Alexsandr San:

За то может что не будь придумается, какой не будь алгоритм .

я тут нашёл интересную статью - буду изучать https://www.mql5.com/ru/articles/1316

пока только добился - что бы запустить в тестере 

кое как запустил в тестере

круто! - теперь не надо смотреть на курс валют, теперь кубики рубики собирать, ещё змейку надо добавить или покер 

Снимок

не ужели мало - разных игровых приставок? зачем засоряют терминал? 

Читаю не плохие статьи - задумался! зачем я забиваю себе мозги?

всё что нужно, открыл - хапнул и закрыл 

 
Пропущен существенный моментик - "дождался приемлемого профита" и уже затем закрыл

 
я тебе уже давно сказал, какую программу надо завесить на сигнал

ну тебе же залазить в дебри интереснее

;)

Alexsandr San:

задействовал ещё одну возможность от горизонтальной линии

что бы про тестировать - нужен вот этот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/1114

 

Alexsandr San:

вот версия - как я это сделал - она в полнее рабочая от трендовых линии, которые вы нарисуете в ручную

настройки - которые у него есть 

Индикаторы - в эту тему 

EURUSDH2

Поделюсь своим наблюдением.

Эксперты - это не нужный инструмент.

Самая важная тема - это набор Индикаторов, и ваше внимание.

Собрал в один архив - Самое полезное для меня.

- С этими Инструментами можно более менее, по тихонечко зарабатывать.

Файлы:
XXX_Constructor_Obj_Command.zip  57 kb
Главное разобраться с шаблоном, который находится в архиве.

- по которому, нужно распознать направление и точку входа.

шаблон 

 
Открывайте сигнал - интересно будет, если начнете описывать входы по своей стратегии.

