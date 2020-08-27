Как я собираю себе советника методом тыка - страница 62
всем привет! было бы очень хорошо что бы было разделение на бай стоп и селл стоп..сейчас открыаетдва ордера одновременно в разные направления а это не есть хорошо
вот хочу понять - это откуда ? ведь прочти сам,
-------------- разве я чем то, обязан. или ( эти слова меня убили) я сам самоучка, и пытался тебе помочь.
#property version "1.003" ( Grid small revision.mq4 )
Функция - (кнопка topLim) выставляет горизонтальные линии, где в ручную перетягиваем .
Все остальные кнопки и функции не будут работать, пока от горизонтальных линий не выполнит свою команду и не выставит Отложенные ордера
Всё же с этой функцией что то не так, надо ещё одну кнопку - разделить стоповые и лимитные ордера
--------------------------
понял Ведь я из скрипта этот код в мастерил, а там по Русскому написано, кидаем скрипт ниже или выше цены
---------------- вот и получается если этой функцией пользоваться, нужно эксперта переустанавливать, в зависимости куда хотите открыть отложенные ордера
и при переустановки эксперта нужно мышкой выше или ниже цены
А разве BuyLimit может быть выше цены?
без понятия -
это нужно спрашивать у автора скрипта. но это не суть, суть в том что эти линии передвигает участник процесса, и так далее -Думаю Вы поняли о чём я
думаю что Вы не понимаете как это работает
#property version "1.003" ( Grid small revision.mq4 )
Функция - (кнопка topLim) выставляет горизонтальные линии, где в ручную перетягиваем .
Все остальные кнопки и функции не будут работать, пока от горизонтальных линий не выполнит свою команду и не выставит Отложенные ордера
И да! эта функция не работает в тестере стратегий , все остальные функции работают. Так что можете, разрабатывать свои навыки, прямо в тестере
Не, там два ордера байлимит и байстоп просто. Байстоп выше а байлимит ниже цены. В скрипте добавлено просто.
Серёга ! прости меня , я выпил сегодня и может что то написал - прости . взавтра всё просмотрю я пьяный
МИРУ - МИР!!!!!!!!! Саш все нормально!!!!!!
Хорошо хоть по пьяне на слезы тебя не пробило ))))))
пробило и не один раз!
--------- знаешь как это бывает, значит был в моей шкуре.