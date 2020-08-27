Как я собираю себе советника методом тыка - страница 37

Aleksandr Klapatyuk:

кнопки работают как у вас было + в обычном режиме + только линии выставит и от линии уже произойдёт бу или селл  

попробуйте когда линия появится автоматически - навести на неё мышкой и прочесть имя - а после зайти в настройки эксперта и глянуть её команду 

input bool     ObjectLineX             = false;         // Button: Horizontal Line    (true)-----!!!!!!!     || Buy/Sell(false)

чуть выше есть реверс для  объектов на их команды 

input string   t6="------ Obj: Revers Buy and Sell --"; // Obj: Revers Buy and Sell
input bool     ObjRevers               = false;         // Obj: Revers
input string   t7="------ Button: AVGiS -----";         // AVGiS (Или обычный режим Buy/Sell)
input ENUM_BUTTON Buttons              = Button0;       // Button: Вкл: Копки Buy/Sell
input bool     ObjectLineX             = false;         // Button: Horizontal Line(true) || Buy/Sell(false)
input int      TrailingStop_STOP_LEVEL = 36;            // Button: Trailing Stop LEVEL
Сергей Криушин:

Ну да, так и учусь постепенно, думал с тобой быстрей получится...сегодня вообще минус, а всё вроде так же стоит и туда суда цена ходит...чего -то значит я не дожал...

у меня на оборот в плюс всё пошло но я не влезаю в него - только слушаю если ошибку выдаст  

Aleksandr Klapatyuk:

у меня на оборот в плюс всё пошло но я не влезаю в него - только слушаю если ошибку выдаст  

сегодня была одна ошибка - пришлось удалить ту пару . начал открывать против шерсти - и одна за одной позиция начала открываться . я так и не могу понять что это было 

после того как удалил ту пару - ошибок пока нет 

 
с этими линиями разбить на несколько зон-уровней по Фибоначчи, но как-то бы это автоматически сделать, не знаю возможно ли такое, чтоб на уровни 100 без убыток, а на 161 закрытие...

 
Aleksandr Klapatyuk:

сегодня была одна ошибка - пришлось удалить ту пару . начал открывать против шерсти - и одна за одной позиция начала открываться . я так и не могу понять что это было 

после того как удалил ту пару - ошибок пока нет 

Это не ошибка, все по логике AVGiS - тогда лимит тотал поставь не190 а сколько надо 3 там или 23... а потом проверь еще через некоторое время может и правильно выставлял направление... 

Сергей Криушин:

с этими линиями разбить на несколько зон-уровней по Фибоначчи, но как-то бы это автоматически сделать, не знаю возможно ли такое, чтоб на уровни 100 без убыток, а на 161 закрытие...

("TOP 3" - "TOP 5") - эти выши цены ( "LOWER 4" LOWER 6") ниже цены

команды для каждого объекта  

TOP 9  "LOWER 10" эти как трал . если установить 0 InpObjTrailingStopX     = 15; то их можно тоже задействовать

 если установить 0 Step                    = 15; линии не отскакивают на заданное расстояние 








input string   t3="------ Obj:Name 1-2-3-4 ------";     // Имя Объекта

input int      Step                    = 15;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
input string   InpObjDownName0         = "TOP 3";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 3
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=open_sell;     // Obj:  command:
input string   InpObjUpName0           = "LOWER 4";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 4
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;     // Obj:  command:
input string   t4="------ Obj:Name 5-6 ------";         // Имя Объекта
input string   InpObjDownName02        = "TOP 5";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 5
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand2=open_sell;    // Obj:  command:
input string   InpObjUpName02          = "LOWER 6";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 6
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand02=open_buy;    // Obj:  command:
input string   t5="- 2_Obj:Trailing Line 7-8-9-10 --- ";// Trailing Obj:Line

input int      StepZx                  = 15;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
input string   InpObjUpNameX           = "TOP 9";       // Obj: TOP (Horizontal Line) ВВЕРХУ 9
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandX=open_buy;     // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameX         = "LOWER 10";    // Obj: LOWER (Horizontal Line) ВНИЗУ 10
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0X=open_sell;   // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopX     = 15;            // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepX     = 5;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
Сергей Криушин:

Это не ошибка, все по логике AVGiS - тогда лимит тотал поставь не190 а сколько надо 3 там или 23... а потом проверь еще через некоторое время может и правильно выставлял направление... 

этой -функцией я не пользовался . то была ошибка 

 
Aleksandr Klapatyuk:

этой -функцией я не пользовался . то была ошибка 

Я считаю, к ошибкам надо относится внимательней, может это какой-то скрытый намек на непознанную возможность...на неожиданных ошибках, которые просто не замечали или выбрасывали, потом все знаменитые открытия происходили... 

и потом если функция не заковычена// косыми, то она должно быть в работе, может от неё и надуло, хотя ты вроде все заковыченные удалил...))

Сергей Криушин:

Я считаю, к ошибкам надо относится внимательней, может это какой-то скрытый намек на непознанную возможность...на неожиданных ошибках, которые просто не замечали или выбрасывали, потом все знаменитые открытия происходили... 

вообще очень подозрительная ошибка - и ошибка ли это была? Всё исключительно работает - вот и думаю , что это было 

если 4 позиции открылись правильно - а потом начало открывать против шерсти 

вот по этой паре произошла ошибка .

это я после по новой установил эксперта с настройками по умолчанию - чисто ,что бы профит по позициям сработал 

AUDNZDH1AUDNZDH1

