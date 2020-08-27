Как я собираю себе советника методом тыка - страница 24

Как знаешь 
Aleksandr Klapatyuk:

для облегчения - установки и настройке Эксперта 

есть удобная утилита -  https://www.mql5.com/ru/articles/5614 (сохраняем шаблон Графика с Экспертом Exp Your intelligence.mq5 и

Индикатором  https://www.mql5.com/ru/code/1776)

настроил - от Индикатора fibopivot_v2.mq5 ------ (Resistance 3 сработает на продажу )(Support 3 сработает на покупку )

Выбираете -Пары с которыми вам удобно работать - хоть все. Через утилитуExp_finder.mq5   и у вас откроется График с уже установленным Экспертом и Индикатором   

в тестере не проверить - индикатор не удаляется

И вот,  за одну минуту - Устанавливаем Эксперта по всем парам

Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: повышаем информативность графиков

автор утилиты  https://www.mql5.com/ru/users/needtome

https://www.mql5.com/ru/articles/5614

автор индикатора https://www.mql5.com/ru/users/godzilla

 https://www.mql5.com/ru/code/1776

Реальный автор:

Kalenzo



Добавил Функцию -Смена шаблона на Графиках, при достижение Цели Баланса, открытые графики сменят шаблон, заданным в эксперте

input string   Template                = "ADX";         // Имя шаблона(without '.tpl') 

input string   t0="------ Parameters --------";         // Настройка Эксперта
input string   Template                = "ADX";         // Имя шаблона(without '.tpl')
input bool     ObjectBuySell           = false;         // Вкл. Копки Buy/Sell (для тестера)
input datetime HoursFrom               = D'1970.01.01'; // Время старта Эксперта
input datetime HoursTo                 = D'2030.12.31'; // Время закрытия всех позиций
input double   TargetProfit            = 200000.00;     // Целевая прибыль

Alpari MT5 нет возможности, проверить в тестере 

Снимок проверю - как это будет выглядеть, реально
 

додумался ,как в тестере Горизонтальные линии выставлять  

с помощью кнопок BUY и SELL

здесь выбираем шаг сетки (расстояние от текущей цены) input int      Step                    = 55;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)

input string   t1="------ SL TP    ----------";         // Trailing
input double   InStopLoss              = 250;           // Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input double   InTakeProfit            = 55;            // Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input int      Step                    = 55;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)

Снимок 2

Снимок

Файлы:
00001.mq5  150 kb
Aleksandr Klapatyuk:

додумался ,как в тестере Горизонтальные линии выставлять  

с помощью кнопок BUY и SELL

здесь выбираем шаг сетки (расстояние от текущей цены) input int      Step                    = 55;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)


2 сверху и 2 снизу - на разном расстоянии

СнимокXX 

Файлы:
Tester_Your_intelligence.mq5  163 kb
Aleksandr Klapatyuk:

2 сверху и 2 снизу - на разном расстоянии

 

Расширил возможности - выставляет горизонтальные линии от Индикатора input bool     OpenedStopObj           = true;          // Вкл. Horizontal Line(true)

input string   t8="------ Auto trading ------";         // Авто Торговля от Индикатора
input bool     OpenedStop              = false;         // Вкл. Opened Buy/Sell
input bool     ClosedStop              = false;         // Вкл. Closed Buy/Sell
input bool     OpenedStopObj           = true;          // Вкл. Horizontal Line(true)
input bool     Revers                  = false;         // Revers
//---

настраиваются линии 1 пара

input string   t2="------ Obj:Name 1-2 ------";         // Имя Объекта
input int      Step                    = 55;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
input string   InpObjDownName0         = "TOP 1";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 1
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=open_sell;     // Obj:  command:
input string   InpObjUpName0           = "LOWER 2";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 2
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;     // Obj:  command:

настраиваются линии 2 пара

input string   t4="------ Obj:Name 5-6 ------";         // Имя Объекта
input int      Step0                   = 90;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
input string   InpObjDownName02        = "TOP 5";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 5
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand2=open_sell;    // Obj:  command:
input string   InpObjUpName02          = "LOWER 6";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 6
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand02=open_buy;    // Obj:  command:

прогнал в тестере - как есть. 

вот результат от индикатора ZigzagColor.ex5

зигзаг

зигзаг ххх

Файлы:
Tester_Your_intelligence.mq5  167 kb
Aleksandr Klapatyuk:

Расширил возможности - выставляет горизонтальные линии от Индикатора input bool     OpenedStopObj           = true;          // Вкл. Horizontal Line(true)

настраиваются линии 1 пара

настраиваются линии 2 пара

прогнал в тестере - как есть. 

вот результат от индикатора ZigzagColor.ex5


с другим Индикатором -

Снимокх2

Снимокх2х 

хорошие результаты будут , когда задаёшь цель баланса input double   TargetProfit            = 200000.00;     // Целевая прибыль

input string   t0="------ Parameters --------";         // Настройка Эксперта
input string   Template                = "ADX";         // Имя шаблона(without '.tpl')
input bool     ObjectBuySell           = true;          // Вкл. Копки Buy/Sell (для тестера)
input bool     ObjectLineX             = true;          // Horizontal Line(true) || Buy/Sell(false)
input datetime HoursFrom               = D'1970.01.01'; // Время старта Эксперта
input datetime HoursTo                 = D'2030.12.31'; // Время закрытия всех позиций
input double   TargetProfit            = 200000.00;     // Целевая прибыль
input uint     maxLimits               = 1;             // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   MaximumRisk             = 0.01;          // Maximum Risk in percentage
input double   DecreaseFactor          = 3;             // Descrease factor
input ENUM_LOT_OR_RISK InpLotOrRisk    = lot;           // Money management: Lot OR Risk

 У вас к примеру - баланс на счету 100 ,хотим заработать 100 =пишем в настройке 200. как достигнет закроет всё и вся и обновятся графики без Эксперта 

или создаёте шаблон с другими настройками эксперта -в Эксперте  задаёте имя шаблона с другими настройками - того же эксперта input string   Template                = "ADX";         // Имя шаблона(without '.tpl')

Файлы:
Tester_Your_intelligence.mq5  169 kb
2.mq5  17 kb
Aleksandr Klapatyuk:

для облегчения - установки и настройке Эксперта 

есть удобная утилита -  _finder.mq5 (сохраняем шаблон Графика с Экспертом Exp Your intelligence.mq5 и Индикатором fibopivot_v2.mq5)

настроил - от Индикатора fibopivot_v2.mq5 ------ (Resistance 3 сработает на продажу )(Support 3 сработает на покупку )

Выбираете -Пары с которыми вам удобно работать - хоть все. Через утилитуExp_finder.mq5   и у вас откроется График с уже установленным Экспертом и Индикатором   

в тестере не проверить - индикатор не удаляется

И вот,  за одну минуту - Устанавливаем Эксперта по всем парам

Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: повышаем информативность графиков

автор утилиты https://www.mql5.com/ru/users/needtome

https://www.mql5.com/ru/articles/5614

автор индикатора https://www.mql5.com/ru/users/godzilla

 https://www.mql5.com/ru/code/1776

Реальный автор:

Kalenzo


обновил - добавил . другие возможности 

с помощью скрипта, устанавливаем Эксперта на все открытые графики . 

Alpari MT5

в одном из экспертов, выставляем цель баланса - как достигнет все Эксперты исчезнут 

- проверил все операции эксперта, всё работает . вам остаётся подобрать настройки и хорошего вам профита !

Файлы:
Exp_Your_intelligence.zip  33 kb
Aleksandr Klapatyuk:

обновил - добавил . другие возможности 

с помощью скрипта, устанавливаем Эксперта на все открытые графики . 

в одном из экспертов, выставляем цель баланса - как достигнет все Эксперты исчезнут 

- проверил все операции эксперта, всё работает . вам остаётся подобрать настройки и хорошего вам профита !

Добавил звук, при установки в автоматическом режиме, Горизонтальных линий .

Снимок3Aleksandr Klapatyuk:

Добавил звук, при установки в автоматическом режиме, Горизонтальных линий .

что то надо - пересматривать, с автоматическим выставлением Горизонтальных линий

на 2минутах проверяю - сначала всё идёт как надо - через 10 операций, начинается глюк и совершается открытия позиции

----- блин что сегодня - картинки правильно не устанавливаются 

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
Вроде разобрался -где напортачил в Эксперте. Сегодня проверю как он выполняет свои действия . Если будет работать как следует ,тогда выложу его сюда . 
