Alexsandr San:

Ещё одну функцию добавил. Надо только проверить в реальном времени в терминале.  

эта версия так - В Тестере Играться

Не плохая функция - я Вам скажу. Туда сюда, берёт свою прибыль и в ус, не дует

  Снимок3.PNG

Снимок4

только вот код - надо до ума довести- вроде так всё отлично работает 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CloseLotBuy(void)
  {
   bool res=false;
   double level;
   double PROFIT_BUY=0.00;
   PROFIT_BUY=m_position.Commission()+m_position.Swap()+m_position.Profit();
//---
   if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name())
     {
      if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
        {
         if(PROFIT_BUY<-TargetStopLoss || PROFIT_BUY>=TargetTakeProfit)
           {
            if(FreezeStopsLevels(level))
               ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY,level);
           }
        }
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CloseLotSell(void)
  {
   bool res=false;
   double level;
   double PROFIT_SELL=0.00;
   PROFIT_SELL=m_position.Commission()+m_position.Swap()+m_position.Profit();
//---
   if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name())
     {
      if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL)
        {
         if(PROFIT_SELL<-TargetStopLoss || PROFIT_SELL>=TargetTakeProfit)
           {
            if(FreezeStopsLevels(level))
               ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL,level);
           }
        }
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool OpenLotBuy(void)
  {
   bool res=false;
   double PROFIT_BUY=0.00;
   CloseTikB=iClose(NULL,Period(),0);
   OpenTikB=iOpen(NULL,Period(),0);
//---
   int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of current positions
      if(m_position.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
         if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name())
           {
            if(total>0)
              {
               ulong position_ticket=PositionGetTicket(total-1); // тикет позиции
              }
            if(total<limit_total_symbol)// количество открытых позиций
              {
               if(OpenTikB<CloseTikB)
                 {
                  if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
                    {
                     PROFIT_BUY=PROFIT_BUY+m_position.Commission()+m_position.Swap()+m_position.Profit();
                     if(PROFIT_BUY<-TargetOpenLot)
                       {
                        double price=m_symbol.Ask();
                        for(uint y=0; y<maxLimits; y++)
                          {
                           //--- open position
                           if(m_trade.PositionOpen(m_symbol.Name(),ORDER_TYPE_BUY,InpLots,price,0.0,0.0))
                              printf("Position by %s to be opened",m_symbol.Name());
                           else
                             {
                              printf("Error opening BUY position by %s : '%s'",m_symbol.Name(),m_trade.ResultComment());
                              printf("Open parameters : price=%f,TP=%f",price,0.0);
                             }
                           res=true;
                          }
                       }
                    }
                 }
              }
           }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool OpenLotSell(void)
  {
   bool res=false;
   double PROFIT_SELL=0.00;
   CloseTikS=iClose(NULL,Period(),0);
   OpenTikS=iOpen(NULL,Period(),0);
//---
   int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of current positions
      if(m_position.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
         if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name())
           {
            if(total>0)
              {
               ulong position_ticket=PositionGetTicket(total-1); // тикет позиции
              }
            if(total<limit_total_symbol)// количество открытых позиций
              {
               if(OpenTikS>CloseTikS)
                 {
                  if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL)
                    {
                     PROFIT_SELL=PROFIT_SELL+m_position.Commission()+m_position.Swap()+m_position.Profit();
                     if(PROFIT_SELL<-TargetOpenLot)
                       {
                        double price0=m_symbol.Bid();
                        for(uint y=0; y<maxLimits; y++)
                          {
                           if(m_trade.PositionOpen(m_symbol.Name(),ORDER_TYPE_SELL,InpLots,price0,0.0,0.0))
                              printf("Position by %s to be opened",m_symbol.Name());
                           else
                             {
                              printf("Error opening SELL position by %s : '%s'",m_symbol.Name(),m_trade.ResultComment());
                              printf("Open parameters : price=%f,TP=%f",price0,0.0);
                             }
                           res=true;
                          }
                       }
                    }
                 }
              }
           }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 

Alexsandr San:

Испытал сейчас на реальном счёте - хотел небольшую прибыль, от двух открытых позиции, вписал в настройках 160 , думал закроет от самой большой минусовой позиции, но нет зараза, закрыла

у которой профит стал 160 и закрыло обе позиции, и я лопух . Оказывается, нужно вести расчёт от первой открытой позиции, прибавляя минусовую 


#property version     "1.017"

на пятый день - только до тюкался, как правильно эту функцию прописать. Теперь закрывает по общей прибыли на одной паре всех Buy или Sell

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ProfitOnTick(void)
  {
   bool res=false;
   double PROFIT_BUY=0.00;
   double PROFIT_SELL=0.00;

   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of open positions
     {
      string   position_GetSymbol=PositionGetSymbol(i); // GetSymbol позиции
      if(position_GetSymbol==m_symbol.Name())
        {
         if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
           {
            PROFIT_BUY=PROFIT_BUY+PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
           }
         else
           {
            PROFIT_SELL=PROFIT_SELL+PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
           }
        }
     }
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of current positions
      if(m_position.SelectByIndex(i)) // selects the position by index for further access to its properties
         if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name())
           {
            if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
              {
               if(PROFIT_BUY<-TargetStopLoss || PROFIT_BUY>=TargetTakeProfit) // if the profit
                  ClosePosition(m_position.Symbol()); // close a position by the specified symbo
              }
            res=true;
           }
   for(int u=PositionsTotal()-1; u>=0; u--) // returns the number of current positions
      if(m_position.SelectByIndex(u)) // selects the position by index for further access to its properties
         if(m_position.Symbol()==m_symbol.Name())
           {
            if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL)
              {
               if(PROFIT_SELL<-TargetStopLoss || PROFIT_SELL>=TargetTakeProfit) // if the profit
                  ClosePosition(m_position.Symbol()); // close a position by the specified symbo
              }
            res=true;
           }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
Utility_Command.mq5  260 kb
Alexsandr San:

Не плохая функция - я Вам скажу. Туда сюда, берёт свою прибыль и в ус, не дует

 

только вот код - надо до ума довести- вроде так всё отлично работает 

Не удается создать код что бы эта функция работала В одном терминале. Хочу попробовать на 4 терминалах,  не знаю пока, что из этого получится

4 nthvbyfkf 

4 nthvbyfkf2

Alexsandr San:

Не удается создать код что бы эта функция работала В одном терминале. Хочу попробовать на 4 терминалах,  не знаю пока, что из этого получится

Все эти 4 терминала - не какого результата, не дало. И вообще, эта функция от Убытка - мне не по силам, в написание кода.

Но у меня, давно создана такая логика работы, только с помощью Горизонтальных линии. Осталось придумать, что бы умножался лот

Снимок рисунок 1

Устанавливаем Горизонтальную линию с верху

input string   t3="----- Trailing Line: 1   -----";              //
input string   InpObjUpName                 = "ZTOP";            // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep1                     = 25;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand    = Line2_sells;       // Obj:  command:

Устанавливаем Горизонтальную линию с низу 

input string   t3="----- Trailing Line: 1   -----";              //
input string   InpObjDownName               = "ZLOWER";          // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep2                     = 25;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommand     = Line1_buys;        // Obj:  command:

как цена коснётся этих линии, откроется позиция и выставит Горизонтальные линии 

вот эти -

input string   t4="----- Trailing Line: 2   -----";              //
input string   InpObjUpNameG                = "POT";             // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep3                     = 25;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandG   = Line2_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameG              = "REWOL";           // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep4                     = 25;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommandG    = Line1_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopG          = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepG          = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

и от этих Горизонтальных линии откроет позицию и выставит первые Горизонтальные линии - и так будет повторятся, пока цена не сможет их достать 
  GBPUSDM5рисунок 2

Вот закрыла - заданную в настройках, ПРИБЫЛЬ 

GBPUSDM52рисунок 3

---------------------------------------------

как на паре достигнет прибыль 200 - закроет позицию

GBPUSDM53рисунок 4

достигла 200 и закрыла все позиции на buy или sell - ведь можно открывать в обе стороны и каждая сторона имеет свою, прибыль или убыток

- теперь как достанет Горизонтальную линию, откроет позицию - но можно вручную их подвинуть 

GBPUSDM54рисунок 5

Функция увеличивает лот , от убытка .

 спасибо этому человеку https://www.mql5.com/ru/forum/107406#comment_3018721 

2732

Igor Kim

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool OpenLotBuy(void)
  {
   bool res=false;
//---
   double PROFIT_BUY=0.00;
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of open positions
     {
      string   position_GetSymbol=PositionGetSymbol(i); // GetSymbol позиции
      if(position_GetSymbol==m_symbol.Name())
        {
         if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
           {
            PROFIT_BUY=PROFIT_BUY+PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
           }
        }
     }
   double Lots=InpLots;
   double ab=PROFIT_BUY;
   if(ab<-200 && ab>=-400)
      Lots=0.01;
   if(ab<-400 && ab>=-800)
      Lots=0.02;
   if(ab<-800 && ab>=-1600)
      Lots=0.04;
   if(ab<-1600)
      Lots=0.08;
   double price=m_symbol.Ask();
   for(uint y=0; y<maxLimits; y++)
     {
      //--- open position
      if(m_trade.PositionOpen(m_symbol.Name(),ORDER_TYPE_BUY,Lots,price,0.0,0.0))
         printf("Position by %s to be opened",m_symbol.Name());
      else
        {
         printf("Error opening BUY position by %s : '%s'",m_symbol.Name(),m_trade.ResultComment());
         printf("Open parameters : price=%f,TP=%f",price,0.0);
        }
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool OpenLotSell(void)
  {
   bool res=false;
//---
   double PROFIT_SELL=0.00;
   for(int i=PositionsTotal()-1; i>=0; i--) // returns the number of open positions
     {
      string   position_GetSymbol=PositionGetSymbol(i); // GetSymbol позиции
      if(position_GetSymbol==m_symbol.Name())
        {
         if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
           {
            PROFIT_SELL=PROFIT_SELL+PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
           }
        }
     }
   double Lots=InpLots;
   double ab=PROFIT_SELL;
   if(ab<-200 && ab>=-400)
      Lots=0.01;
   if(ab<-400 && ab>=-800)
      Lots=0.02;
   if(ab<-800 && ab>=-1600)
      Lots=0.04;
   if(ab<-1600)
      Lots=0.08;
   double price0=m_symbol.Bid();
   for(uint y=0; y<maxLimits; y++)
     {
      if(m_trade.PositionOpen(m_symbol.Name(),ORDER_TYPE_SELL,Lots,price0,0.0,0.0))
         printf("Position by %s to be opened",m_symbol.Name());
      else
        {
         printf("Error opening SELL position by %s : '%s'",m_symbol.Name(),m_trade.ResultComment());
         printf("Open parameters : price=%f,TP=%f",price0,0.0);
        }
      res=true;
     }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
#property version     "1.018"

добавил возможность , увеличивать лот от Убытка в Валюте 

input string   tL="----  Lots Parameters    -----";              //
input uint     maxLimits                    = 1;                 // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   InpLots1                     = 0.01;              // Lots 1
input int      InpLots_01                   = 500;               // До убытка валюте Lots 0.01
input double   InpLots2                     = 0.02;              // Lots 2
input int      InpLots_02                   = 1000;              // До убытка валюте Lots 0.02
input double   InpLots3                     = 0.04;              // Lots 3
input int      InpLots_03                   = 2000;              // До убытка валюте Lots 0.04
input double   InpLots4                     = 0.08;              // Lots 4

--------------------------------

увеличение лота в действии. Надо только подобрать сумму в настройках, 4 уровня - последняя сумма, больше 2000 будет открывать лот 0.08 

GBPUSDM5ч

на картинке от этих линии, открывается позиция, а также можно в настройках задать трал этих линии 

input string   t3="----- Trailing Line: 1   -----";              //
input string   InpObjUpName                 = "ZTOP";            // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep1                     = 20;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand    = Line2_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownName               = "ZLOWER";          // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep2                     = 20;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommand     = Line1_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStop           = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep           = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t4="----- Trailing Line: 2   -----";              //
input string   InpObjUpNameG                = "POT";             // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep3                     = 20;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandG   = Line2_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameG              = "REWOL";           // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep4                     = 20;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommandG    = Line1_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopG          = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepG          = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

в место 0 задать растояние           = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)

----------------------------ВАЖНО!

с тралом - нужно рассчитать так, что бы, когда сработал сигнал , линия отпрыгнула дальше от бара, а то будет срабатывать сигнал повторно

Вот ситуация - когда тралилась Горизонтальная линия и при срабатывании команды отпрыгивала на тот же бар

XAUUSDM5 

----------------------------------

Что бы Горизонтальная линия не повторялась установите 0   = 20;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)

при нуле, она выполнит команду и удалится 

Файлы:
Utility_Command.mq5  266 kb
Alexsandr San:

Функция увеличивает лот , от убытка .

 спасибо этому человеку https://www.mql5.com/ru/forum/107406#comment_3018721 

2732

Про тестировал сегодня эту функцию с функцией дублирование Горизонтальных линии на убыток( как цена пошла не в ту сторону, встречает на пути горизонтальную линию,  от неё открывается позиция и линия отпрыгивает ещё дальше, на заданное расстояние, убыток увеличивается и при следующем касании горизонтальной линии, лот откроется с увеличением).

Я офигел. - эта логика, вытаскивает всё в плюс. Интересно! за сколько можно продать, такое чудо?!

Снимок3 

----------------------------------------- вот еще пример - цена идёт против меня . это первая картинка, вторую выставлю, как от работает свою задачу 

USDJPYM5 рисунок 1

USDJPYM5z рисунок 2 

Снимок рисунок 3

Что бы понять, как это всё работает 

В Утилите есть кнопки(BUY и SELL), они выполняют все команды, что и Горизонтальные линии - можно просто в тестере просмотреть как это работает .

настройка Кнопок ----------------

input string   t7="----- Button:            -----";              //
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandBut = Line1_buys;        // Obj(BUY):  command:Button: BUY
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommandBut  = Line2_sells;       // Obj(SELL):  command:Button: SELL
input int      TrailingStop_STOP_LEVEL      = 36;                // Button: Trailing Stop LEVEL

 настройка Горизонтальных линии --------------------

input string   t3="----- Trailing Line: 1   -----";              //
input string   InpObjUpName                 = "ZTOP";            // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep1                     = 20;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand    = Line2_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownName               = "ZLOWER";          // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep2                     = 20;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommand     = Line1_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStop           = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep           = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t4="----- Trailing Line: 2   -----";              //
input string   InpObjUpNameG                = "POT";             // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep3                     = 20;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandG   = Line2_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameG              = "REWOL";           // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep4                     = 20;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommandG    = Line1_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopG          = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepG          = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

Здесь команды, которые могут выполнятся --------------------------------

//+------------------------------------------------------------------+
//| ENUM_TRADE_COMMAND                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_COMMAND
  {
   Turn_Off=0,       // TURN OFF
   Line1_Line1=1,    // Line: LOWER
   Line2_Line2=2,    // Line: TOP
   Line_Line=3,      // Line: LOWER+Line: TOP
   Line1_buys=4,     // Line: LOWER+Buy's
   Line2_sells=5,    // Line: TOP+Sell's
   sells_Line1=6,    // Line: LOWER+Sell's
   buys_Line2=7,     // Line: TOP+Buy's
   close_buys=8,     // Close All Buy's
   close_sells=9,    // Close All Sell's
   close_all=10,     // Close All Buy's and Sell's
   open_buy=11,      // Open Buy
   open_sell=12,     // Open Sell
   close_open_b=13,  // Close Sell+Open Buy
   close_open_s=14,  // Close Buy+Open Sell
   open_buy_sell=15, // Open Buy and Sell
  };
//+------------------------------------------------------------------+

Функция прибыль 

------------ Прибыль не общая - у BUY своя прибыль  у SELL своя (например у вас открыто две позиции одна в buy а другая в sell в настройках Вы хотите заработать 100, так вот, Пока каждая из них не возьмёт по 100.) ещё и у каждой пары разная прибыль , каждая должна взять по 100(это если Вы множеством пар работаете,- на каждую пару, нужно отдельно устанавливать Утилиту)

input double   TargetTakeProfit             = 1000000;           // Прибыль на паре в валюте

Важно!!! правильно настроить , открытии лота (До убытка валюте)

input string   tL="----  Lots Parameters    -----";              //
input uint     maxLimits                    = 1;                 // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   InpLots1                     = 0.01;              // Lots 1
input int      InpLots_01                   = 500;               // До убытка валюте Lots 0.01
input double   InpLots2                     = 0.02;              // Lots 2
input int      InpLots_02                   = 1000;              // До убытка валюте Lots 0.02
input double   InpLots3                     = 0.04;              // Lots 3
input int      InpLots_03                   = 2000;              // До убытка валюте Lots 0.04
input double   InpLots4                     = 0.08;              // Lots 4

На паре есть два убытка - Общий убыток и ( buy и sell у каждого из них, свой убыток )

Вот, расчёт ведётся в убытке от buy свой убыток у sell свой 
 

Немного исправил - что бы Горизонтальная линия, быстрее реагировала на сигнал.

была ситуация - цена коснулась, пересекла Горизонтальную линию, но не сработала.

не сработала

#property version     "1.019"
 

Файлы:
Utility_Command.mq5  266 kb
Испытываю новую функцию . Календарь даёт сигнал, от сигнала можно выбрать команду 

input string   t10="---- CalendarValueLast  -----";              //
input bool     Inpndar                      = false;             // Сигнал Календаря Включить
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandS  = Line_Line;         // Trade command:

ещё надо продумать, какие ещё команды, нужны для календаря.

вот такие уже есть

//+------------------------------------------------------------------+
//| ENUM_TRADE_COMMAND                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_COMMAND
  {
   Turn_Off=0,       // TURN OFF
   Line1_Line1=1,    // Line: LOWER
   Line2_Line2=2,    // Line: TOP
   Line_Line=3,      // Line: LOWER+Line: TOP
   Line1_buys=4,     // Line: LOWER+Buy's
   Line2_sells=5,    // Line: TOP+Sell's
   sells_Line1=6,    // Line: LOWER+Sell's
   buys_Line2=7,     // Line: TOP+Buy's
   close_buys=8,     // Close All Buy's
   close_sells=9,    // Close All Sell's
   close_all=10,     // Close All Buy's and Sell's
   open_buy=11,      // Open Buy
   open_sell=12,     // Open Sell
   close_open_b=13,  // Close Sell+Open Buy
   close_open_s=14,  // Close Buy+Open Sell
   open_buy_sell=15, // Open Buy and Sell
  };
//+------------------------------------------------------------------+

 на картинке установил Утилиту, это рисунок 1. второй будет с выполненной командой (Горизонтальные линии на заданном расстоянии) 

Снимок7  рисунок 1


