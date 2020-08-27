Как я собираю себе советника методом тыка - страница 24
для облегчения - установки и настройке Эксперта
есть удобная утилита - https://www.mql5.com/ru/articles/5614 (сохраняем шаблон Графика с Экспертом Exp Your intelligence.mq5 и
Индикатором https://www.mql5.com/ru/code/1776)
настроил - от Индикатора fibopivot_v2.mq5 ------ (Resistance 3 сработает на продажу )(Support 3 сработает на покупку )
Выбираете -Пары с которыми вам удобно работать - хоть все. Через утилитуExp_finder.mq5 и у вас откроется График с уже установленным Экспертом и Индикатором
в тестере не проверить - индикатор не удаляется
И вот, за одну минуту - Устанавливаем Эксперта по всем парам
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: повышаем информативность графиков
автор утилиты https://www.mql5.com/ru/users/needtome
https://www.mql5.com/ru/articles/5614
автор индикатора https://www.mql5.com/ru/users/godzilla
https://www.mql5.com/ru/code/1776
Реальный автор:
Kalenzo
Добавил Функцию -Смена шаблона на Графиках, при достижение Цели Баланса, открытые графики сменят шаблон, заданным в эксперте
input string Template = "ADX"; // Имя шаблона(without '.tpl')
нет возможности, проверить в тестере
проверю - как это будет выглядеть, реально
додумался ,как в тестере Горизонтальные линии выставлять
с помощью кнопок BUY и SELL
здесь выбираем шаг сетки (расстояние от текущей цены) input int Step = 55; // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
додумался ,как в тестере Горизонтальные линии выставлять
с помощью кнопок BUY и SELL
здесь выбираем шаг сетки (расстояние от текущей цены) input int Step = 55; // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
2 сверху и 2 снизу - на разном расстоянии
2 сверху и 2 снизу - на разном расстоянии
Расширил возможности - выставляет горизонтальные линии от Индикатора input bool OpenedStopObj = true; // Вкл. Horizontal Line(true)
настраиваются линии 1 пара
настраиваются линии 2 пара
прогнал в тестере - как есть.
вот результат от индикатора ZigzagColor.ex5
Расширил возможности - выставляет горизонтальные линии от Индикатора input bool OpenedStopObj = true; // Вкл. Horizontal Line(true)
настраиваются линии 1 пара
настраиваются линии 2 пара
прогнал в тестере - как есть.
вот результат от индикатора ZigzagColor.ex5
с другим Индикатором -
хорошие результаты будут , когда задаёшь цель баланса input double TargetProfit = 200000.00; // Целевая прибыль
У вас к примеру - баланс на счету 100 ,хотим заработать 100 =пишем в настройке 200. как достигнет закроет всё и вся и обновятся графики без Эксперта
или создаёте шаблон с другими настройками эксперта -в Эксперте задаёте имя шаблона с другими настройками - того же эксперта input string Template = "ADX"; // Имя шаблона(without '.tpl')
обновил - добавил . другие возможности
с помощью скрипта, устанавливаем Эксперта на все открытые графики .
в одном из экспертов, выставляем цель баланса - как достигнет все Эксперты исчезнут
- проверил все операции эксперта, всё работает . вам остаётся подобрать настройки и хорошего вам профита !
Добавил звук, при установки в автоматическом режиме, Горизонтальных линий .
что то надо - пересматривать, с автоматическим выставлением Горизонтальных линий
на 2минутах проверяю - сначала всё идёт как надо - через 10 операций, начинается глюк и совершается открытия позиции
----- блин что сегодня - картинки правильно не устанавливаются