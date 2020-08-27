Как я собираю себе советника методом тыка - страница 9
Есть же различные индикаторы с линиями... вот только на вскидку...а если еще порыть...
спасибо!
буду изучать пробовать.
В ИНДИКАТОРЕ AutoTrendLines.mq5
выдавало предупреждение
no indicator plot defined for indicator 0 0
добавил эту строчку
#property indicator_plots 0
предупреждение УБРАЛОСЬ
ПРОСТО НАКИДЫВАЕМ НА ГРАФИК ИНДИКАТОР BB_TREND.mq5
И В СОВЕТНИКЕ ИЗМИНИТЬ ---
input string t7="------ ТРЕНД ЛИНИЯ ------";
input double Step1 = 5.0; // Шаг от Тренд линии, пунктов
input double LowerUpper = 1.0; // Ловит Тренд линию, пунктов
input string BuyStop_TrendName = "BB TREND Lower"; // Авто_торговля.Вкл.="BB TREND Lower";="buy";
input string SellStop_TrendName = "BB TREND Upper"; // Авто_торговля.Вкл.="BB TREND Upper";="sell";
ПРОГНАЛ ЧЕРЕЗ ТЕСТЕР
ВОТ РЕЗУЛЬТАТ-
https://www.mql5.com/ru/code/25309
НУ ДЛЯ ТЕСТЕРА -ВОТ ТУТ Я ПОХИМИЧЕЛ -
надо добавлять ещё одну функцию к моему советнику-
https://www.mql5.com/ru/code/25309
что бы накинул на график Индикатор с Тренд линией
советник совершал -
или buy sell или Отложенные ордера
НАКИДЫВАЕМ НА ГРАФИК ИНДИКАТОР С ТРЕНДОВОЙ ЛИНИЕЙ -
ИЛИ РИСУЕМ ОТ РУКИ -
- ГОТОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ -
А ЭТО - КАК ОНО РАБОТАЕТ В ТЕСТЕРЕ