Как я собираю себе советника методом тыка - страница 29
Говорил же, сделай сигнал
Говорил же, сделай сигнал
надо проверить сначала - и с настройками я ещё не определился. месяц погоняю на демо - какой результат покажет. так вроде неделю, отработал - не плохо. на 4 парах с 50000 рублей до 10000 рублей за неделю доходил - только у него сейчас открыты позиции - посмотрю как следующую неделю продержится
1 неделя
а риск 0.01 - это 0,01%?
а Сергей говорит что норм.
я толком, ещё не разобрался как работает этот риск - он мне постоянно показывает 0.01
хотя в тестере - выставляет, и с большем лотом
---------------------------- вот эта функция выставляет лот и рассчитывает - как то
Не знаю как работает, но работает отлично пока на демо профит прет как танк...молодец гениально просто супер и спасибо большое вам с Барабашкиным есть еще гениальные и не жадные люди, отличная работ...похоже на Скальпер Лехи Волчанского из его темы https://www.mql5.com/ru/forum/259953/page12 там кстати собирались типа скальпера сделать и для МТ5... даже делалась попытка начать...
Версия для MT5 будет?
Небольшая заготовка для MT5 (работает в тестере).
Открывает следующую сделку, если все предыдущие по символу и направлению в плюсе.
но продолжение не нашла...Так вот я предлагаю продолжить и приспособить его к твоим линиям...соединил с твоим методом тоже тыка пока смотрю что получится...)) так что не падай духом и продолжай в том же духе...))
объединил этого эксперта со своим . пока не знаю, как этим чудом управлять.
#property version "1.01"
кнопки слева в тестере, не работают как следует - но в обычном режиме в терминале, должно работать!
когда нажимаю - не отбрасываются , приходится ещё раз нажимать что бы отжалась
и только работают BUY и SELL остальные в тестере не работают - но будут работать в терминале на графике
результат тестирования тот же
кнопки слева в тестере, не работают как следует - но в обычном режиме в терминале, должно работать!
когда нажимаю - не отбрасываются , приходится ещё раз нажимать что бы отжалась
и только работают BUY и SELL остальные в тестере не работают - но будут работать в терминале на графике
Инициализацию кнопок не включил вроде не нашел...и потм ButtonCreate это не может определить
здесь уже спаренный - AVGiS intelligence.mq5 195 kb
вы пытаетесь - по-другому , прикрепить. так не получится . нужно тогда всё переписывать без этого (CSampleExpert::)--- bool CSampleExpert::Init(void)