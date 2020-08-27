Как я собираю себе советника методом тыка - страница 48
Вроде что то, получилось - старался что бы, не запутано получилось, если кто заинтересуется - спрашивайте, будем вместе разбираться.
способы команд , нужно найти - я всё ещё в поисках, как правильно задать, им работу
отсюда выполняются действие, которым , нужно задать логику
не как не соображу - Вот, две Горизонтальные линии, как цена коснётся первой, что бы она удалилась, а вот, вторая Горизонтальная линия, что бы, осталась.
- тыкаю, тыкаю - и не как! удаляются обе.
и имена, у этих линий разные
1
2
может, нужно по другому прописывать команду - вот эту
1
2
может, нужно по другому прописывать команду - вот эту
вручную Горизонтальную линию рисую , даю имя "TOP" и робот рисует с таким же именем - как такое может быть?
2 Горизонтальные линии с одним именем
вручную выставленную Горизонтальную - робот не сработал, а вот которую он выставил, сработал и удалил обе Горизонтальных с одинаковым именем "TOP"
1
2
может, нужно по другому прописывать команду - вот эту
Разобрался - оказывается имена очень похожи, по этому и удалялись "TOP" и "TOP G"
Дал другие имена в настройках - теперь удаляется как надо
Да ! надо же, Всё заработало ! - оказывается имена объектов, нужно задавать, что бы, не были близко похожи
Эксперт выполнит любые команды, Ваши фантазии в одном Эксперте
НАСТРОЙКИ-
В тестере проглядывал на ошибки - ну и, заодно по умолчанию результат
Добавил ещё команды
вот это добавил
Эксперт Утилита -
Инструкция - вот, самое главное, что нужно запомнить.
Эти линии рисуются, если задать (Шаг сетки, пунктов("0" -> false)) а так же, тралятся (если 0 - не будут)
----------------------------------------
Ещё от Индикатора сигнал - можно и не скачивать эти индикаторы, которые я прикрепил, можете подобрать свой.
Одна из настроек
настройки в файле .set
немного добавил команд