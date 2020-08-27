Как я собираю себе советника методом тыка - страница 15
Ещё одному добавил Тренд Линии
Убрал лишнею настройку
input uchar InpShift = 143; // Shift left point (for trend line's)
Ещё одному добавил Тренд Линии
Советник для тестера этого Индикатора X_Polynomial_Regression
Мой Советник из метода тыканья - завершён.
Меня устраивает - работает всё стабильно.
Кто желает может - пользоваться и изменять .
прикрепил к zip Индикаторы - которые могут работать с Советником.
накидываем на график - и в настройках имя тренд линии прописываем .
Советник для тестера этого Индикатора X_Polynomial_Regression
Заметил что ВВ стандартен...попробуй с такими...
становится ровней и чуть поуже, т.е. сработка будет по другому...
добавил https://www.mql5.com/ru/code/25342
добавил чтобы проигрывалась музыка при срабатывании Отложеных ордеров и удаления Эксперта.
добавить свою музыку по этому адресу
C:\Program Files\Alpari MT5\Sounds\
формат муз файла должна быть .wav (Kazka.wav)
сюда не могу прикрепить муз файл.
https://yadi.sk/d/EGsTJGYBmDFnGg
немного переделал из терминала - советника MACD Sample.mq5
и вот его результаты в тестере стратегий
Ищите устойчивые параметры на на большем периоде истории. Или думайте о точке переоптимизации, т.е. моменте, когда Вы согласитесь, что настройки перестали работать.