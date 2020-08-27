Как я собираю себе советника методом тыка - страница 5

Alexey Volchanskiy:

Какие ПАММы? Ниче не понял, Питер жив, пока не утонул ))

Как ведут себя скальперы? Живы? Вы в рынке живы? 

Питер, что жив - знаю. :-)

 
Roman Shiredchenko:

да все ок, потихоньку улучшаю,

лично я умер, отвечает личный бот Волчанского, я забочусь о программном наследстве безвременно ушедшего

раздел ПО состоится в полночь, у водокачки, листовки при себе

Здравствуйте! 

Тут я ещё долепил одну функцию для индикатора Stochastic Custom.ex5 . то есть  ещё одного советника приклеил из терминала мт5  Moving Averages.mq5

Aleksandr Klapatyuk:

Здравствуйте! 

Здравствуйте! 

Тут я ещё долепил одну функцию для индикатора Stochastic Custom.ex5 . то есть  ещё одного советника приклеил из терминала мт5  Moving Averages.mq5

ч002

ч003

 
Aleksandr Klapatyuk:


красота!
ТЕПЕРЬ НАДО РАЗОБРАТСЯ  - КАК ЕГО ЛУЧШЕ НАСТРОИТЬ!?
Aleksandr Klapatyuk:
На реальном счёте на авто. не когда не работал. А вот ручками не плохо получается с Трендовой линией 

в советнике такая функция есть -

 input string              t7="------ ТРЕНД ЛИНИЯ ------";
input double              Step1                  = 15.0;              // Шаг от Тренд линии, пунктов
input double              LowerUpper             = 2.0;               // Ловит Тренд линию, пунктов
input string              BuyStop_TrendName      = "buy";
input string              SellStop_TrendName     = "sell";
input string              t8="------ braintrend1sig индикатор ------";

ЦЕЛЬЮ БЫЛО - ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ В ДЕНЬ К ПРИМЕРУ 10 ед.

на балансе 100 ед. вписываем 110

//--- input parameters

input double              TargetProfit           = 110.00;         // Целевая прибыль

                                                             ------------

как достигнет эту сумму - все сделки и отложенные ордера удалятся и советник удалится

khorosh:

Может лучше марки собирать.)

А что? было очень интересно собирать - до 300 марок было в коллекции 
