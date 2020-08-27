Как я собираю себе советника методом тыка - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть такой фильтр из эксперта Karakatica ЕА вставил в ваш 5 - перестал работать, тоже что-то не так делаю
здесь на картинке два индикатора - iKarakatica.mq5 и 0001 iKarakatica.mq5 и вот их точки совпадают
Слепил индикатор - показал результат на 30 минутах
я запускал и его - но он на каждом тике делает сделку
а вот индикатор через индикатор - ….
Ну тут нужно проверяться чтоб не открывалась вторая сделка на одном баре, или запоминать цену и следующую только при определенном шаге. Короче подбираются варианты отслеживания открытия позиций. Дело не в индикаторе, а в описанной логике эксперта.
Ну тут нужно проверяться чтоб не открывалась вторая сделка на одном баре, или запоминать цену и следующую только при определенном шаге. Короче подбираются варианты отслеживания открытия позиций. Дело не в индикаторе, а в описанной логике эксперта.
iKarakatica.mq5 в советнике открывает только buy и закрывает на sell и всё повторяется открывает buy и закрывает на sell.
а когда iKarakatica.mq5 пропустил через 0001 iKarakatica.mq5 - заработало как надо
Ну тут нужно проверяться чтоб не открывалась вторая сделка на одном баре, или запоминать цену и следующую только при определенном шаге. Короче подбираются варианты отслеживания открытия позиций. Дело не в индикаторе, а в описанной логике эксперта.
индикатор iKarakatica.mq5 - он слабенький. результат у него не ахти
iKarakatica.mq5 в советнике открывает только buy и закрывает на sell и всё повторяется открывает buy и закрывает на sell.
а когда iKarakatica.mq5 пропустил через 0001 iKarakatica.mq5 - заработало как надо
Круто... просто как всё гениальное...вы можно сказать гений...просто восхищаете своей изобретательностью...попробуйте с ИИ по простому у вас должно получиться...верю вашему таланту...
Спасибо большое пребольшое!!!!!!
индикатор iKarakatica.mq5 - он слабенький. результат у него не ахти
он же как вспомогательный для фильтра флета...наверно нужно было ставить "фальше" тогда он идет как надо...))
ВСЁ ЛИШНЕЕ УДАЛИЛ - СОВЕТНИК ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ .
Круто... просто как всё гениальное...вы можно сказать гений...просто восхищаете своей изобретательностью...попробуйте с ИИ по простому у вас должно получиться...верю вашему таланту...
Спасибо большое пребольшое!!!!!!
я и не думал что получится - но вроде всё работает.
рад что вам понравилось- УДАЧИ ВАМ ВОВСЁМ !
ВСЁ ЛИШНЕЕ УДАЛИЛ - СОВЕТНИК ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ .
Тоже так частенько накручиваю и нагружаю... а в результате - простой вариант оказывается эффективней...))