Как я собираю себе советника методом тыка - страница 44
За то может что не будь придумается, какой не будь алгоритм .
я тут нашёл интересную статью - буду изучать https://www.mql5.com/ru/articles/1316
пока только добился - что бы запустить в тестере
круто! - теперь не надо смотреть на курс валют, теперь кубики рубики собирать, ещё змейку надо добавить или покер
не ужели мало - разных игровых приставок? зачем засоряют терминал?
Читаю не плохие статьи - задумался! зачем я забиваю себе мозги?
всё что нужно, открыл - хапнул и закрыл
Пропущен существенный моментик - "дождался приемлемого профита" и уже затем закрыл
я тебе уже давно сказал, какую программу надо завесить на сигнал
ну тебе же залазить в дебри интереснее
;)
задействовал ещё одну возможность от горизонтальной линии
что бы про тестировать - нужен вот этот индикатор https://www.mql5.com/ru/code/1114
вот версия - как я это сделал - она в полнее рабочая от трендовых линии, которые вы нарисуете в ручную
настройки - которые у него есть
Индикаторы - в эту тему
Поделюсь своим наблюдением.
Эксперты - это не нужный инструмент.
Самая важная тема - это набор Индикаторов, и ваше внимание.
Собрал в один архив - Самое полезное для меня.
- С этими Инструментами можно более менее, по тихонечко зарабатывать.
Главное разобраться с шаблоном, который находится в архиве.
- по которому, нужно распознать направление и точку входа.
Открывайте сигнал - интересно будет, если начнете описывать входы по своей стратегии.