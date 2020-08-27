Как я собираю себе советника методом тыка - страница 40
вариант трала и стоп лоса - это одной функцией
если - 0 не чего не будет происходить
или выставляете расстояние - тогда при открытии позиции, выставится горизонтальная линия и как будет удалятся цена - горизонтальная линия будет подтягиваться за ценной
вариант - как с помощью индикатора можно тралить
подбираете себе индикатор - и в этом месте ставите (true) по умолчанию стоит индикатор #resource "\\Indicators\\Examples\\ZigzagColor.ex5"
input bool ClosedStop = false; // Вкл. Closed Buy/Sell
ещё можно что бы от индикатора не открывалась позиция - а выставила на заданном расстоянии горизонтальную линию с командой
Оказывается можно использовать эту функцию с нажатием клавиши ( V ) - только надо эти горизонтальные линии переименовывать
так что 4 версия в полнее работоспособная
например расставили линии - переименовали и что бы лишние горизонтальные линии не мешали - ещё раз нажимаем клавишу ( V )
и так, я сам сейчас разобрался, как использовать объекты с именем.
нужно просто объекты называть именами из Эксперта TOP 1, LOWER 2, TOP 3 , LOWER 4 и так далее . а так же будет ясно какой это Объект и какая у неё команда
#property version "1.05"
изменений нет в самом коде
настройки по умолчанию немного изменил
тут ваш баланс плюс сколько вы желаете заработать . если сумма будет меньше чем ваш баланс -эксперт закроет открытые позиции и удалится
тут тоже очень важно - если будет 0 --- то тогда открывшаяся позиция, будет сразу закрываться
всё таки - удобно этими горизонтальными линиями ( которые выскакивают от клавиши на компьютере ( V )или( М ) Русская )
нажимаю - подымаю опускаю куда нужно - а после переименовываю если внизу "LOWER 10" если верху "TOP 9"
а потом опять нажимаю на компьютере ( V )или( М ) Русская - лишние удаляются, остаются только те которые, переименовал
Получился не Эксперт а конструктор
пример - как дойдёт до зелёных цифр - закроется позиция.
снизу красная линия тралится за ценной и как её коснётся сработает на селл
( не обязательно на селл - любую команду - которую зададите)
пример
при обычном лоте - можно как сразу указать - MaximumRisk = 0.03; // Maximum Risk in percentage
или maxLimits = 3; // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
может у меня мания преследования - но лот с риском, что то мне, показался подозрительным
вот тут в теме https://www.mql5.com/ru/forum/326509