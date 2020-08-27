Как я собираю себе советника методом тыка - страница 28
Индикатор выставляет Горизонтальные линии от индикатора "Examples\\ZigzagColor"
старт для Эксперта .Устанавливаем на график Индикатор Obj iCustom.mq5
дальше Эксперт разберётся с ним
так будет продолжатся, пока не сработает профит
всё проверяю работу эксперта . не чё так . второй день работает самостоятельно
и даже с прибылью пока идёт - 2000 в плюсе
История
на этом счёте вечером запустил - а он уже и 20 баксов заработал
4 день работы - много не зарабатывает - надо подобрать настройки .
А самое главное! не сливает!!!
начинаю изучать - может получится, что не будь добавить в эксперт - новые возможности
Индикатор выставляет Горизонтальные линии от индикатора "Examples\\ZigzagColor"
старт для Эксперта .Устанавливаем на график Индикатор Obj iCustom.mq5
дальше Эксперт разберётся с ним
так будет продолжатся, пока не сработает профит
Не знаю как работает, но работает отлично пока на демо профит прет как танк...молодец гениально просто супер и спасибо большое вам с Барабашкиным есть еще гениальные и не жадные люди, отличная работ...похоже на Скальпер Лехи Волчанского из его темы https://www.mql5.com/ru/forum/259953/page12 там кстати собирались типа скальпера сделать и для МТ5... даже делалась попытка начать...
Версия для MT5 будет?
Небольшая заготовка для MT5 (работает в тестере).
Открывает следующую сделку, если все предыдущие по символу и направлению в плюсе.
но продолжение не нашла...Так вот я предлагаю продолжить и приспособить его к твоим линиям...соединил с твоим методом тоже тыка пока смотрю что получится...)) так что не падай духом и продолжай в том же духе...))
Очень рад! не зря - сутками, сидел. я сам ещё пытаюсь с ним разобраться - ищу подходящие настройки .
Как бы брокеры не занесли в черные списки... а непонятное всегда в плюсе, потому что непонятное - антилогика своего рода...))) Логичному можно противостоять... а против хаоса - тоже хаос...Почему-то кнопки уползают...
про брокеров - тоже подумал, что могут занести в чёрный список. а кнопки, я для тестера оставил - для тренировок. я тоже заметил, когда меняешь размер графика, кнопки меняют место положение. попробую сегодня изменить, и вставить из этого эксперта Speed-v1.mq5 48 kb. кнопки
или добавлю в этот эксперт Speed-v1.mq5 , функции которые в этом Your_intelligence.mq5