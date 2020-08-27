Как я собираю себе советника методом тыка - страница 17
Советник наказал меня- за неправильное использования.
когда я решил дополнить свой баланс и при этом была открыта позиция.
В Советнике - ЦЕЛЬ БАЛАНСА (к примеру 12000) и я решил - пополнить БАЛАНС (к примеру 10000)
то общая сумма моего БАЛАНСА (к примеру 16000) Советник закрыл позицию - ради которой я и пополнял баланс - потому что ждал разворота
так что - было обидно досадно ну ладно.
БУДЬТЕ ОСТОРЖНЫ И НЕБУДЬТЕ КАК Я.
тренд линии рисует сам индикатор в автоматическом режиме
когда работаем в ручную - нам нужны идикаторы для прогнозов
добавил-
input bool DELL_TrendLine = false; // УДАЛЕНИЕ ТРЕНД ЛИНИИ
input bool UseDelete = false; // УДАЛЕНИЕ ИНДИКАТОРА
Слепил советника для авто-ручной торговли.
---------------------------------
от тренд линии открывает сетку отложенных ордеров или один отложенный ордер.
или только buy или sell.
всё вместе открывает.
по времени откроет и закроет
- по индикатору закрывает.
что то вроде Trailing Stop.
Огромное спасибо! Vladimir Karputov
работает как достигнет пунктов
можно изменить на обычный sl tp
установить false в OnSLTP и поменять InpStopLoss<-> InStopLoss и поменять InpTakeProfit<->InTakeProfit
----------------------------------------------------------------------------------------
подправил немного код. Stop Loss и Take Profit . - закрывает по пунктам
Ерундой страдаете. Так не заработать.
почему ерундой? так от нечего делать - очень даже интересно .
а ещё когда оно и работает - как надо. вообще радость .
добавил скрыть кнопки - они нужны только тогда - когда нужно выставить по времени ордера или buy или sell
кнопки отжаты
кнопка BUY нажата
выставляем время старта и нажимаем кнопку
как придёт время откроет то что вы хотите
хочу добавить такую функцию.
открыв buy и sell чтобы коснулась тренд линии
закрылась только buy а sell продолжило движение
ну и всё на оборот.
уже вроде и добавил.
а вот проверить не могу - рынок закрыт сегодня
Может я тормоз, но ничего не понимаю, что это и зачем? Цель какая?
например открыл в buy
чертим тренд линию - ниже
если коснётся - то закроет buy
ещё если открыты buy и sell закроет только buy
и вот он готовый - всё работает отлично