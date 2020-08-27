Как я собираю себе советника методом тыка - страница 27
Понравилось?
посмотреть в деле надо
не для меня, для него
думаю -не хватает отдельного, стоп лимита и таки профита -для горизонтальных линий , которые выставляются автоматически .
это плюс ещё 4 линии - а нет! 8
#property version "1.11"
выставляет горизонтальную линю StopLoss и если цена пошла в нужную сторону тралит позицию
жёлтые линии - это StopLoss и заодно трал
здесь не может быть ноль - сразу будет закрывать . нужно обязательно установить сколько пунктов, вы хотите - чтобы закрыло позицию
так то - вроде есть результат.
выдаёт такую ошибку и эксперт удаляется - при открытии позиции . счёт 500 GLD.
а на рублёвом счету - всё работает. пока не могу разобраться .
блин! и в поиске не какой информации . может кто подскажет? что за ошибка?
2019.10.28 10:21:58.667 Your intelligence (USDJPY,H1) zero divide in 'Your intelligence.mq5' (1481,14)
В коде в строке 1481, позиция курсоса 14 - ищите ошибку.
Большое Спасибо ! вроде разобрался, в чём причина . Спасибо за подсказку !!!
В коде в строке 1481, позиция курсоса 14 - ищите ошибку.
вот тут - я намудрил
исправил на так - только ещё не проверил эту функцию - но по идее должна работать
ещё раз - Огромное Спасибо! Здоровья ! и Всех Благ!
сейчас заметил - в терминале где - счёт GLD
открыв позицию прибыль не меняется - как показывает 8 пунктов и не меняется
а на графике цена двигается - может и за этого выдавала ошибку
надо оставлять - где я на мудрил . -- так работает! а так как хотел исправить, не работает и /n и удалял и с ней . не работает
Вся причина - самого счёта GLD . открыл в том же терминале счёт USD и всё работает