Как я собираю себе советника методом тыка - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
буду добавлять ещё одну функцию в Эксперт
иногда нужно - что бы не сразу сработала линия, а именно когда пересекла и закрепился бар
https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page9#comment_11404620
https://www.mql5.com/ru/code/25309
буду добавлять ещё одну функцию в Эксперт
иногда нужно - что бы не сразу сработала линия, а именно когда пересекла и закрепился бар
https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page9#comment_11404620
https://www.mql5.com/ru/code/25309
вроде нахимичил -
от тренд линии - если пересекает и бар там остался, сработает сигнал
ещё индикатор нахимичил - верхняя и нижняя Горизонтальные линии, средняя Трендовая линия
версия для демонстрации - как оно работает в месте с этим индикатором
шла бы, зелёная в месте с синей - вот тогда, было бы неплохо . но если задать определённую сумму - и по новой запускать эксперта - должно так и быть, что они будут идти в ногу
еще одна версия для теста
теперь три трендовые линии в индикаторе и эксперт от них совершает открытие позиции
еще одна версия для теста
теперь три трендовые линии в индикаторе и эксперт от них совершает открытие позиции
вот версия - как я это сделал - она в полнее рабочая от трендовых линии, которые вы нарисуете в ручную
настройки - которые у него есть
вот версия - как я это сделал - она в полнее рабочая от трендовых линии, которые вы нарисуете в ручную
настройки - которые у него есть
не чё так! под настроить - и не один брокер не даст зарегистрироваться
вот версия - как я это сделал - она в полнее рабочая от трендовых линии, которые вы нарисуете в ручную
настройки - которые у него есть
Вроде не плохой индикатор
Эксперт без настроек - выдает такой результат от этого индикатора 2 Obj Volatility_StepChannel.mq5
добавил, количество позиции, открыть в одну сторону
добавил, количество позиции, открыть в одну сторону
добавил от средней Трендовой линии - при открытии, от рисует Горизонтальную линию она двигается за ценной и от неё можно задать команду
настроек стало немного больше
добавил от средней Трендовой линии - при открытии, от рисует Горизонтальную линию она двигается за ценной и от неё можно задать команду
настроек стало немного больше
Еще немного добавил возможности - от тренд линии есть возможность выкинуть горизонтальные линии на заданном расстоянии
что бы Горизонтальные линии не выскакивали - установить нужно ноль
Еще немного добавил возможности - от тренд линии есть возможность выкинуть горизонтальные линии на заданном расстоянии
что бы Горизонтальные линии не выскакивали - установить нужно ноль
задействовал ещё одну возможность от горизонтальной линии
что бы про тестировать - нужен вот этот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/1114