Как я собираю себе советника методом тыка - страница 35

В Понедельник Обновлю - если будет всё работать как следует 

а сейчас так для тестера - эту версию для ознакомления и пробы 

как вести расчёт - надо узнавать у автора https://www.mql5.com/ru/code/22382

удобно от точек имени объекта - с помощью этого эксперта - совершать команды - на закрытия или открытия

 ещё поправил TrailingStop_STOP_LEVEL = 36;            // Trailing Stop LEVEL ------------- в той версии надо писать 360, а в этой 36

 // Obj: Revers  - как для объектов с именем - так и для кнопок 

input string   t6="------ Obj: Revers Buy and Sell --"; // Obj: Revers Buy and Sell
input bool     ObjRevers               = false;         // Obj: Revers

input string   t7="------ Button: AVGiS -----";         // AVGiS (Или обычный режим Buy/Sell)
input ENUM_BUTTON Buttons              = Button1;       // Вкл: Копки Buy/Sell
input bool     ObjectLineX             = false;         // Button: Horizontal Line(true) || Buy/Sell(false)
input int      TrailingStop_STOP_LEVEL = 36;            // Trailing Stop LEVEL

Снимок тест 3

Снимок тест

Снимок тест 2

VR Calculate Martingale Lite MT 5
VR Calculate Martingale Lite MT 5
Percolator Multicurrency 2 Мультисимвольная торговля. Индивидуальные настройки для каждого символа. Наращивание позиций. Отложенные Limit ордера. Вывод Тейк профита в безубыток. Страховка прибыли...
Tester_Horse_move.mq5  235 kb
2.mq5  17 kb
#property version     "1.03"

VERS 3

VERS 3 1

Horse_move.mq5  236 kb
Добавил ещё одну функцию - нажав на клавишу ( V ) появится три Горизонтальных линии .

Использовал коды - этих Хороших людей - Здоровья! Им ! Удачи!!!

#property description "Copyright © 2019, Vladimir Karputov"
#property description "http://wmua.ru/slesar/"
#property description "Klymenko Roman (needtome@icloud.com)"
#property description "https://www.mql5.com/ru/users/needtome"
#property description "Copyright © 2019, SEM "
#property description "https://www.mql5.com/ru/users/seliveru"
#property description "Copyright 2019, Trading-go Project."
#property description "https://www.mql5.com/ru/users/voldemar"
#property description "https://trading-go.ru"
#property description "Copyright © 2019, Anzhela Sityaeva"
#property description "https://www.mql5.com/ru/users/avs.fx"
#property version     "1.04"

ВЕРСИЯ 4

Horse_move.mq5  246 kb
 
Во нагородил прям ЦУП центр управления полетом, в этом цупе хорошей инструкции не хватает...как правильно выходить на орбиту профита... без бутылки вообще не разобрать...постепенно разберусь, а тебе еще подсказка - есть у Барабашки код Илана 1.6 на МТ5 работать может как в Бай так и селл ставит много, с твоими линиями тоже на нем можно хорошо заработать...счас гриппую голова  плохо работает вот название сам найдешь   Angry Bird (Scalping)(barabashkakvn's edition).mq5 Там Стоп лось подтягивается, а позы не закрываются, короче я думаю, можно тоже линиями окружить и бобло косить мешками...)))

Сергей Криушин:

Во нагородил прям ЦУП центр управления полетом, в этом цупе хорошей инструкции не хватает...как правильно выходить на орбиту профита... без бутылки вообще не разобрать...постепенно разберусь, 

Вот я создал тему -https://www.mql5.com/ru/forum/326248

что бы вместе его изучать - и на этих анализах, создать к нему инструкцию 

Поиск настройки - Эксперта ( Horse move )
Поиск настройки - Эксперта ( Horse move )
  • 2019.11.12
  • www.mql5.com
эксперт находится по этой ссылке https://www.mql5...
 
Понятно, открыл электричество, но не знаю как это работает, хотя иногда и убить может...)))В скринах/картинках что  давал наверху, покажи хотя бы что откуда берется, как ордера выставляются, по какому втыку - непонятно... этот код посмотри ( Angry Bird (Scalping)(barabashkakvn's edition).mq5) , там всё идет проще...))

В этом эксперте - заложены все возможные и невозможные алгоритмы - как их описать я не знаю - тут у кого какая фантазия - он может её решить . но задать должен сам оператор 

меня он очень устраивает! я теперь не хочу не на какого эксперта смотреть . а как им управлять - я для этого и создал другую тему - ну только не кому это не интересно .

вот один из примеров по объектам с именем 

input string   t3="------ Obj:Name 1-2-3-4 ------";     // Имя Объекта
input string   InpObjUpNameZ           = "TOP 1";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 1
input string   InpObjDownNameZ         = "LOWER 2";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 2
input int      Step                    = 15;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
input string   InpObjDownName0         = "TOP 3";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 3
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=open_sell;     // Obj:  command:
input string   InpObjUpName0           = "LOWER 4";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 4
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;     // Obj:  command:

здесь 4 объекта с именем, от которых срабатывает какая либо команда 

от 1 и 2 срабатывает открытия объектов с именем 3 и 4 от 3 и 4 уже даёт команду открыть в какую либо сторону или закрыть .

можно просто на объект с именем  напрямую а не через какого то ещё одного объекта с именем подать команду на купить или продать или закрыть

и самое главное я уже это описывал . и как я говорил и говорю я не любитель много писать  

нет! 

тут к этим объектам, надо ещё обьекты 

вот эти 

input string   t5="- 2_Obj:Trailing Line 7-8-9-10 --- ";// Trailing Obj:Line
input string   InpObjUpNameZx          = "TOP 7";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 7
input string   InpObjDownNameZx        = "LOWER 8";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 8
input int      StepZx                  = 15;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
input string   InpObjUpNameX           = "TOP 9";       // Obj: TOP (Horizontal Line) ВВЕРХУ 9
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandX=open_buy;     // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameX         = "LOWER 10";    // Obj: LOWER (Horizontal Line) ВНИЗУ 10
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0X=open_sell;   // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopX     = 15;            // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepX     = 5;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

трудно описывать - нужно на демо методом тыканья - тренироваться 

и того у вас 8 объектов с именем - которые будут выполнять ваши команды - плюс там ещё есть 2 объекта в запасе 

ВЫВОД ТАКОЙ!

Для каждой стратегии - разный под ход. Поэтому устанавливаем демо счёт- тренируемся, набиваем руку и только после - переходим на реал счёт 

