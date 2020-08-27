Как я собираю себе советника методом тыка - страница 4
Если будет сливать, надо в программе поменять все плюсы на минусы и наоборот. У меня один заказчик так делал, помогло - взяли наконец-то в психушку ))
У меня один возможность включения реверса заказал. Ну примерно то-же самое что поменять минусы на плюсы
ИЗВНИТЕ - Я СПАТЬ! ВСЕМ СПОКОЙНОЙ НОЧИ!
Круто...Спасибо за работу, хорошо и быстро получается... почему бы не поставить в кодо базу... ждем продолжения новых комбинаций/миксов...
Первый прогон...трнд вроде ловит уверенно, а вот на флете потери...как то надо фильтровать...
приятных снов !
если вы продолжите интегрировать всякое с прежним темпом, то поможете одному из авторов завалить MT а то и MQ :-)
Если будет сливать, надо в программе поменять все плюсы на минусы и наоборот. У меня один заказчик так делал, помогло - взяли наконец-то в психушку ))
Алексей - рад читать Вас! Где... Где ??? Кода и ПАММы скальпов?
КОГДА ОНИ УЖЕ БУДУТ ??? ЗАЖДАЛСЯ!!!!!
ПЫСЫ Звиняйте что здесь пишу... больше пока негде.
Подниму ветвь - позже тогда напишу... ПИТЕР!!! же рулит...???!!! нет?
жги, у тебя круто получается
Сергей Криушин тебе правду рассказал.
Соедини флетовый и трендовый советники, ждем.
;)
У меня один возможность включения реверса заказал. Ну примерно то-же самое что поменять минусы на плюсы
Не-е-е, реверс это нормально, вот панель одному товарищу доделываю. Над дизайном и гигантскими кнопками не смеяться, чел сильно пьет, триммор, по кнопкам не попасть ))
А вот менять плюсы на минусы абсолютно во всей программе, это шедевр мысли, требующий вознаграждения галоперидолом )
Какие ПАММы? Ниче не понял, Питер жив, пока не утонул ))
Как я собираю себе советника методом тыканья
Может лучше марки собирать.)