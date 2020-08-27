Как я собираю себе советника методом тыка - страница 17

Новый комментарий
[Удален]  

Советник наказал меня- за неправильное использования.

когда я решил дополнить свой баланс и при этом была открыта позиция.

В Советнике - ЦЕЛЬ БАЛАНСА (к примеру 12000) и я решил - пополнить БАЛАНС  (к примеру 10000) 

то общая сумма моего БАЛАНСА (к примеру 16000) Советник закрыл позицию - ради которой я и пополнял баланс - потому что ждал разворота 

так что - было обидно досадно ну ладно.

InkedПополнение Баланса_LI

БУДЬТЕ ОСТОРЖНЫ И НЕБУДЬТЕ КАК Я.

[Удален]  
исправление советника - Assembly_Code_Karputov
при срабатывании тренд линии удаляются индикаторы - это хорошо когда
тренд линии рисует сам индикатор в автоматическом режиме

когда работаем в ручную - нам нужны идикаторы для прогнозов
добавил-
input bool                DELL_TrendLine         = false;                // УДАЛЕНИЕ ТРЕНД ЛИНИИ
input bool                UseDelete              = false;                // УДАЛЕНИЕ ИНДИКАТОРА

Alpari MT5 тренд линия cross

Файлы:
1.03_Assembly_Code_Karputov.zip  27 kb
[Удален]  

Слепил советника для авто-ручной торговли.
---------------------------------
от тренд линии открывает сетку отложенных ордеров или один отложенный ордер.
или только buy или sell.
всё вместе открывает.
по времени откроет и закроет
- по индикатору закрывает.
что то вроде Trailing Stop.

Огромное спасибо!  Vladimir Karputov

USDCADH1

Файлы:
2.mq5  17 kb
Hand_support.mq5  163 kb
[Удален]  

работает как достигнет пунктов 

input string   t2="------ Trailing parameters ------";//
input double   InStopLoss           = 25.0;           // Stop Loss
input double   InTakeProfit         = 46.0;           // Take Profit

можно изменить на обычный sl tp

double   LowerUpper                = 0.5;             // Ловит Тренд линию, пунктов
bool     DELL_TrendName            = true;            // УДАЛЕНИЕ ТРЕНД ЛИНИИ = true;
string   Template                  = "ADX";           // Имя шаблона(without '.tpl')
bool     InpMacd                   = false;           // Авто_торговля.Вкл. 
double   InpStopLoss               = 0.0;             // Stop Loss
int      InpTakeProfit             = 0.0;             // Take Profit

установить false в OnSLTP и поменять InpStopLoss<-> InStopLoss и поменять InpTakeProfit<->InTakeProfit
 

//---
bool     TrendMeLeaveMe            = true;  // 
bool     Trailing                  = true;  // 
bool      true;  // 
//---

EURUSDH2

----------------------------------------------------------------------------------------

подправил немного код. Stop Loss и Take Profit . - закрывает по пунктам 

Файлы:
Hand_support.mq5  163 kb
 
Ерундой страдаете. Так не заработать. 
[Удален]  
Ilya Vasenin:
Ерундой страдаете. Так не заработать. 

почему ерундой? так от нечего делать - очень даже интересно .

а ещё когда оно и работает - как надо. вообще радость . 

[Удален]  

добавил скрыть кнопки - они нужны только тогда - когда нужно выставить по времени ордера или buy или sell

отжатакнопки отжаты 

нажатакнопка BUY нажата

выставляем время старта и нажимаем кнопку

как придёт время откроет то что вы хотите 

Файлы:
Hand_support.zip  22 kb
[Удален]  

хочу добавить такую функцию.

открыв buy и sell чтобы коснулась тренд линии 

закрылась только buy а sell продолжило движение

ну и всё на оборот.

input string   t7="------ ТРЕНД ЛИНИЯ ------";        // 
input string   BuyStop_TrendName    = "buy";          // Trend Line Name "buy";
input string   SellStop_TrendName   = "sell";         // Trend Line Name "sell";
input string   BuyClose_TrendName   = "sellclose";    // Trend Line Name "sellclose";
input string   SellClose_TrendName  = "buyclose";     // Trend Line Name "buyclose";
//+------------------------------------------------------------------+

уже вроде и добавил.

а вот проверить не могу - рынок закрыт сегодня 
 

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk

 

Может я тормоз, но ничего не понимаю, что это и зачем? Цель какая?
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Может я тормоз, но ничего не понимаю, что это и зачем? Цель какая?

например открыл в buy

чертим тренд линию - ниже 

если коснётся - то закроет  buy

EURUSDM5

EURUSDM5

ещё если открыты buy и sell закроет только buy

и вот он готовый - всё работает отлично

Файлы:
2.mq5  17 kb
Hand_support.mq5  160 kb
1...101112131415161718192021222324...63
Новый комментарий