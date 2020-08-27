Как я собираю себе советника методом тыка - страница 57
#property version "1.026"
Плюс к этому всему, всякие прибамбасы .
------------------------------------------
Работает с Человеческим Интеллектом - но можно приспособить, и Искусственный Интеллект с помощью Индикатора.
--- В моём понимание, Индикатор и есть созданный Искусственный Интеллект.
#property version "1.027"
Исправил некоторые места - Удаление отложенных ордеров при достигнутой цели.
#property version "1.028"
нашёл ещё один способ.
добавил ещё Имя для горизонтальных линии , что бы можно устанавливать в любое подокно
У них нет команд - мне от них нужно Имя.
а вот команды можно задавать в подокнах - вот этой функцией
эти имена Меняем На имя Индикатора
например так - это имя Горизонтальной линии в Индикаторе. (ЦЕНА)
Можно подумать что в Утилите сложно разобраться - но это не так.
этих функции я налепил - но пользуюсь всего двумя Горизонтальными линиями. купил продал
Немного подправил для себя Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/29321
#property version "1.029"
Добавил возможность этой функции
когда включена эта Линия (текущая Цена "LOW Up"; "LOW Down";) можно выбрать, подокно
подокно =0 подокно =1
серые Горизонтальные линии
-----------------------------
В подокне =1 работают только эти Горизонтальные линии
ещё эти можно задействовать
эти для того что бы перенести Имя Горизонтальной линии на другую Горизонтальную линию с таким же именем но только с командой
#property version "1.030"
5000 строк - вот это я налепил. Но! с помощью этой Утилиты, можно выстроить почти, любую стратегию.
Не обязательно использовать всё - на демо счёте, настраиваем и сохраняем в сет
Может я тормоз, но ничего не понимаю, что это и зачем? Цель какая?
Цель научится и показать другим, кто завязан, в это ремесло, что можно слепить, себе самому эксперта и понимать как это всё работает.
( прошёлся по ветке - решил повторить Владимиру, для чего я тут туплю)
Самая простая стратегия с помощью этой Утилиты .Utility Command.mq5
Работаете с отложенными ордерами или открываете сами позиции - можно просто задать Прибыль и Убыток на сегодня
вот тут
И всё, пошли себе по своим делам
Вот пример - как от Трендовой линии(Горизонтальной линии) открыть позицию ( есть несколько способов - сразу или при новом баре)
эту которую я установил откроет при новом баре, линия при этом не удалится. если будет разворот - она закроет ту позицию и откроет в противоположную сторону
здесь настраиваем - что мы хотим от этой Трендовой линии(Горизонтальной линии)
----------------------------------------
Вот на минутном графике для демонстрации, как это работает. Сначала бар, оказался на линии и открылась в Sell, как пересекла баром выше, закрыла Sell и открыла в Buy
статью хорошо бы с описанием потрохов))) Слежу давно, но уже забываю что внутри)))