я после по новой установил эксперта с настройками по умолчанию - чисто ,что бы профит по позициям сработал
AUDNZDH1
Тю, таких мелочей пугаться, так лучше и не начинать... а после таки шпилей обычно идет добивание в том же направлении... такой парой вообще не работаю, хотя разницы нет, надо поставить посмотреть....
логика от вашего эксперт вошла в одну функцию - она выполняет те действия что Вы описывали . есть другая логика выполняет действия от имени объекта
я этой парой не когда не пользовался - решил все пары открыть которые по умолчанию в наборе forex.all.set
чтобы проверять эксперта на реальном счёте
у меня же стоит на 20 парах и я к нему не притрагиваюсь - просто слушаю его работу он же создаёт определённые звуки
Устал я что-то...гриппую вторую неделю никак не проходит, пойду посплю потом видно будет куда и что пошло...
Перестали запускаться все терминалы mt4, 5 работает, при запуске появляется на секунду в процессах и викидывает всё перепробовал от отключения антивируса до запуска всех старых билдов, нихрена не помогает, в пятницу все норм было. Стоит винда 8.1 Помогите кто-нибудь, похоже скоро невроз начнется
откройте метаидитор
верхней строчки (файлы) откройте , там есть (открыть каталог даных)
это адрес C:\Users\---------\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\36A64B8C79A6163D85E6173B54096685
вам нужно зайти по адресу
и удалить эту папку \ MetaQuotes \
удалятся - все индикаторы которые вы устанавливали и эксперты