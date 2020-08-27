Как я собираю себе советника методом тыка - страница 35
В Понедельник Обновлю - если будет всё работать как следует
а сейчас так для тестера - эту версию для ознакомления и пробы
как вести расчёт - надо узнавать у автора https://www.mql5.com/ru/code/22382
удобно от точек имени объекта - с помощью этого эксперта - совершать команды - на закрытия или открытия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ещё поправил TrailingStop_STOP_LEVEL = 36; // Trailing Stop LEVEL ------------- в той версии надо писать 360, а в этой 36
// Obj: Revers - как для объектов с именем - так и для кнопок
#property version "1.03"
Добавил ещё одну функцию - нажав на клавишу ( V ) появится три Горизонтальных линии .
Использовал коды - этих Хороших людей - Здоровья! Им ! Удачи!!!
Во нагородил прям ЦУП центр управления полетом, в этом цупе хорошей инструкции не хватает...как правильно выходить на орбиту профита... без бутылки вообще не разобрать...постепенно разберусь, а тебе еще подсказка - есть у Барабашки код Илана 1.6 на МТ5 работать может как в Бай так и селл ставит много, с твоими линиями тоже на нем можно хорошо заработать...счас гриппую голова плохо работает вот название сам найдешь Angry Bird (Scalping)(barabashkakvn's edition).mq5 Там Стоп лось подтягивается, а позы не закрываются, короче я думаю, можно тоже линиями окружить и бобло косить мешками...)))
Во нагородил прям ЦУП центр управления полетом, в этом цупе хорошей инструкции не хватает...как правильно выходить на орбиту профита... без бутылки вообще не разобрать...постепенно разберусь,
Вот я создал тему -https://www.mql5.com/ru/forum/326248
что бы вместе его изучать - и на этих анализах, создать к нему инструкцию
Понятно, открыл электричество, но не знаю как это работает, хотя иногда и убить может...)))В скринах/картинках что давал наверху, покажи хотя бы что откуда берется, как ордера выставляются, по какому втыку - непонятно... этот код посмотри ( Angry Bird (Scalping)(barabashkakvn's edition).mq5) , там всё идет проще...))
В этом эксперте - заложены все возможные и невозможные алгоритмы - как их описать я не знаю - тут у кого какая фантазия - он может её решить . но задать должен сам оператор
меня он очень устраивает! я теперь не хочу не на какого эксперта смотреть . а как им управлять - я для этого и создал другую тему - ну только не кому это не интересно .
вот один из примеров по объектам с именем
здесь 4 объекта с именем, от которых срабатывает какая либо команда
от 1 и 2 срабатывает открытия объектов с именем 3 и 4 от 3 и 4 уже даёт команду открыть в какую либо сторону или закрыть .
можно просто на объект с именем напрямую а не через какого то ещё одного объекта с именем подать команду на купить или продать или закрыть
---------------------------
и самое главное я уже это описывал . и как я говорил и говорю я не любитель много писать
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
нет!
тут к этим объектам, надо ещё обьекты
вот эти
трудно описывать - нужно на демо методом тыканья - тренироваться
-----------------------------------
и того у вас 8 объектов с именем - которые будут выполнять ваши команды - плюс там ещё есть 2 объекта в запасе
ВЫВОД ТАКОЙ!
Для каждой стратегии - разный под ход. Поэтому устанавливаем демо счёт- тренируемся, набиваем руку и только после - переходим на реал счёт