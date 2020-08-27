Как я собираю себе советника методом тыка - страница 41
Пример
чтобы от нажатия на кнопку выскакивала горизонтальная линия (TOP 3 и LOWER 4) на заданном расстоянии
нужно настроить здесь
input int Step = 0; // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
нужно задать расстояние. если будет ноль - не чего не произойдёт
здесь (true)-будет выставлять горизонтальные линии input bool ObjectLineX = false; // Button: Horizontal Line(true) || Buy/Sell(false)
что бы от этих линии - открывало позиции на оборот
установите (true)
вот какой , у меня результат от кнопок получился от ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЛИНИИ - ЛОТ 0.01
пример
работа от индикатора - открывает позиции, как сразу, так можно от горизонтальных линии
что бы заработало от горизонтальных линии нужно установить(true)
и настроить шаг для горизонтальных линии (TOP 3 и LOWER 4) на заданном расстоянии input int Step = 0; // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
в этой функции от input string t9="------ Auto trading ------"; // Авто Торговля от Индикатора
получается - две возможности реверса
если от горизонтальных линии - открывало позиции на оборот
то можно изменить здесь
или ещё возможность
в этих местах - надо подобрать - как поступать эксперту на открытие - потому как - есть несколько способов или даже несколько при несколько способов .
надо набивать руку - на демо счёте .
это я в тестере пробовал как оно работает - вы также можете потренироваться в тестере
с этой функцией можно также от индикатора - закрывать позиции - это как трал
установив здесь (true)
индикатор можно подобрать - заменить в этих местах
и тут
подходят сигнальные индикаторы - например вот https://www.mql5.com/ru/code/395
прописав в коде
и тут
Добавил Горизонтальные линии к этому индикатору https://www.mql5.com/ru/code/24796
Как бы инструмент, для работы с Экспертом
тут имена объектов - которые можно подключить к эксперту
а также - эксперт
должен и в окнах срабатывать от имени объекта
правда не проверял - в понедельник проверю . -- но если не будет срабатывать - буду искать способ добавить такую функцию
идея пришла - только что .
Хорошая панелька оказывается - как информационная и стоп с тралом можно выставлять , нажав на нижнею кнопку и не отжимая её - получается трал
добавил к этому индикатору https://www.mql5.com/ja/code/13910 Горизонтальные линии
для удаления из эксперта - нужно вписать имя индикатора