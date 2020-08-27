Как я собираю себе советника методом тыка - страница 5
Какие ПАММы? Ниче не понял, Питер жив, пока не утонул ))
Как ведут себя скальперы? Живы? Вы в рынке живы?
Как ведут себя скальперы? Живы? Вы в рынке живы?
да все ок, потихоньку улучшаю,
лично я умер, отвечает личный бот Волчанского, я забочусь о программном наследстве безвременно ушедшего
раздел ПО состоится в полночь, у водокачки, листовки при себе
Здравствуйте!
Тут я ещё долепил одну функцию для индикатора Stochastic Custom.ex5 . то есть ещё одного советника приклеил из терминала мт5 Moving Averages.mq5
ТЕПЕРЬ НАДО РАЗОБРАТСЯ - КАК ЕГО ЛУЧШЕ НАСТРОИТЬ!?
На реальном счёте на авто. не когда не работал. А вот ручками не плохо получается с Трендовой линией
в советнике такая функция есть -
input string t7="------ ТРЕНД ЛИНИЯ ------";
input double Step1 = 15.0; // Шаг от Тренд линии, пунктов
input double LowerUpper = 2.0; // Ловит Тренд линию, пунктов
input string BuyStop_TrendName = "buy";
input string SellStop_TrendName = "sell";
input string t8="------ braintrend1sig индикатор ------";
ЦЕЛЬЮ БЫЛО - ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ В ДЕНЬ К ПРИМЕРУ 10 ед.
на балансе 100 ед. вписываем 110
//--- input parameters
input double TargetProfit = 110.00; // Целевая прибыль
------------
как достигнет эту сумму - все сделки и отложенные ордера удалятся и советник удалится
Может лучше марки собирать.)