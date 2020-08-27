Как я собираю себе советника методом тыка - страница 54
Ещё одну функцию добавил. Надо только проверить в реальном времени в терминале.
эта версия так - В Тестере Играться
Не плохая функция - я Вам скажу. Туда сюда, берёт свою прибыль и в ус, не дует
только вот код - надо до ума довести- вроде так всё отлично работает
Испытал сейчас на реальном счёте - хотел небольшую прибыль, от двух открытых позиции, вписал в настройках 160 , думал закроет от самой большой минусовой позиции, но нет зараза, закрыла
у которой профит стал 160 и закрыло обе позиции, и я лопух . Оказывается, нужно вести расчёт от первой открытой позиции, прибавляя минусовую
#property version "1.017"
на пятый день - только до тюкался, как правильно эту функцию прописать. Теперь закрывает по общей прибыли на одной паре всех Buy или Sell
Не удается создать код что бы эта функция работала В одном терминале. Хочу попробовать на 4 терминалах, не знаю пока, что из этого получится
Не удается создать код что бы эта функция работала В одном терминале. Хочу попробовать на 4 терминалах, не знаю пока, что из этого получится
Все эти 4 терминала - не какого результата, не дало. И вообще, эта функция от Убытка - мне не по силам, в написание кода.
Но у меня, давно создана такая логика работы, только с помощью Горизонтальных линии. Осталось придумать, что бы умножался лот
рисунок 1
Устанавливаем Горизонтальную линию с верху
Устанавливаем Горизонтальную линию с низу
как цена коснётся этих линии, откроется позиция и выставит Горизонтальные линии
вот эти -
и от этих Горизонтальных линии откроет позицию и выставит первые Горизонтальные линии - и так будет повторятся, пока цена не сможет их достать
рисунок 2
Вот закрыла - заданную в настройках, ПРИБЫЛЬ
рисунок 3
---------------------------------------------
как на паре достигнет прибыль 200 - закроет позицию
рисунок 4
достигла 200 и закрыла все позиции на buy или sell - ведь можно открывать в обе стороны и каждая сторона имеет свою, прибыль или убыток
- теперь как достанет Горизонтальную линию, откроет позицию - но можно вручную их подвинуть
рисунок 5
Функция увеличивает лот , от убытка .
спасибо этому человеку https://www.mql5.com/ru/forum/107406#comment_3018721
Igor Kim
#property version "1.018"
добавил возможность , увеличивать лот от Убытка в Валюте
--------------------------------
увеличение лота в действии. Надо только подобрать сумму в настройках, 4 уровня - последняя сумма, больше 2000 будет открывать лот 0.08
на картинке от этих линии, открывается позиция, а также можно в настройках задать трал этих линии
в место 0 задать растояние = 0; // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
----------------------------ВАЖНО!
с тралом - нужно рассчитать так, что бы, когда сработал сигнал , линия отпрыгнула дальше от бара, а то будет срабатывать сигнал повторно
Вот ситуация - когда тралилась Горизонтальная линия и при срабатывании команды отпрыгивала на тот же бар
----------------------------------
Что бы Горизонтальная линия не повторялась установите 0 = 20; // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
при нуле, она выполнит команду и удалится
Про тестировал сегодня эту функцию с функцией дублирование Горизонтальных линии на убыток( как цена пошла не в ту сторону, встречает на пути горизонтальную линию, от неё открывается позиция и линия отпрыгивает ещё дальше, на заданное расстояние, убыток увеличивается и при следующем касании горизонтальной линии, лот откроется с увеличением).
Я офигел. - эта логика, вытаскивает всё в плюс. Интересно! за сколько можно продать, такое чудо?!
----------------------------------------- вот еще пример - цена идёт против меня . это первая картинка, вторую выставлю, как от работает свою задачу
рисунок 1
рисунок 2
рисунок 3
Что бы понять, как это всё работает
В Утилите есть кнопки(BUY и SELL), они выполняют все команды, что и Горизонтальные линии - можно просто в тестере просмотреть как это работает .
настройка Кнопок ----------------
настройка Горизонтальных линии --------------------
Здесь команды, которые могут выполнятся --------------------------------
Функция прибыль
------------ Прибыль не общая - у BUY своя прибыль у SELL своя (например у вас открыто две позиции одна в buy а другая в sell в настройках Вы хотите заработать 100, так вот, Пока каждая из них не возьмёт по 100.) ещё и у каждой пары разная прибыль , каждая должна взять по 100(это если Вы множеством пар работаете,- на каждую пару, нужно отдельно устанавливать Утилиту)
Важно!!! правильно настроить , открытии лота (До убытка валюте)
На паре есть два убытка - Общий убыток и ( buy и sell у каждого из них, свой убыток )
Вот, расчёт ведётся в убытке от buy свой убыток у sell свой
Немного исправил - что бы Горизонтальная линия, быстрее реагировала на сигнал.
была ситуация - цена коснулась, пересекла Горизонтальную линию, но не сработала.
#property version "1.019"
Испытываю новую функцию . Календарь даёт сигнал, от сигнала можно выбрать команду
ещё надо продумать, какие ещё команды, нужны для календаря.
вот такие уже есть
на картинке установил Утилиту, это рисунок 1. второй будет с выполненной командой (Горизонтальные линии на заданном расстоянии)
рисунок 1