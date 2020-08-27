Как я собираю себе советника методом тыка - страница 20
сегодня проверю эту функцию на реале
по индикаторным линиям FiboPivot_V2
обязательно нужно вписать короткое имя индикатора - чтобы он удалился
- если не удалить индикатор - он выставит опять линии и будет повторяться открывания позиции
вот отличный индикатор https://www.mql5.com/ru/code/26585Price density
к моему советнику
от горизонтальной сработает buy а от цифр SL
надо зайти в Список обьектов и скопировать имя. любой линии или цифр
или можно вот эти значки выставлять которые внизу BUY и STOP - что бы не удалять индикатор
можно все действия изменить на отложенные ордера или совместно или по отдельности
отложенный ордер движется за ценой как трал
вот у меня сработало имя объекта и выставило отложенный ордер на картинке ниже
обведённый объект ещё не достигнут- ждёт когда текущая цена опустится ниже объекта
теперь если сработает SELLSTOP - выше я установил объект с именем для закрытия SELL
а если не сработает SELLSTOP и цена пойдёт выше то объект на закрытия удалится
а отложенный ордер будет двигаться за ценой
-------------------------------------------------------------------------------
что не хватает этому советнику - это трал объекта с именем .
надо будет доработать эту функцию
что то тут я не туда звук приделал
исправлю и прикреплю файл
может кто подскажет ? куда это впихнуть
нашол куда
вот сюда
-------------------------------------------------------------------------------
вошёл в позицию - что нас ждёт?
передвинул объект с именем - на закрытия SELL
ещё передвинул объект с именем -
вот нужно это дело за тралить автоматически .
что бы не я передвигал объект - а советник передвигал объект с именем
ещё передвинул ниже - объект на 118.811 закрытия SELL
ещё передвинул
хочу показать и всё не как - уже в плотную передвинул
пока печатал - закрылось по объекту с именем
https://www.mql5.com/ru/forum/233860/page43#comment_13219147
Огромное Спасибо! Vladimir Karputov Здоровья вам и вашим близким!
добавил вашу функцию в советник
Два в одном из утилит
https://www.mql5.com/ru/code/26353
Vladimir Karputov:
Двигает два объекта - горизонтальные линии
https://c.mql5.com/3/291/Trailing_Objects.mq5
Добавил ещё, что бы можно было использовать - четыре горизонтальные линии, от которых можно, как открыть-так и закрыть в любую сторону - ну и тралить.
горизонтальная линия - для трала . а так можно любой Объект с именем.
Добавил ещё, что бы можно было использовать - четыре горизонтальные линии, от которых можно, как открыть-так и закрыть в любую сторону - ну и тралить.
горизонтальная линия - для трала . а так можно любой Объект с именем.