Говорил же, сделай сигнал

Renat Akhtyamov:

Говорил же, сделай сигнал

надо проверить сначала - и с настройками я ещё не определился. месяц погоняю на демо - какой результат покажет. так вроде неделю, отработал - не плохо. на 4 парах с 50000 рублей до 10000 рублей за неделю доходил - только у него сейчас открыты позиции - посмотрю как следующую неделю продержится 

Aleksandr Klapatyuk:

надо проверить сначала - и с настройками я ещё не определился. месяц погоняю на демо - какой результат покажет. так вроде неделю, отработал - не плохо. на 4 парах с 50000 рублей до 10000 рублей за неделю доходил - только у него сейчас открыты позиции - посмотрю как следующую неделю продержится 

а риск 0.01 - это 0,01%?

а Сергей говорит что норм.

Renat Akhtyamov:
а риск 0.01 - это 0,01%?

я толком, ещё не разобрался как  работает этот риск - он мне постоянно показывает 0.01 

хотя в тестере - выставляет, и с большем лотом 

---------------------------- вот эта функция выставляет лот и рассчитывает - как то 

   //+------------------------------------------------------------------+
   //| Calculate optimal lot size                                       |
   //+------------------------------------------------------------------+
   double            TradeSizeOptimized(void)
     {
      double price=0.0;
      double margin=0.0;
      //--- select lot size
      if(!SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK,price))
         return(0.0);
      if(!OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,1.0,price,margin))
         return(0.0);
      if(margin<=0.0)
         return(0.0);

      double lot=NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)*MaximumRisk/margin,2);
      //--- calculate number of losses orders without a break
      if(DecreaseFactor>0)
        {
         //--- select history for access
         HistorySelect(0,TimeCurrent());
         //---
         int    orders=HistoryDealsTotal();  // total history deals
         int    losses=0;                    // number of losses orders without a break

         for(int i=orders-1; i>=0; i--)
           {
            ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
            if(ticket==0)
              {
               Print("HistoryDealGetTicket failed, no trade history");
               break;
              }
            //--- check symbol
            if(HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL)!=_Symbol)
               continue;
            //--- check Expert Magic number
            if(HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_MAGIC)!=Magic_Number)
               continue;
            //--- check profit
            double profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);
            if(profit>0.0)
               break;
            if(profit<0.0)
               losses++;
           }
         //---
         if(losses>1)
            lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
        }
      //--- normalize and check limits
      double stepvol=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);
      lot=stepvol*NormalizeDouble(lot/stepvol,0);

      double minvol=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
      if(lot<minvol)
         lot=minvol;

      double maxvol=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
      if(lot>maxvol)
         lot=maxvol;
      //--- return trading volume
      return(lot);
     }
   //+------------------------------------------------------------------+
Сергей Криушин:

Не знаю как работает, но работает отлично пока на демо профит прет как танк...молодец гениально просто супер и спасибо большое вам с Барабашкиным есть еще гениальные  и не жадные люди, отличная работ...похоже на Скальпер Лехи Волчанского из его темы  https://www.mql5.com/ru/forum/259953/page12 там кстати собирались типа скальпера сделать и для МТ5... даже делалась попытка начать...

559
SEM  2018.07.03 10:32     EN

Версия для MT5 будет?

Небольшая заготовка для MT5 (работает в тестере).

Открывает следующую сделку, если все предыдущие по символу и направлению в плюсе.

Файлы:
Speed-v1.mq5 48 kb

 но продолжение не нашла...Так вот я предлагаю продолжить и приспособить его к твоим линиям...соединил с твоим методом тоже тыка пока смотрю что получится...)) так что не падай духом и продолжай в том же духе...))



объединил этого эксперта со своим . пока не знаю, как этим чудом управлять.

Снимок 

Файлы:
AVGiS_intelligence.mq5  194 kb
Aleksandr Klapatyuk:

объединил этого эксперта со своим . пока не знаю, как этим чудом управлять.

 

#property version     "1.01"

кнопки слева  в тестере, не работают как следует - но в обычном режиме в терминале, должно работать! 

когда нажимаю - не отбрасываются , приходится ещё раз нажимать что бы отжалась 

и только работают BUY и SELL остальные в тестере не работают - но будут работать в терминале на графике  

Файлы:
AVGiS_intelligence.mq5  195 kb
Aleksandr Klapatyuk:

#property version     "1.01"

кнопки слева  в тестере, не работают как следует - но в обычном режиме в терминале, должно работать! 

когда нажимаю - не отбрасываются , приходится ещё раз нажимать что бы отжалась 

и только работают BUY и SELL остальные в тестере не работают - но будут работать в терминале на графике  

результат тестирования тот же 

Снимок

 
Aleksandr Klapatyuk:

#property version     "1.01"

кнопки слева  в тестере, не работают как следует - но в обычном режиме в терминале, должно работать! 

когда нажимаю - не отбрасываются , приходится ещё раз нажимать что бы отжалась 

и только работают BUY и SELL остальные в тестере не работают - но будут работать в терминале на графике  

Инициализацию кнопок не включил вроде не нашел...и потм ButtonCreate это не может определить

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
      EventSetTimer(1); // количество секунд 
                     //   ButtonCreate("BUY",Black,OldLace,50,50,100,20,10);
//   ButtonCreate("SELL",Black,OldLace,160,50,100,20,10);
//
//   ButtonCreate("BUY_Close",Black,OldLace,50,80,100,20,10);
//   ButtonCreate("SELL_Close",Black,OldLace,160,80,100,20,10);
//
//   ButtonCreate("Trailing",Black,OldLace,50,110,100,20,10);
//ArraySize(_name);
   int _y=100;
   for(int i=0; i<ArraySize(_name); i++)
     {
      ButtonCreate(_name[i],125,_y,130,20,10);
      _y=_y+25;
     };
//--- create all necessary objects
   if(!ExtExpert.Init())
      return(INIT_FAILED);
//---
   if(ObjectBuySell)
     {
      bool res=false;
        {
         ObjectCreate(0,"BUY 1",OBJ_BUTTON,0,0,0);
         ObjectSetInteger(0,"BUY 1",OBJPROP_XDISTANCE,ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS)-102);
         ObjectSetInteger(0,"BUY 1",OBJPROP_YDISTANCE,37);
         ObjectSetString(0,"BUY 1",OBJPROP_TEXT,"BUY 1");
         ObjectSetInteger(0,"BUY 1",OBJPROP_BGCOLOR,clrMediumSeaGreen);

         ObjectCreate(0,"SELL 1",OBJ_BUTTON,0,0,0);
         ObjectSetInteger(0,"SELL 1",OBJPROP_XDISTANCE,ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS)-50);
         ObjectSetInteger(0,"SELL 1",OBJPROP_YDISTANCE,37);
         ObjectSetString(0,"SELL 1",OBJPROP_TEXT,"SELL 1");
         ObjectSetInteger(0,"SELL 1",OBJPROP_BGCOLOR,clrDarkOrange);

         ObjectCreate(0,"CLOSE",OBJ_BUTTON,0,0,0);
         ObjectSetInteger(0,"CLOSE",OBJPROP_XDISTANCE,ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS)-75);
         ObjectSetInteger(0,"CLOSE",OBJPROP_YDISTANCE,57);
         ObjectSetString(0,"CLOSE",OBJPROP_TEXT,"CLOSE");
         ObjectSetInteger(0,"CLOSE",OBJPROP_BGCOLOR,clrMagenta);
        }
      res=true;
     }

     
//--- secceed
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
 
Желтые кнопки должны по идее открывать по ходу как я понял - идет бай включаешь бай идет сел выключаешь бай закрываешь  Бай клозе включаешь сел и смотришь сколько набегает на сел клозе желтом  - как то так насколько я разобрался, автора уже неудобно спрашивать...
Сергей Криушин:

Инициализацию кнопок не включил вроде не нашел...и потм ButtonCreate это не может определить

здесь уже спаренный -   AVGiS intelligence.mq5 195 kb

вы пытаетесь - по-другому , прикрепить. так не получится . нужно тогда всё переписывать без этого (CSampleExpert::)---    bool CSampleExpert::Init(void)

