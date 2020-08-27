Как я собираю себе советника методом тыка - страница 2
Добавил ! - Тралит позиции. Трал отложенных ордеров нужно отключать если Кол-во отложенных ордеров в сетке в одну сторону - больше одного .
вот тут-
input bool InpStopTrailing = true; // StopTrailing отлож.ордеров(ВЫКЛ.если больше 1 в сетке)
input uint maxLimits = 1; // Кол-во отложенных.ордеров в сетке в одну сторону
надо ещё добавить - что бы удалялся противоположный отложенный ордер при срабатывании одного из.
возьму отсюда-
https://www.mql5.com/ru/code/25160
Если будет сливать, надо в программе поменять все плюсы на минусы и наоборот. У меня один заказчик так делал, помогло - взяли наконец-то в психушку ))
добавил - как сработает отложенный ордер все остальные удаляются
как бы - для ручной торговли, вроде и готов робот.
надо еще авто присобачить
вот из этого советника
https://www.mql5.com/ru/code/24506
ну в психушки тоже люди
насчет психушки я пошутил, не хотел обидеть, но реально был такой заказчик ))) а у вас метод создания советника забавный, продолжайте и потом результаты тестов в студию!
Да, те кто спалился) А остальные вокруг нас.