Сергей Криушин:

Есть же различные индикаторы с линиями... вот только на вскидку...а если еще порыть...

спасибо! 

буду изучать  пробовать.

Aleksandr Klapatyuk:

спасибо! 

буду изучать  пробовать.

В ИНДИКАТОРЕ AutoTrendLines.mq5
выдавало предупреждение 
no indicator plot defined for indicator  0 0

добавил эту строчку
#property indicator_plots   0

предупреждение УБРАЛОСЬ 

Файлы:
AutoTrendLines.mq5  24 kb
В СОВЕТНИКЕ МОЖНО НЕ ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ-
ПРОСТО НАКИДЫВАЕМ НА ГРАФИК ИНДИКАТОР BB_TREND.mq5
И В СОВЕТНИКЕ ИЗМИНИТЬ ---
input string              t7="------ ТРЕНД ЛИНИЯ ------";
input double              Step1                  = 5.0;               // Шаг от Тренд линии, пунктов
input double              LowerUpper             = 1.0;               // Ловит Тренд линию, пунктов
input string              BuyStop_TrendName      = "BB TREND Lower";  // Авто_торговля.Вкл.="BB TREND Lower";="buy";
input string              SellStop_TrendName     = "BB TREND Upper";  // Авто_торговля.Вкл.="BB TREND Upper";="sell";
НУ ДЛЯ ТЕСТЕРА -ВОТ ТУТ Я ПОХИМИЧЕЛ -
Файлы:
BB_TREND_ASSEMBLY_CODEBASE.mq5  182 kb
BB_TREND.mq5  26 kb
Aleksandr Klapatyuk:
ПРОГНАЛ ЧЕРЕЗ ТЕСТЕР 

ВОТ РЕЗУЛЬТАТ-

Снимок BB_TREND

BB_TREND

что бы накинул на график Индикатор с Тренд линией 

советник совершал - 

или buy sell  или Отложенные ордера 


начну с начала:

------- тренд линия ------

исправлено: удаления линии

Файлы:
XXXXX_ASSEMBLY_CODEBASE.mq5  142 kb
Aleksandr Klapatyuk:

что бы накинул на график Индикатор с Тренд линией 

советник совершал - 

или buy sell  или Отложенные ордера 


НАКИДЫВАЕМ НА ГРАФИК ИНДИКАТОР С ТРЕНДОВОЙ ЛИНИЕЙ -

ИЛИ РИСУЕМ ОТ РУКИ -

- ГОТОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ -

Файлы:
XXXX1_ASSEMBLY_CODEBASE.mq5  179 kb
AutoTrendLines.mq5  24 kb
Aleksandr Klapatyuk:

НАКИДЫВАЕМ НА ГРАФИК ИНДИКАТОР С ТРЕНДОВОЙ ЛИНИЕЙ -

ИЛИ РИСУЕМ ОТ РУКИ -

- ГОТОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ -

А ЭТО - КАК ОНО РАБОТАЕТ В ТЕСТЕРЕ 

