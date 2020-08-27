Как я собираю себе советника методом тыка - страница 2

Aleksandr Klapatyuk:

Добавил ! -  Тралит позиции. Трал отложенных ордеров нужно отключать если Кол-во отложенных ордеров в сетке в одну сторону - больше одного .

вот тут-

input bool                InpStopTrailing        = true;              // StopTrailing отлож.ордеров(ВЫКЛ.если больше 1 в сетке)
input uint                maxLimits               = 1;                  // Кол-во отложенных.ордеров в сетке в одну сторону

Стесняюсь спросить, а для чего нам эта информация?
к примеру - вы установили 5 отложек и если не отключить трал.отложек. то они стянутся в кучу и будут по одной цыне. и как сработают- будет 5 открытых позиции по одной цыне
надо ещё добавить - что бы удалялся противоположный отложенный ордер при срабатывании одного из.

возьму отсюда-

https://www.mql5.com/ru/code/25160

добавил - как сработает отложенный ордер все остальные удаляются 
Файлы:
00004_ASSEMBLY_CODEBASE.mq5  136 kb
 
Если будет сливать, надо в программе поменять все плюсы на минусы и наоборот. У меня один заказчик так делал, помогло - взяли наконец-то в психушку ))

как бы - для ручной торговли, вроде и готов робот.

надо еще авто присобачить 

вот из этого советника

https://www.mql5.com/ru/code/24506

ну в психушки тоже люди

 
насчет психушки я пошутил, не хотел обидеть, но реально был такой заказчик ))) а у вас метод создания советника забавный, продолжайте и потом результаты тестов в студию!

 
Да, те кто спалился) А остальные вокруг нас.

