Сергей Дыбленко:

всем привет! было бы очень хорошо что бы было разделение на бай стоп и селл стоп..сейчас открыаетдва ордера одновременно в разные направления а это не есть хорошо

вот хочу понять - это откуда ?  ведь прочти сам, 

-------------- разве я чем то, обязан. или ( эти слова меня убили) я сам самоучка, и пытался тебе помочь. 

#property version     "1.003" ( Grid small revision.mq4 )

Снимок.PNG

Функция  -  (кнопка topLim) выставляет горизонтальные линии, где в ручную перетягиваем .

Все остальные кнопки и функции не будут работать, пока от горизонтальных линий не выполнит свою команду и не выставит Отложенные ордера  

Файлы:
Grid_small_revision.mq4  72 kb
Всё же с этой функцией что то не так, надо ещё одну кнопку - разделить стоповые и лимитные ордера 

--------------------------

понял Ведь я из скрипта этот код в мастерил, а там по  Русскому написано, кидаем скрипт ниже или выше цены 

---------------- вот и получается если этой функцией пользоваться, нужно эксперта переустанавливать, в зависимости куда хотите открыть отложенные ордера 

и при переустановки эксперта нужно мышкой выше или ниже цены 

Снимок2 

 
А разве BuyLimit может быть выше цены?

без понятия - 

это нужно спрашивать у автора скрипта. но это не суть, суть в том что эти линии передвигает участник процесса, и так далее -Думаю Вы поняли о чём я

думаю что Вы не понимаете как это работает

Снимок3

Alexsandr San:

#property version     "1.003" ( Grid small revision.mq4 )

Функция  -  (кнопка topLim) выставляет горизонтальные линии, где в ручную перетягиваем .

Все остальные кнопки и функции не будут работать, пока от горизонтальных линий не выполнит свою команду и не выставит Отложенные ордера  

И да! эта функция не работает в тестере стратегий , все остальные функции работают. Так что можете, разрабатывать свои навыки, прямо в тестере  

 
Не, там два ордера байлимит и байстоп просто. Байстоп выше а байлимит ниже цены. В скрипте добавлено просто.

 
Alexsandr San:

Серёга ! прости меня , я выпил сегодня и может что то написал - прости . взавтра всё просмотрю я пьяный 

МИРУ - МИР!!!!!!!!! Саш все нормально!!!!!!

Хорошо хоть по пьяне на слезы тебя не пробило ))))))

Сергей Дыбленко:

МИРУ - МИР!!!!!!!!! Саш все нормально!!!!!!

Хорошо хоть по пьяне на слезы тебя не пробило ))))))

пробило и не один раз!

--------- знаешь как это бывает, значит был в моей шкуре.  

