Aleksandr Klapatyuk:

ну когда -пересекает уровень 50 в нижнем окне 

вроде идёт по направлению

если сравнить с этой картинкой с верхней 

интересные показатели - надо разобраться как работают сигналы

думаю как стохастик - от 80 должен успокоится и потихоньку возвращатся к 20

 

По идеи то да, только все эти уровни , 80/20 не стационарны, они тоже движутся. И нельзя сказать что за 80 это уровень перекупленности. Он может дальше идти за ценой
не знаю - пока, как правильно настроить

заложено три Stochastic. два почти от одной настройки, а третий отдельно, настраивается.

//--- input parameters
input int                InpKPeriod       = 5;             // K period
input int                InpDPeriod       = 5;             // D period
input int                InpSlowing       = 5;             // Slowing
input ENUM_MA_METHOD     InpMAMethod      = MODE_LWMA;     // Method
input ENUM_STO_PRICE     InpAppliedPrice  = STO_LOWHIGH;   // Applied price
//--- input parameters
input int                InpKPeriod0      = 5;             // K period
input int                InpDPeriod0      = 5;             // D period
input int                InpSlowing0      = 5;             // Slowing
input ENUM_MA_METHOD     InpMAMethod0     = MODE_LWMA;     // Method
input ENUM_STO_PRICE     InpAppliedPrice0 = STO_LOWHIGH;   // Applied price

Снимок
 пытался скрестить MACD с Stochastic - но это не возможно.

поэтому индикатору - можно приблизительно подогнать . то что я хотел .

Снимок2

Файлы:
Macaque.mq5  8 kb
тренажер для тестера. открытие - закрытия в ручную .

  "BUTTON_SELL");
  "BUTTON_BUY");
  "BUTTON_CLOSE");

заменил - файл . не работал трал на sell. теперь заработал

Снимок 

Файлы:
Simulator.mq5  9 kb
https://www.mql5.com/ru/code/25038

добавил возможность - тестировать свои стратегии в Тестере 

для мт5 и мт4

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
input bool              InpPanel          =false; // Скрыть кнопки\\Для Тестера
input double            Lot_Default       =0.01;
input int               Lot_Digits        =2;
input int               Stop_Loss         =0;
input int               Take_Profit       =0;
input int               Trail_Start       =0;
input int               Trail_Size        =0;
input int               Gap_Protect       =900;
input bool              true;
input bool              Show_Average      =true;
input color             Text_Color        =Magenta;
input ENUM_BASE_CORNER  Text_Corner       =CORNER_RIGHT_UPPER;
input int               Magic_Number      =777;
input string            Order_Comment     ="XXX";
input int               Retry_Delay       =1000;
input int               Retry_Times       =20;
input bool              Manual_Confirm    =true;
input bool              Auto_Alerts       =false;
input int               Hotkey_Sell       =219;
input int               Hotkey_Buy        =221;
input int               Hotkey_Close      =220;
//+------------------------------------------------------------------+

Снимок2

Снимок

Снимок4

Файлы:
Tech-Assistant.mq5  62 kb
Tech-Assistant.mq4  62 kb
натыкал, ещё одного Эксперта с Интеллектом 
Файлы:
Your_intelligence.mq5  110 kb
Версия  version     "1.01"

подправил закрытия позиции , всё и вся !!!

Файлы:
Your_intelligence.mq5  118 kb
Aleksandr Klapatyuk:

Your intelligence.mq5 

Осталось добавить в Эксперт, Индикатор с Искусственным Интеллектом.  

может - что то получится с этого.

Индикатор я слепил - чтобы Передвигал, объект с именем. А Эксперт открывает и закрывает как от Индикатора ,так и от, объекта с именем 

Снимок2        Снимок

в тестере - не возможно, как следует проверить стратегию . так как когда сработает объект - он должен удалиться . а в тестере он восстанавливается от индикатора

в настройках индикатора есть - как автоматически установить объект - так и просто вручную

input string   InpFont2              = "TOP";       // Obj: TOP (Obj:Name) ВВЕРХУ
input color    Color_Font2           = clrBlue;     //цвет TOP
input string   InpFont1              = "LOWER";     // Obj: LOWER (Obj:Name) ВНИЗУ
input color    Color_Font1           = clrRed;      //цвет LOWER
input bool     Object_Move           = true;        // Вкл. Obj:
input int      InpFractal            = 0;           // Obj: Fractal (0-2)

Этот - Эксперт ,ниже в фаиле - только для тестера!

что бы запустить - на демо или реале . нужно просто на график - установить Индикатор IgorM iCustom.mq5 

А в Эксперте - заменить Индикатор  на2.mq5 

вот здесь -

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                     Tester Your intelligence.mq5 |
//|                            Copyright © 2019, Aleksandr Klapatyuk |
//|                             https://www.mql5.com/ru/users/klaxse |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright © 2019, Aleksandr Klapatyuk"
#property link        "https://www.mql5.com/ru/users/klaxse"
#property version     "1.01"
#property description "Copyright © 2019, Vladimir Karputov"
#property description "http://wmua.ru/slesar/"
#property description "Tech-Assistent - by transcendreamer"
#property description "https://www.mql5.com/ru/users/transcendreamer"
//---
#resource "\\Indicators\\IgorM iCustom.ex5"
//---

вместо #resource "\\Indicators\\IgorM iCustom.ex5" вписываете #resource "\\Indicators\\2.ex5"

и здесь

//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization of the indicators                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
  {
//--- create MACD indicator
   if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_macd=iCustom(Symbol(),Period(),"IgorM iCustom"))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating MACD indicator");
         return(false);
        }
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

вместо "IgorM iCustom" вписываете "2"

Файлы:
IgorM_iCustom.mq5  24 kb
2.mq5  17 kb
Tester_Your_intelligence.mq5  118 kb
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Версия  version     "1.01"

подправил закрытия позиции , всё и вся !!!

Версия  version     "1.02"

добавил расчёт лота -  можно самому задать лот.

input double   MaximumRisk             = 0.02;          // Maximum Risk in percentage
input double   DecreaseFactor          = 3;             // Descrease factor
input ENUM_LOT_OR_RISK InpLotOrRisk    = risk;          // Money management: Lot OR Risk

Снимок3 Снимок2

Снимок1
 

Файлы:
Your_intelligence.mq5  124 kb
2.mq5  17 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page5#comment_11355088

Здорово, интересная картинка, поставлю ка я себе мт5

