Как я собираю себе советника методом тыка - страница 55
Про тестировал сегодня эту функцию с функцией дублирование Горизонтальных линии на убыток( как цена пошла не в ту сторону, встречает на пути горизонтальную линию, от неё открывается позиция и линия отпрыгивает ещё дальше, на заданное расстояние, убыток увеличивается и при следующем касании горизонтальной линии, лот откроется с увеличением).
Я офигел. - эта логика, вытаскивает всё в плюс. Интересно! за сколько можно продать, такое чудо?!
это "здравствуй Мартин!" :-) то есть увеличение объёма от просадки. Судя по описанию, ещё и сетка.
сие неплохо, только надо себе в этом честно признаваться - оно вытаскивает из мелких "рынок пошёл против меня", но риск потери депо там велик
2 неделю испытываю и просто фигею, вытаскивает всё время в плюс
вот сегодня думал в минус уйду и то вытащила, если сейчас закрыть то 2000 - это же, тоже не плохо (это рубли)
подобное способно вытаскивать в течении пары лет. Или слить прямо на старте :-)
мартин (и сетки) могут выдерживать до 15-17 "мимов" подряд. Только вот рынок вполне легко выставляет и больше.
так что поаккуратнее. Хотя и сам знаешь.
Идея задействовать граф.объекты и взаимодействовать через них с юзером, она хороша. Вот авто-тесты невозможны, поэтому риски надо строго осознавать, их не проэмулируешь
Испытываю новую функцию . Календарь даёт сигнал, от сигнала можно выбрать команду
ещё надо продумать, какие ещё команды, нужны для календаря.
вот такие уже есть
на картинке установил Утилиту, это рисунок 1. второй будет с выполненной командой (Горизонтальные линии на заданном расстоянии)
рисунок 1
не могу пока понять, откуда сигнал от календаря поступает - наверное отсюда , по идее в 17.00 должно сработать
-------------------------------- да ! отсюда! Выставила Горизонтальные линии, а от них свои команды
рисунок 1.
Добавил функцию, сигнал от календаря в терминале
#property version "1.020"
От сигнала , лучше всего выставлять Горизонтальные линии и От Горизонтальных линии, давать команды
Maxim Kuznetsov:
Вот авто-тесты невозможны, поэтому риски надо строго осознавать, их не проэмулируешь
Можно в полнее, в тестере тестировать - Горизонтальные линии рисуются от кнопок
вот две линии запустил и не чего не трогал
#property version "1.021"
Изменил немного эту Функцию, запуск по времени, а так же, когда эта функция, должна прекратить свою работу
это "здравствуй Мартин!" :-)
Это вообще-то, Утилита для ручной торговли, а также со всеми прибамбасами, по желанию. Можно просто организовать, какую не будь логику, с автоматическими действиями
Надо всё же, сделать отдельные Горизонтальные линии к этой Функции "календарь" а то она занимает вот эти Горизонтальные линии , которыми я могу одновременно работать
#property version "1.022"
Добавил ещё линии к этой Функции "Календарь" - Как поступит сигнал от календаря, выпрыгнут Горизонтальные линии на заданном расстоянии.
Если календарь не использовать, можно в ручную установить на график и задать команду
------------------------------------------
вот я выставил на 17.00 старт и на 17.03 стоп
-----------------------------
тут можно выбрать новость и время - для старта
--------------
с одной новости 2000 руб ---- Выставил время старта 20.00 стоп 20.03
------------------------
новость в 20.00 Выставила Горизонтальные линии, а от линии куда желаете, вниз или верх