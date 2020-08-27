Как я собираю себе советника методом тыка - страница 15

Ещё одному добавил Тренд Линии

X_Polynomial_Regression

Файлы:
X_Polynomial_Regression.zip  5 kb
Убрал лишнею настройку

 input uchar   InpShift        = 143;            // Shift left point (for trend line's)

X Swing VHPChannel

Файлы:
X_Swing_VHPChannel.mq5  29 kb
X_Swing_VHPChannel.zip  5 kb
Aleksandr Klapatyuk:

Ещё одному добавил Тренд Линии


Советник для тестера этого Индикатора X_Polynomial_Regression

Мой Советник из метода тыканья - завершён.

Меня устраивает - работает всё стабильно.

Кто желает может - пользоваться и изменять .

прикрепил к zip Индикаторы - которые могут работать с Советником.

накидываем на график - и в настройках имя тренд линии прописываем . 

Файлы:
Assembly_Code_Karputov.zip  51 kb
Aleksandr Klapatyuk:

Мой Советник из метода тыканья - завершён.

Меня устраивает - работает всё стабильно.

Кто желает может - пользоваться и изменять .

прикрепил к zip Индикаторы - которые могут работать с Советником.

накидываем на график - и в настройках имя тренд линии прописываем . 

Наконец-то, мы рады!
 
Aleksandr Klapatyuk:

Советник для тестера этого Индикатора X_Polynomial_Regression

Заметил что ВВ стандартен...попробуй с такими...

//--- input parametrs
input int     InpBandsPeriod=84;       // Period
input int     InpBandsShift=0;         // Shift
input double  InpBandsDeviations=1.60;  // Deviation
input uchar   InpShift=16;              // Shift left point (for trend line's)

становится ровней и чуть поуже, т.е. сработка будет по другому...

Обновление Советника - Assembly Code Karputov
добавил https://www.mql5.com/ru/code/25342
добавил чтобы проигрывалась музыка при срабатывании Отложеных ордеров и удаления Эксперта.

добавить свою музыку по этому адресу
C:\Program Files\Alpari MT5\Sounds\
формат муз файла должна быть .wav (Kazka.wav)

сюда не могу прикрепить муз файл.

https://yadi.sk/d/EGsTJGYBmDFnGg

version1.01 Assembly Code Karputov

Close All Panel
После клика на кнопке производится обход (в цикле) всех позиций - без учёта символов и magic'ов и делается однократная попытка закрыть позицию. Если закрыть позицию не удалось, то такая ситуация никак не обрабатывается - пользователю остаётся ещё раз нажать на кнопку "Close all".
Архив Индикаторов с Тренд линией 
Файлы:
Indicators_Trend_Lines.zip  17 kb
немного переделал из терминала - советника MACD Sample.mq5
и вот его результаты в тестере стратегий

MACD Sample MetaQuotes

MACD Sample MetaQuotes.mq

MACD Sample MetaQuotes.5

Файлы:
MACD_Sample__MetaQuotes.mq5  52 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

немного переделал из терминала - советника MACD Sample.mq5
и вот его результаты в тестере стратегий


Ищите устойчивые параметры на на большем периоде истории. Или думайте о точке переоптимизации, т.е. моменте, когда Вы согласитесь, что настройки перестали работать.

