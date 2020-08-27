Как я собираю себе советника методом тыка - страница 4

Много успели интегрировать - хороший темп!
 
Alexey Volchanskiy:

Если будет сливать, надо в программе поменять все плюсы на минусы и наоборот. У меня один заказчик так делал, помогло - взяли наконец-то в психушку ))

У меня один возможность включения реверса заказал. Ну примерно то-же самое что поменять минусы на плюсы

ИЗВНИТЕ - Я СПАТЬ! ВСЕМ СПОКОЙНОЙ НОЧИ!
 
Aleksandr Klapatyuk:
Круто...Спасибо за работу, хорошо и быстро получается... почему бы не поставить в кодо базу... ждем продолжения новых комбинаций/миксов... 

Первый прогон...трнд вроде ловит уверенно, а вот на флете потери...как то надо фильтровать...

 

 
Aleksandr Klapatyuk:
приятных снов !

если вы продолжите интегрировать всякое с прежним темпом, то поможете одному из авторов завалить MT а то и MQ :-)

 
Alexey Volchanskiy:

Если будет сливать, надо в программе поменять все плюсы на минусы и наоборот. У меня один заказчик так делал, помогло - взяли наконец-то в психушку ))

Алексей - рад читать Вас! Где... Где ???     Кода и ПАММы  скальпов? 

КОГДА ОНИ УЖЕ БУДУТ ??? ЗАЖДАЛСЯ!!!!!

ПЫСЫ Звиняйте что здесь пишу...  больше пока негде.

Подниму ветвь - позже тогда напишу... ПИТЕР!!!  же рулит...???!!! нет?

 
Aleksandr Klapatyuk:
жги, у тебя круто получается

Сергей Криушин тебе правду рассказал.

Соедини флетовый и трендовый советники, ждем.

Konstantin Nikitin:

У меня один возможность включения реверса заказал. Ну примерно то-же самое что поменять минусы на плюсы

Не-е-е, реверс это нормально, вот панель одному товарищу доделываю. Над дизайном и гигантскими кнопками не смеяться, чел сильно пьет, триммор, по кнопкам не попасть ))

А вот менять плюсы на минусы абсолютно во всей программе, это шедевр мысли, требующий вознаграждения галоперидолом )

Roman Shiredchenko:

Алексей - рад читать Вас! Где... Где ???     Кода и ПАММы  скальпов? 

КОГДА ОНИ УЖЕ БУДУТ ??? ЗАЖДАЛСЯ!!!!!

ПЫСЫ Звиняйте что здесь пишу...  больше пока негде.

Подниму ветвь - позже тогда напишу... ПИТЕР!!!  же рулит...???!!! нет?

Какие ПАММы? Ниче не понял, Питер жив, пока не утонул ))

 
Aleksandr Klapatyuk:

Как я собираю себе советника методом тыканья

Может лучше марки собирать.)

