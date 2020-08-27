Как я собираю себе советника методом тыка - страница 37
кнопки работают как у вас было + в обычном режиме + только линии выставит и от линии уже произойдёт бу или селл
попробуйте когда линия появится автоматически - навести на неё мышкой и прочесть имя - а после зайти в настройки эксперта и глянуть её командуinput bool ObjectLineX = false; // Button: Horizontal Line (true)-----!!!!!!! || Buy/Sell(false)
чуть выше есть реверс для объектов на их команды
Ну да, так и учусь постепенно, думал с тобой быстрей получится...сегодня вообще минус, а всё вроде так же стоит и туда суда цена ходит...чего -то значит я не дожал...
у меня на оборот в плюс всё пошло но я не влезаю в него - только слушаю если ошибку выдаст
сегодня была одна ошибка - пришлось удалить ту пару . начал открывать против шерсти - и одна за одной позиция начала открываться . я так и не могу понять что это было
кнопки работают как у вас было + в обычном режиме + только линии выставит и от линии уже произойдёт бу или селл
с этими линиями разбить на несколько зон-уровней по Фибоначчи, но как-то бы это автоматически сделать, не знаю возможно ли такое, чтоб на уровни 100 без убыток, а на 161 закрытие...
сегодня была одна ошибка - пришлось удалить ту пару . начал открывать против шерсти - и одна за одной позиция начала открываться . я так и не могу понять что это было
Это не ошибка, все по логике AVGiS - тогда лимит тотал поставь не190 а сколько надо 3 там или 23... а потом проверь еще через некоторое время может и правильно выставлял направление...
с этими линиями разбить на несколько зон-уровней по Фибоначчи, но как-то бы это автоматически сделать, не знаю возможно ли такое, чтоб на уровни 100 без убыток, а на 161 закрытие...
("TOP 3" - "TOP 5") - эти выши цены ( "LOWER 4" LOWER 6") ниже цены
команды для каждого объекта
TOP 9 "LOWER 10" эти как трал . если установить 0 InpObjTrailingStopX = 15; то их можно тоже задействовать
если установить 0 Step = 15; линии не отскакивают на заданное расстояние
этой -функцией я не пользовался . то была ошибка
Я считаю, к ошибкам надо относится внимательней, может это какой-то скрытый намек на непознанную возможность...на неожиданных ошибках, которые просто не замечали или выбрасывали, потом все знаменитые открытия происходили...
и потом если функция не заковычена// косыми, то она должно быть в работе, может от неё и надуло, хотя ты вроде все заковыченные удалил...))
вообще очень подозрительная ошибка - и ошибка ли это была? Всё исключительно работает - вот и думаю , что это было
если 4 позиции открылись правильно - а потом начало открывать против шерсти
вот по этой паре произошла ошибка .
это я после по новой установил эксперта с настройками по умолчанию - чисто ,что бы профит по позициям сработал
AUDNZDH1