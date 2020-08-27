Как я собираю себе советника методом тыка - страница 40

Новый комментарий
[Удален]  

вариант трала и стоп лоса - это одной функцией 

input string   t2="------ Obj:Trailing Line     --- ";  // Trailing Obj:Line
input ushort   InpObjTrailingStop      = 0;             // Obj: Trailing Stop or Stop Loss (0 = false)
input ushort   InpObjTrailingStep      = 9;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

если - 0 не чего не будет происходить

или выставляете расстояние - тогда при открытии позиции, выставится горизонтальная линия  и как будет удалятся цена - горизонтальная линия будет подтягиваться за ценной  

[Удален]  

вариант - как с помощью индикатора можно тралить 

input string   t9="------ Auto trading ------";         // Авто Торговля от Индикатора
input bool     OpenedStop              = false;         // Вкл. Opened Buy/Sell
input bool     ClosedStop              = false;         // Вкл. Closed Buy/Sell
input bool     OpenedStopObj           = false;         // Вкл. Horizontal Line(true)
input bool     Revers                  = false;         // Indicator: Revers
//---

 подбираете себе индикатор - и в этом месте ставите (true) по умолчанию стоит индикатор #resource "\\Indicators\\Examples\\ZigzagColor.ex5"

input bool     ClosedStop              = false;         // Вкл. Closed Buy/Sell

------------------------

ещё можно что бы от индикатора не открывалась позиция - а выставила на заданном расстоянии  горизонтальную линию с командой 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Enum TRADE_COMMAND                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_COMMAND
  {
   close_buys=0,     // Close All Buy's
   close_sells=1,    // Close All Sell's
   close_all=2,      // Close All Buy's and Sell's
   open_buy=3,       // Open Buy
   open_sell=4,      // Open Sell
   open_buy_sell=5,  // Open Buy and Sell
  };
//+------------------------------------------------------------------+
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
 
Объясните доходчиво как здесь заработать 
 
Дамир Сариев:
Объясните доходчиво как здесь заработать 

4. Как заработать на MQL5.community

Пополнить свой баланс на сайте MQL5.community можно не только денежными переводами, но и собственным трудом! Для этого пользователям нашего ресурса доступны следующие сервисы.

  • Фриланс. Если вы, как программист, чувствуете в себе силы писать на языке MQL5 на заказ, то можете на конкурсной основе подыскать себе  работу в соответствующем разделе. Отличительной особенностью сервиса Фриланс является его безопасность. Заказчик и исполнитель защищены от недобросовестных действий противоположной стороны на всем протяжении совместной работы, а если возникнут какие-либо спорные ситуации — администрация сервиса готова выступить арбитром.

  • Статьи. По собственной инициативе вы можете стать автором статей различной тематики, связанной с языком MQL5 и автоматическими торговыми системами. Гонорары за статьи начинаются от 200 USD, а окончательная стоимость будет зависеть от того, насколько статья, по мнению редакторов, будет интересна участникам сообщества. Все подробности вы можете узнать в теме  Пиши и зарабатывай на MQL5 нашего форума.

  • Маркет. Здесь авторы приложений, написанных на языках MQL4 и MQL5, могут продавать свои творения другим участникам MQL5.community. Маркет работает по схожему принципу с торговыми площадками, на которых продаются приложения для мобильных устройств. Чтобы получить возможность продавать в Маркете, вам достаточно пройти процедуру регистрации в качестве продавца и разместить свое приложение в магазине.

  • Сигналы. У вас есть проверенная торговая стратегия? Вы можете продавать не сам советник, а торговые сигналы, которые она генерирует. Таким образом, вы можете постоянно подстраивать ее под изменяющийся рынок, не раскрывая всех тонкостей.

  • MQL5 Cloud Network. Большая часть процессорного времени тратится вхолостую, но вы можете за небольшую плату сдавать его в аренду. Достаточно установить удаленных агентов тестирования и разрешить им участвовать в работе MQL5 Cloud Network. Заработанные деньги можно вывести или потратить в Маркете, подписаться на Сигналы и сделать заказ во Фрилансе.

Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
  • www.mql5.com
Модификация индикатора Boa_ZigZag_Arrows_Duplex_HTF.mq5 1. Модификация индикатора ZigZag путем достройки линий,а так же с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах. 2. Проведение горизонтальных двух линий . ТЗ при согласовании. / может кто знает Nikolay Kositsin/ Добрый день , Ищу программиста который в кратчайшие...
[Удален]  

Оказывается можно использовать эту функцию с нажатием клавиши ( V ) - только надо эти горизонтальные линии переименовывать

так что 4 версия в полнее работоспособная

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Снимок 

например расставили линии - переименовали и что бы лишние горизонтальные линии не мешали - ещё раз нажимаем  клавишу ( V )

[Удален]  

и так, я сам сейчас разобрался, как использовать объекты с именем.

нужно просто объекты называть именами из Эксперта TOP 1, LOWER 2, TOP 3 , LOWER 4 и так далее . а так же будет ясно какой это Объект и какая у неё команда 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Enum TRADE_COMMAND                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_COMMAND
  {
   close_buys=0,     // Close All Buy's
   close_sells=1,    // Close All Sell's
   close_all=2,      // Close All Buy's and Sell's
   open_buy=3,       // Open Buy
   open_sell=4,      // Open Sell
   open_buy_sell=5,  // Open Buy and Sell
  };
//+------------------------------------------------------------------+


 

[Удален]  

#property version     "1.05"

изменений нет в самом коде 

настройки по умолчанию немного изменил 

//+------------------------------------------------------------------+
input string   t0="------ Parameters --------";         // Настройка Эксперта
input string   Template                = "ADX";         // Имя шаблона(without '.tpl')
input datetime HoursFrom               = D'1970.01.01'; // Время старта Эксперта
input datetime HoursTo                 = D'2030.12.31'; // Время закрытия всех позиций
input double   TargetProfit            = 900000.00;     // Цель Баланса(Ваш Баланс + сумма)
input uint     maxLimits               = 1;             // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   MaximumRisk             = 0.01;          // Maximum Risk in percentage
input double   DecreaseFactor          = 3;             // Descrease factor
input ENUM_LOT_OR_RISK InpLotOrRisk    = risk;          // Money management: Lot OR Risk
input string   t1="------ TakeProfit    ----------";    // TakeProfit
input double   InTakeProfit            = 54;            // Take Profit, ("0" -> нельзя,- будет закрывать)
input string   t2="------ Obj:Trailing Line     --- ";  // Trailing Obj:Line
input ushort   InpObjTrailingStop      = 0;             // Obj: Trailing Stop or Stop Loss ("0" -> false)
input ushort   InpObjTrailingStep      = 9;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t3="------ Obj:Name 1-2-3-4 ------";     // Имя Объекта
input string   InpObjUpNameZ           = "TOP 1";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 1
input string   InpObjDownNameZ         = "LOWER 2";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 2
input int      Step                    = 0;             // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpObjDownName0         = "TOP 3";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 3
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=open_sell;     // Obj:  command:
input string   InpObjUpName0           = "LOWER 4";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 4
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;     // Obj:  command:
input string   t4="------ Obj:Name 5-6 ------";         // Имя Объекта
input string   InpObjDownName02        = "TOP 5";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 5
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand2=open_sell;    // Obj:  command:
input string   InpObjUpName02          = "LOWER 6";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 6
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand02=open_buy;    // Obj:  command:
input string   t5="- 2_Obj:Trailing Line 7-8-9-10 --- ";// Trailing Obj:Line
input string   InpObjUpNameZx          = "TOP 7";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 7
input string   InpObjDownNameZx        = "LOWER 8";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 8
input int      StepZx                  = 0;             // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpObjUpNameX           = "TOP 9";       // Obj: TOP (Horizontal Line) ВВЕРХУ 9
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandX=open_buy;     // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameX         = "LOWER 10";    // Obj: LOWER (Horizontal Line) ВНИЗУ 10
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0X=open_sell;   // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopX     = 15;            // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepX     = 5;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t6="------ Obj: Revers Buy and Sell --"; // Obj: Revers Buy and Sell
input bool     ObjRevers               = false;         // Obj: Revers
input string   t7="------ Button: AVGiS -----";         // AVGiS (Или обычный режим Buy/Sell)
input ENUM_BUTTON Buttons              = Button0;       // Button: Вкл: Копки Buy/Sell
input bool     ObjectLineX             = false;         // Button: Horizontal Line(true) || Buy/Sell(false)
input int      TrailingStop_STOP_LEVEL = 36;            // Button: Trailing Stop LEVEL
input string   t8="------ Indicator Delete ------";     // Удалить Индикатор
input string   short_name              = "Indicator 1"; // INDICATOR_SHORTNAME 1
input string   short_name0             = "Indicator 2"; // INDICATOR_SHORTNAME 2
input bool     Inpres                  = false;         // Delete All Indicators
input string   t9="------ Auto trading ------";         // Авто Торговля от Индикатора
input bool     OpenedStop              = false;         // Вкл. Opened Buy/Sell
input bool     ClosedStop              = false;         // Вкл. Closed Buy/Sell
input bool     OpenedStopObj           = false;         // Вкл. Horizontal Line(true)
input bool     Revers                  = false;         // Indicator: Revers
//---
input double   TargetProfit            = 900000.00;     // Цель Баланса(Ваш Баланс + сумма)

тут ваш баланс плюс сколько вы желаете заработать . если сумма будет меньше чем ваш баланс -эксперт закроет открытые позиции и удалится 

input double   InTakeProfit            = 54;            // Take Profit, ("0" -> нельзя,- будет закрывать)

тут тоже очень важно - если будет 0 --- то тогда открывшаяся позиция, будет сразу закрываться 

Файлы:
Horse_move.mq5  246 kb
[Удален]  

всё таки - удобно этими горизонтальными линиями ( которые выскакивают от клавиши на компьютере ( V )или( М ) Русская )

нажимаю - подымаю опускаю куда нужно - а после переименовываю если внизу   "LOWER 10" если верху "TOP 9" 

а потом опять нажимаю  на компьютере ( V )или( М ) Русская - лишние удаляются, остаются только те которые, переименовал   

EURUSDH1

[Удален]  

Получился не Эксперт а конструктор 

---------------------------------------------------

пример - как дойдёт до зелёных цифр - закроется позиция.

снизу красная линия тралится за ценной и как её коснётся сработает на селл 

( не обязательно на селл - любую команду - которую зададите)

EURUSDH1т

EURUSDH1ь

[Удален]  

пример 

input uint     maxLimits               = 1;             // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   MaximumRisk             = 0.01;          // Maximum Risk in percentage
input double   DecreaseFactor          = 3;             // Descrease factor
input ENUM_LOT_OR_RISK InpLotOrRisk    = lots;          // Money management: Lot OR Risk

при обычном лоте - можно как сразу указать - MaximumRisk             = 0.03;          // Maximum Risk in percentage

или maxLimits               = 3;             // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону 

лот 3

может у меня мания преследования -  но лот с риском, что то мне, показался подозрительным 

вот тут в теме https://www.mql5.com/ru/forum/326509

1...333435363738394041424344454647...63
Новый комментарий