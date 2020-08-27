Как я собираю себе советника методом тыка - страница 41

Пример 

чтобы от нажатия на кнопку выскакивала горизонтальная линия (TOP 3 и LOWER 4)  на заданном расстоянии 

нужно настроить здесь

input string   t3="------ Obj:Name 1-2-3-4 ------";     // Имя Объекта
input string   InpObjUpNameZ           = "TOP 1";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 1
input string   InpObjDownNameZ         = "LOWER 2";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 2
input int      Step                    = 0;             // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpObjDownName0         = "TOP 3";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 3
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=open_sell;     // Obj:  command:
input string   InpObjUpName0           = "LOWER 4";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 4
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;     // Obj:  command:

input int      Step                    = 0;             // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)

нужно задать расстояние. если будет ноль - не чего не произойдёт 

input string   t7="------ Button: AVGiS -----";         // AVGiS (Или обычный режим Buy/Sell)
input ENUM_BUTTON Buttons              = Button0;       // Button: Вкл: Копки Buy/Sell
input bool     ObjectLineX             = false;         // Button: Horizontal Line(true) || Buy/Sell(false)
input int      TrailingStop_STOP_LEVEL = 36;            // Button: Trailing Stop LEVEL

здесь  (true)-будет выставлять горизонтальные линии   input bool     ObjectLineX             = false;         // Button: Horizontal Line(true) || Buy/Sell(false)

КНОПКИ 

что бы от этих линии - открывало позиции на оборот 

input string   t6="------ Obj: Revers Buy and Sell --"; // Obj: Revers Buy and Sell
input bool     ObjRevers               = false;         // Obj: Revers

установите (true)

вот какой , у меня результат от кнопок получился от ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЛИНИИ  - ЛОТ 0.01

результат

пример 

работа от индикатора - открывает позиции, как сразу, так можно от горизонтальных линии 

input string   t9="------ Auto trading ------";         // Авто Торговля от Индикатора
input bool     OpenedStop              = false;         // Вкл. Opened Buy/Sell
input bool     ClosedStop              = false;         // Вкл. Closed Buy/Sell
input bool     OpenedStopObj           = false;         // Вкл. Horizontal Line(true)
input bool     Revers                  = false;         // Indicator: Revers
//---

что бы заработало от горизонтальных линии нужно установить(true)

input bool     OpenedStopObj           = false;         // Вкл. Horizontal Line(true)

и настроить шаг для горизонтальных линии (TOP 3 и LOWER 4)  на заданном расстоянии  input int      Step                    = 0;             // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)

input string   t3="------ Obj:Name 1-2-3-4 ------";     // Имя Объекта
input string   InpObjUpNameZ           = "TOP 1";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 1
input string   InpObjDownNameZ         = "LOWER 2";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 2
input int      Step                    = 0;             // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpObjDownName0         = "TOP 3";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 3
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=open_sell;     // Obj:  command:
input string   InpObjUpName0           = "LOWER 4";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 4
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;     // Obj:  command:

в этой функции от input string   t9="------ Auto trading ------";         // Авто Торговля от Индикатора

получается - две возможности реверса 

если от горизонтальных линии - открывало позиции на оборот 

то можно изменить здесь 

input string   t6="------ Obj: Revers Buy and Sell --"; // Obj: Revers Buy and Sell
input bool     ObjRevers               = false;         // Obj: Revers

или ещё возможность 

input bool     Revers                  = false;         // Indicator: Revers

в этих местах - надо подобрать - как поступать эксперту на открытие - потому как - есть несколько способов или даже несколько при несколько способов .

надо набивать руку - на демо счёте .

это я в тестере пробовал как оно работает - вы также можете потренироваться в тестере 

от индикатора




 

с этой функцией можно также от индикатора - закрывать позиции - это как трал

установив здесь (true)

input bool     ClosedStop              = false;         // Вкл. Closed Buy/Sell


 

индикатор можно подобрать - заменить в этих местах

#resource "\\Indicators\\Examples\\ZigzagColor.ex5"

и тут

//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization of the indicators                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
  {
//--- create MACD indicator
   if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_macd=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"Examples\\ZigzagColor"))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating MACD indicator");
         return(false);
        }
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

подходят сигнальные индикаторы - например вот https://www.mql5.com/ru/code/395

прописав в коде

//---
#resource "\\Indicators\\BrainTrend2Sig.ex5"
//---

и тут 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization of the indicators                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
  {
//--- create MACD indicator
   if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_macd=iCustom(m_symbol.Name(),Period(),"BrainTrend2Sig"))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating MACD indicator");
         return(false);
        }
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Добавил Горизонтальные линии к этому индикатору https://www.mql5.com/ru/code/24796 

Как бы инструмент, для работы с Экспертом 

тут имена объектов - которые можно подключить к эксперту 

input string   t4="------ Obj:Name     ------";     // Имя Объекта
input string   InpFont2              = "TOP";       // Obj: TOP (Obj:Name) ВВЕРХУ
input string   InpFont0              = "AVERAGE";   // Obj: LOWER (Obj:Name) СРЕДНЯЯ
input string   InpFont1              = "LOWER";     // Obj: LOWER (Obj:Name) ВНИЗУ
input bool     InpMove               = false;       // Obj: ObjectMove

 

AUDCADH1

Файлы:
Obj_BB_TREND.mq5  31 kb
а также - эксперт

должен и в окнах срабатывать от имени объекта 

Снимок

правда не проверял - в понедельник проверю . -- но если не будет срабатывать - буду искать способ добавить такую функцию 

идея пришла - только что . 

Хорошая панелька оказывается - как информационная и стоп с тралом можно выставлять , нажав на нижнею кнопку и не отжимая её - получается трал

BUTON 

добавил к этому индикатору https://www.mql5.com/ja/code/13910 Горизонтальные линии 

Obj CCI_on StepChannel

для удаления из эксперта - нужно вписать имя индикатора 

//---
   string short_name="Obj CCI_on StepChannel";
//---
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
Файлы:
Obj_CCI_on_StepChannel.mq5  27 kb
