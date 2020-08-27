Как я собираю себе советника методом тыка - страница 55

Alexsandr San:

Про тестировал сегодня эту функцию с функцией дублирование Горизонтальных линии на убыток( как цена пошла не в ту сторону, встречает на пути горизонтальную линию,  от неё открывается позиция и линия отпрыгивает ещё дальше, на заданное расстояние, убыток увеличивается и при следующем касании горизонтальной линии, лот откроется с увеличением).

Я офигел. - эта логика, вытаскивает всё в плюс. Интересно! за сколько можно продать, такое чудо?!

это "здравствуй Мартин!" :-) то есть увеличение объёма от просадки. Судя по описанию, ещё и сетка. 

сие неплохо, только надо себе в этом честно признаваться - оно вытаскивает из мелких "рынок пошёл против меня", но риск потери депо там велик

Maxim Kuznetsov:

это "здравствуй Мартин!" :-) то есть увеличение объёма от просадки. Судя по описанию, ещё и сетка. 

сие неплохо, только надо себе в этом честно признаваться - оно вытаскивает из мелких "рынок пошёл против меня", но риск потери депо там велик

2 неделю испытываю и просто фигею, вытаскивает всё время в плюс 

вот сегодня думал в минус уйду и то вытащила, если сейчас закрыть то 2000 - это же, тоже не плохо (это рубли)

Снимок9

 
Alexsandr San:

2 неделю испытываю и просто фигею, вытаскивает всё время в плюс 

вот сегодня думал в минус уйду и то вытащила, если сейчас закрыть то 2000 - это же, тоже не плохо (это рубли)


подобное способно вытаскивать в течении пары лет. Или слить прямо на старте :-)

мартин (и сетки) могут выдерживать до 15-17 "мимов" подряд. Только вот рынок вполне легко выставляет и больше.

так что поаккуратнее.  Хотя и сам знаешь.

Идея задействовать граф.объекты и взаимодействовать через них с юзером, она хороша. Вот авто-тесты невозможны, поэтому риски надо строго осознавать, их не проэмулируешь

Alexsandr San:

Испытываю новую функцию . Календарь даёт сигнал, от сигнала можно выбрать команду 

ещё надо продумать, какие ещё команды, нужны для календаря.

вот такие уже есть

 на картинке установил Утилиту, это рисунок 1. второй будет с выполненной командой (Горизонтальные линии на заданном расстоянии) 

  рисунок 1


не могу пока понять, откуда сигнал от календаря поступает - наверное отсюда , по идее в 17.00 должно сработать

Снимок 

-------------------------------- да ! отсюда! Выставила Горизонтальные линии, а от них свои команды 

Снимок10 рисунок 1.

Добавил функцию, сигнал от календаря в терминале 

#property version     "1.020"

От сигнала , лучше всего выставлять Горизонтальные линии и От Горизонтальных линии, давать команды 

//+------------------------------------------------------------------+
//| ENUM_TRADE_COMMAND                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_COMMAND
  {
   Turn_Off=0,       // TURN OFF
   Line1_Line1=1,    // Line: LOWER
   Line2_Line2=2,    // Line: TOP
   Line_Line=3,      // Line: LOWER+Line: TOP
   Line1_buys=4,     // Line: LOWER+Buy's
   Line2_sells=5,    // Line: TOP+Sell's
   sells_Line1=6,    // Line: LOWER+Sell's
   buys_Line2=7,     // Line: TOP+Buy's
   close_buys=8,     // Close All Buy's
   close_sells=9,    // Close All Sell's
   close_all=10,     // Close All Buy's and Sell's
   open_buy=11,      // Open Buy
   open_sell=12,     // Open Sell
   close_open_b=13,  // Close Sell+Open Buy
   close_open_s=14,  // Close Buy+Open Sell
   open_buy_sell=15, // Open Buy and Sell
  };
//+------------------------------------------------------------------+


 

Maxim Kuznetsov:

Вот авто-тесты невозможны, поэтому риски надо строго осознавать, их не проэмулируешь

Можно в полнее, в тестере тестировать - Горизонтальные линии рисуются от кнопок

Снимок 

вот две линии запустил и не чего не трогал 

Снимок2

Снимок3

Alexsandr San:

Добавил функцию, сигнал от календаря в терминале 

#property version     "1.020"

От сигнала , лучше всего выставлять Горизонтальные линии и От Горизонтальных линии, давать команды


 

#property version     "1.021"

Изменил немного эту Функцию, запуск по времени, а так же, когда эта функция, должна прекратить свою работу 

input string   t10="---- CalendarValueLast  -----";              //
input datetime HoursFrom                    = D'1970.01.01';     // Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo                      = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandS  = Line_Line;         // Trade command:

   

Maxim Kuznetsov:

это "здравствуй Мартин!" :-) 

Это вообще-то, Утилита для ручной торговли, а также со всеми прибамбасами, по желанию. Можно просто организовать, какую не будь логику, с автоматическими действиями    

Alexsandr San:

#property version     "1.021"

Изменил немного эту Функцию, запуск по времени, а так же, когда эта функция, должна прекратить свою работу

   

Надо всё же, сделать отдельные Горизонтальные линии к этой Функции "календарь" а то она занимает вот эти Горизонтальные линии , которыми я могу одновременно работать 

input string   t3="----- Trailing Line: 1   -----";              //
input string   InpObjUpName                 = "ZTOP";            // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep1                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand    = Line2_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownName               = "ZLOWER";          // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep2                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommand     = Line1_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStop           = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep           = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t4="----- Trailing Line: 2   -----";              //
input string   InpObjUpNameG                = "POT";             // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep3                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandG   = Line2_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameG              = "REWOL";           // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep4                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommandG    = Line1_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopG          = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepG          = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)


   

Alexsandr San:

#property version     "1.021"

Изменил немного эту Функцию, запуск по времени, а так же, когда эта функция, должна прекратить свою работу

   

#property version     "1.022"

Добавил ещё линии к этой Функции "Календарь" - Как поступит сигнал от календаря, выпрыгнут Горизонтальные линии на заданном расстоянии.

Если календарь не использовать, можно в ручную установить на график и задать команду 

input string   t10="---- CalendarValueLast  -----";              //
input datetime HoursFrom                    = D'1970.01.01';     // Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo                      = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input int      InpStep6                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input bool     InpCalend                    = false;             // Double (Horizontal Line or Trend Line)
input string   InpSelldar                   = "Buydar";          // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandS  = open_sell;         // Trade command:
input string   InpBuydar                    = "Selldar";         // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandB  = open_buy;          // Trade command:

------------------------------------------

вот я выставил на 17.00 старт и на 17.03 стоп 

XAUUSDM3

XAUUSDM3ч

-----------------------------

тут можно выбрать новость и время - для старта 

Снимок

--------------

с одной новости 2000 руб  ---- Выставил время старта 20.00 стоп 20.03

XAUUSDM35

------------------------

новость в 20.00 Выставила Горизонтальные линии, а от линии куда желаете, вниз или верх 

XAUUSDM3л

