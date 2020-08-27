Как я собираю себе советника методом тыка - страница 7

Сергей Криушин:

Есть такой фильтр из эксперта Karakatica ЕА вставил в ваш 5 - перестал работать, тоже что-то не так делаюеннггш

здесь на картинке два индикатора -  iKarakatica.mq5 и 0001 iKarakatica.mq5 и вот их точки совпадают


Слепил индикатор - показал результат на 30 минутах 

инд1

инд2

Файлы:
00001_Indicators.mq5  17 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

я запускал и его - но он на каждом тике делает сделку

а вот индикатор через индикатор - ….  

Ну тут нужно проверяться чтоб не открывалась вторая сделка на одном баре, или запоминать цену и следующую только при определенном шаге. Короче подбираются варианты отслеживания открытия позиций. Дело не в индикаторе, а в описанной логике эксперта.

Konstantin Nikitin:

Ну тут нужно проверяться чтоб не открывалась вторая сделка на одном баре, или запоминать цену и следующую только при определенном шаге. Короче подбираются варианты отслеживания открытия позиций. Дело не в индикаторе, а в описанной логике эксперта.

 iKarakatica.mq5 в советнике открывает только buy и закрывает на sell и всё повторяется открывает buy  и закрывает на sell.

а когда iKarakatica.mq5 пропустил через 0001 iKarakatica.mq5 - заработало как надо

Konstantin Nikitin:

Ну тут нужно проверяться чтоб не открывалась вторая сделка на одном баре, или запоминать цену и следующую только при определенном шаге. Короче подбираются варианты отслеживания открытия позиций. Дело не в индикаторе, а в описанной логике эксперта.

индикатор iKarakatica.mq5 - он слабенький. результат у него не ахти 

 
Aleksandr Klapatyuk:

 iKarakatica.mq5 в советнике открывает только buy и закрывает на sell и всё повторяется открывает buy  и закрывает на sell.

а когда iKarakatica.mq5 пропустил через 0001 iKarakatica.mq5 - заработало как надо

Круто... просто как всё гениальное...вы можно сказать гений...просто восхищаете своей изобретательностью...попробуйте с ИИ по простому у вас должно получиться...верю вашему таланту...

Спасибо большое пребольшое!!!!!!

 
Aleksandr Klapatyuk:

индикатор iKarakatica.mq5 - он слабенький. результат у него не ахти 

он же как вспомогательный для фильтра флета...наверно  нужно было ставить "фальше" тогда он идет как надо...))

ВСЁ ЛИШНЕЕ УДАЛИЛ - СОВЕТНИК ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ .

Alpari MT5

Сергей Криушин:

Круто... просто как всё гениальное...вы можно сказать гений...просто восхищаете своей изобретательностью...попробуйте с ИИ по простому у вас должно получиться...верю вашему таланту...

Спасибо большое пребольшое!!!!!!

я и не думал что получится - но вроде всё работает.

рад что вам понравилось- УДАЧИ ВАМ ВОВСЁМ !

 
Aleksandr Klapatyuk:
ВСЁ ЛИШНЕЕ УДАЛИЛ - СОВЕТНИК ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ .

Тоже так частенько накручиваю и нагружаю... а в результате - простой вариант оказывается эффективней...))

