надо будет доработать эту функцию 

Как я собираю себе советника методом тыка - страница 20

сегодня проверю эту функцию на реале

по  индикаторным линиям FiboPivot_V2

обязательно нужно вписать короткое имя индикатора - чтобы он удалился

- если не удалить индикатор - он выставит опять линии и будет повторяться открывания позиции  

ловить цену

Файлы:
Hand_support_HLine_04.zip  27 kb
[Удален]  

вот отличный индикатор  https://www.mql5.com/ru/code/26585

Price density

  к моему советнику 

от горизонтальной сработает buy а от цифр SL 

input string   t8="------ NAME Open ------";          //
input string   InpHLineBUY          = "(- ВНИЗУ -)";  // Name open buy (- ВНИЗУ -)
input string   InpHLineSELL         = "(- ВВЕРХУ -)"; // Name open sell (- ВВЕРХУ -)
input bool     InpReverse01         = false;          // Reverse Open - переворот торгового сигнала
input string   short_name           = "INDICATOR";    // INDICATOR_SHORTNAME Delete
input string   t9="------ NAME Close ------";         //
input string   InpHLineCloseBUY     = "(- ВНИЗУ -)";  // Name Close buy (- ВНИЗУ -)
input string   InpHLineCloseSELL    = "(- ВВЕРХУ -)"; // Name Close sell (- ВВЕРХУ -)
input bool     InpReverse10         = false;          // Reverse Close - переворот торгового сигнала
input string   short_name0          = "INDICATOR";    // INDICATOR_SHORTNAME Delete
input bool     Inpres               = false;          // Delete All Indicators
//+------------------------------------------------------------------+

  надо зайти в Список обьектов и скопировать имя. любой линии или цифр

или можно вот эти значки выставлять которые внизу BUY и STOP  - что бы не удалять индикатор 

IMEI

[Удален]  
подправил звуки. когда откроет -когда закроет - когда достигнет цели баланса.
[Удален]   
input bool     InpOnlyLimit         = false;          // Выставить отложенный ордер
input bool     InpOnlystart         = true;           // Вкл. Buy\Sell

можно все действия изменить на отложенные ордера или совместно или по отдельности 

 отложенный ордер движется за ценой как трал 

sinput string  t3="------ Варианты ордеров ------";   //
input uint     maxLimits            = 1;              // Кол-во отложенных.ордеров в сетке в одну сторону
input int      InpPenStep           = 25;             // Шаг сетки, пунктов
input string   t4="------ Trailing ордеров ------";   //
input bool     InpStopTrailing      = true;           // ВКЛ.Trailing отлож.ордеров(ВЫКЛ.если больше 1 в сетке)
input ushort   InpTrailingPenStop   = 25;             // Trailing Stop of a Orders. "0" --> off and Trailing Step is not important
input ushort   InpTrailingPenStep   = 5;              // Trailing Step of a Orders
input string   t5="------ в ту же сторону ------";    //
input bool     ReverseOne           = false;          // BUYLIMIT SELLLIMIT
input bool     ReverseOny           = true;           // BUYSTOP SELLSTOP
input string   t6="------ на оборот ------";          //
input bool     ReverseOne1          = false;          // SELLLIMIT BUYLIMIT
input bool     ReverseOny1          = false;          // SELLSTOP BUYSTOP

вот у меня сработало имя объекта и выставило отложенный ордер на картинке ниже

InkedEURJPYH2_LI

обведённый объект ещё не достигнут- ждёт когда текущая цена опустится ниже объекта 

Снимок

теперь если сработает SELLSTOP - выше я установил объект с именем  для закрытия SELL

а если не сработает SELLSTOP  и цена пойдёт выше то объект на закрытия удалится

а отложенный ордер  будет двигаться за ценой 

-------------------------------------------------------------------------------

что не хватает этому советнику - это трал объекта с именем .

надо будет доработать эту функцию 

[Удален]  

что то тут я не туда звук приделал 

//+------------------------------------------------------------------+
//| start function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAllProfit0()
  {
//---
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of current positions
      if(Extposition.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
        {
         if((PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)/PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/
             SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE))/n>InTakeProfit)
            ClosePosition(Extposition.Symbol()); // close a position by the specified symbo
         if(UseSound)
            PlaySound("ok.wav");
        }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| start function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAllLoss0()
  {
//---
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of current positions
      if(Extposition.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
        {
         if((PositionGetDouble(POSITION_PROFIT)/PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)/
             SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE))/n<-InStopLoss)
            ClosePosition(Extposition.Symbol());  // close a position by the specified symbo
         if(UseSound)
            PlaySound("ok.wav");
        }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

исправлю и прикреплю файл

может кто подскажет ? куда это впихнуть

         if(UseSound)
            PlaySound("ok.wav");

нашол куда 

вот сюда 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Close selected position                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClosePosition(const string symbol)
  {
   if(InitTrade(symbol))
      ExtTrade.PositionClose(Extposition.Ticket()); // close a position by the specified symbo
   if(UseSound)
      PlaySound("ok.wav");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
Hand_support_HLine_06.zip  27 kb
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

можно все действия изменить на отложенные ордера или совместно или по отдельности 

 отложенный ордер движется за ценой как трал 

вот у меня сработало имя объекта и выставило отложенный ордер на картинке ниже

обведённый объект ещё не достигнут- ждёт когда текущая цена опустится ниже объекта 

теперь если сработает SELLSTOP - выше я установил объект с именем  для закрытия SELL

а если не сработает SELLSTOP  и цена пойдёт выше то объект на закрытия удалится

а отложенный ордер  будет двигаться за ценой 

-------------------------------------------------------------------------------

что не хватает этому советнику - это трал объекта с именем .

надо будет доработать эту функцию 

вошёл в позицию - что нас ждёт?

Снимок 

передвинул объект с именем - на закрытия SELL

Снимок2

ещё передвинул объект с именем -

вот нужно это дело за тралить автоматически .

что бы не я передвигал объект - а советник передвигал объект с именем 

Снимок3 

ещё передвинул ниже - объект на 118.811 закрытия  SELL

ниже

ещё передвинул

Снимок7

хочу показать и всё не как - уже в плотную передвинул 

Снимок8

пока печатал - закрылось по объекту с именем 

Снимок9

Снимок10


[Удален]  

https://www.mql5.com/ru/forum/233860/page43#comment_13219147

Огромное Спасибо! Vladimir Karputov  Здоровья вам и вашим близким!

добавил вашу функцию в советник 

input string   t8="------ NAME Open ------";          //
input string   InpHLineBUY          = "(- ВНИЗУ -)";  // Name open buy (- ВНИЗУ -)
input string   InpHLineSELL         = "(- ВВЕРХУ -)"; // Name open sell (- ВВЕРХУ -)
input bool     InpReverse01         = false;          // Reverse Open - переворот торгового сигнала
input string   short_name           = "INDICATOR";    // INDICATOR_SHORTNAME Delete
input string   t9="------ NAME Close ------";         //
input string   InpHLineCloseBUY     = "(- ВНИЗУ -)";  // Name Close buy (- ВНИЗУ -)
input string   InpHLineCloseSELL    = "(- ВВЕРХУ -)"; // Name Close sell (- ВВЕРХУ -)
input bool     InpReverse10         = false;          // Reverse Close - переворот торгового сигнала
input string   short_name0          = "INDICATOR";    // INDICATOR_SHORTNAME Delete
input bool     Inpres               = false;          // Delete All Indicators
input string   t10="------ Trailing Obj:Line ------"; //
input string   InpObjDownName       = "(- ВНИЗУ -)";  // Obj: Follows the price up (Horizontal Line)
input string   InpObjUpName         = "(- ВВЕРХУ -)"; // Obj: Follows the price down (Horizontal Line)
input ushort   InpObjTrailingStop   = 15;             // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep   = 5;              // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
Hand_HLine_Objects.zip  25 kb
[Удален]  

Два в одном из утилит 

https://www.mql5.com/ru/code/26353

  Vladimir Karputov:

Двигает два объекта - горизонтальные линии


https://c.mql5.com/3/291/Trailing_Objects.mq5

input string   t0="------ Obj:Line ------";           //
input string   InpObjDownName0         = "BUY";       // Obj: Follows the price down (Horizontal Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=close_sells; // Obj:  command: ВВЕРХУ
input string   InpObjUpName0           = "SELL";      // Obj: Follows the price up (Horizontal Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=close_buys; // Obj:  command: ВНИЗУ
input string   t1="------ Trailing Obj:Line ------";  //
input string   InpObjUpName            = "BUY";       // Obj: Follows the price down (Horizontal Line)
input string   InpObjDownName          = "SELL";      // Obj: Follows the price up (Horizontal Line)
input ushort   InpObjTrailingFrequency = 10;          // Obj: Trailing, in seconds (< "10" -> only on a new bar)
input ushort   InpObjTrailingStop      = 15;          // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep      = 5;           // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
//---
Файлы:
Obj_Trade_command.mq5  118 kb
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Два в одном из утилит 

https://www.mql5.com/ru/code/26353

  Vladimir Karputov:

Двигает два объекта - горизонтальные линии


https://c.mql5.com/3/291/Trailing_Objects.mq5

Добавил ещё, что бы можно было использовать - четыре горизонтальные линии, от которых можно, как открыть-так и закрыть в любую сторону - ну и тралить.

горизонтальная линия - для трала . а так можно любой Объект с именем. 

input string   t0="------ Obj:Line Open ------";      //
input string   InpObjDownName0         = "TOP";       // Obj: Follows the price down (Horizontal Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=open_sell;   // Obj:  command: ВВЕРХУ
input string   InpObjUpName0           = "LOWER";     // Obj: Follows the price up (Horizontal Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;   // Obj:  command: ВНИЗУ
input string   t1="------ Obj:Line Close ------";     //
input string   InpObjDownName02        = "TOP DELL";  // Obj: Follows the price down (Horizontal Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand2=close_sells;// Obj:  command: ВВЕРХУ
input string   InpObjUpName02          = "LOWER DELL";// Obj: Follows the price up (Horizontal Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand02=close_buys;// Obj:  command: ВНИЗУ
input string   t2="------ Trailing Obj:Line ------";  //
input string   InpObjUpName            = "TOP DELL";  // Obj: Follows the price down (Horizontal Line)
input string   InpObjDownName          = "LOWER DELL";// Obj: Follows the price up (Horizontal Line)
input ushort   InpObjTrailingFrequency = 10;          // Obj: Trailing, in seconds (< "10" -> only on a new bar)
input ushort   InpObjTrailingStop      = 15;          // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep      = 5;           // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
//---
Файлы:
Obj_Trade_command.mq5  123 kb
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Добавил ещё, что бы можно было использовать - четыре горизонтальные линии, от которых можно, как открыть-так и закрыть в любую сторону - ну и тралить.

горизонтальная линия - для трала . а так можно любой Объект с именем. 

обновление - на следующей странице 
