Как я собираю себе советника методом тыка - страница 50
Добавил эту возможность в Утилиту ( Utility Command ) #property version "1.004"
внизу, настройки для этой функции
имя трендовой или горизонтальной линии - для установки Индикатора
имя индикатора - который хотите установить на График
имя горизонтальных или трендовых линии Индикатора
--------------------------принцип работы, должен быть такой
----------------------- Индикатор передвинул горизонтальную линию (синею) - если её пробьет, откроет ещё в SELL и удалит индикатор и выставит жёлтую линию, которая подхватится другим индикатором и передвинет линию к сиреневому уровню Индикатора - после , Горизонтальная жёлтая, опять установит Индикатор
Функция, работает отлично - Утилита, очень даже, не плохая получилась .
правда, надо в эту функцию, ещё добавить настройку, которая будет устанавливать Индикатор, через количество пунктов от открытой позиции
мелкие поправки в коде, в //| Функция проверки и добавления индикатора на график |
#property version "1.005"
немного подправил код
#property version "1.006"
от "AVERAGE 0"; выставит Горизонтальные линии "POT"; и "REWOL"; на заданном расстоянии = 0; // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
если задать =true ( = false; // Avto Line Chart Indicators ) будет повторятся на заданном расстоянии от линии "AVERAGE 0";
весь день и всю ночь - но, добился чего хотел Спасибо! Огромное !!! Владимиру Vladimir Karputov
по времени - один сигнал !!! Вот функция
#property version "1.007"
Добавил - по Времени, установить Индикатор ,Горизонтальные линии, которые задаются на каком расстоянии, от цены .
а также по Времени, закрыть все Позиции и удалить Эксперта и сменить графики или можно просто, не удаляя открытые позиции , удалить Эксперта и заменить шаблон Графика .
Вот его настройки
Индикатор выдаёт Алерт - от Горизонтальной синей линии, рисуем одну верху, другую внизу и как синяя пересекает, срабатывает Алерт и удаляет линию
- Буду добавлять, эту функцию в утилиту Utility_Command.mq5 225 kb
Не так просто, что бы Горизонтальные линии срабатывали в Окне Индикатора
но я, вроде - кое что смастерил. Вот черновик . от нулевой линии макд (SELL нижнюю пробивает BUY верхнею)
-------------------------
черновик Эксперта и Индикатора
Вообще-то, Эксперт срабатывает в Окне Индикатора - если LOW -Горизонтальная линия , между Линиями BUY и SELL то, не открывает позицию, а как передвинуть выше BUY откроет
позицию на покупку - и на оборот, ниже SELL откроет на продажу
Добавил эту Функцию - оказывается всё просто, но я только до тюкался, как это реализовать
#property version "1.008"
Индикатор для этой Функции, прикрепляю
Да! ещё нужно и это добавить в Утилиту https://www.mql5.com/ru/code/23939