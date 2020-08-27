Как я собираю себе советника методом тыка - страница 22
ну когда -пересекает уровень 50 в нижнем окне
вроде идёт по направлению
если сравнить с этой картинкой с верхней
интересные показатели - надо разобраться как работают сигналы
думаю как стохастик - от 80 должен успокоится и потихоньку возвращатся к 20
не знаю - пока, как правильно настроить
заложено три Stochastic. два почти от одной настройки, а третий отдельно, настраивается.
пытался скрестить MACD с Stochastic - но это не возможно.
поэтому индикатору - можно приблизительно подогнать . то что я хотел .
тренажер для тестера. открытие - закрытия в ручную .
"BUTTON_SELL");
"BUTTON_BUY");
"BUTTON_CLOSE");
заменил - файл . не работал трал на sell. теперь заработал
https://www.mql5.com/ru/code/25038
добавил возможность - тестировать свои стратегии в Тестере
для мт5 и мт4
Версия version "1.01"
подправил закрытия позиции , всё и вся !!!
Your intelligence.mq5
Осталось добавить в Эксперт, Индикатор с Искусственным Интеллектом.
может - что то получится с этого.
Индикатор я слепил - чтобы Передвигал, объект с именем. А Эксперт открывает и закрывает как от Индикатора ,так и от, объекта с именем
в тестере - не возможно, как следует проверить стратегию . так как когда сработает объект - он должен удалиться . а в тестере он восстанавливается от индикатора
в настройках индикатора есть - как автоматически установить объект - так и просто вручную
Этот - Эксперт ,ниже в фаиле - только для тестера!
что бы запустить - на демо или реале . нужно просто на график - установить Индикатор IgorM iCustom.mq5
А в Эксперте - заменить Индикатор на2.mq5
вот здесь -
вместо #resource "\\Indicators\\IgorM iCustom.ex5" вписываете #resource "\\Indicators\\2.ex5"
и здесь
вместо "IgorM iCustom" вписываете "2"
Версия version "1.01"
подправил закрытия позиции , всё и вся !!!
Версия version "1.02"
добавил расчёт лота - можно самому задать лот.
https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page5#comment_11355088
Здорово, интересная картинка, поставлю ка я себе мт5