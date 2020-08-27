Как я собираю себе советника методом тыка - страница 57

Новый комментарий
[Удален]  
Alexsandr San:

#property version     "1.026"

Плюс к этому всему, всякие прибамбасы .

------------------------------------------

Работает с Человеческим Интеллектом - но можно приспособить, и Искусственный Интеллект с помощью Индикатора.

--- В моём понимание, Индикатор и есть созданный Искусственный Интеллект.     

#property version     "1.027"

Исправил некоторые места - Удаление отложенных ордеров при достигнутой цели.

Файлы:
Utility_Command.mq5  316 kb
[Удален]  

#property version     "1.028"

нашёл ещё один способ.

добавил ещё Имя для горизонтальных линии , что бы можно устанавливать в любое подокно 

input string   v15="---- XXX:Line name:XXX  -----";              //
input string   InpdarBuy                    = "BUY";             // Obj: BUY (Obj:Name) ВЕРХУ
input double   InpStep8                     = 60;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpdarSell                   = "SELL";            // Obj: SELL (Obj:Name) ВНИЗУ
input double   InpStep9                     = 60;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input int      InpChart1                    = 0;                 // номер подокна

У них нет команд - мне от них нужно Имя.

а вот команды можно задавать в подокнах - вот этой функцией

input string   t2="----- Price Line:        -----";              //
input string   InpFont0                     = "BUY";             // Obj: BUY (Obj:Name) ВЕРХУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCSCommand       = close_open_b;      // Obj:  command:
input string   InpFont1                     = "SELL";            // Obj: SELL (Obj:Name) ВНИЗУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InCSCommand        = close_open_s;      // Obj:  command:
input double   InpObjTrail                  = 1.0001;            // Obj: Trailing Stop MACD ("0" -> Off)
input double   InpObjTrailStep              = 1.0001;            // Obj: Trailing Step MACD
input bool     InpDub                       = false;             // "0.0":Price=false(Trail->Off) "LOW":Price=true(Trail->ON)
input bool     InpDubll                     = false;             // Duplicate "BUY""SELL" (ObjTrailStep)
input ushort   InpObjTrailingStopCS         = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepCS         = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   InpFont2                     = "LOW Up";          // Obj: Name Price Line BUY
input string   InpFont3                     = "LOW Down";        // Obj: Name Price Line SELL
input bool     InpOnTimer                   = false;             // On(Вкл.) "LOW Up" "LOW Down"
input ushort   InpIndentUp                  = 50;                // Indent up, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input ushort   InpIndentDown                = 100;               // Indent down, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

 эти имена Меняем На имя Индикатора 

input string   InpFont2                     = "LOW Up";          // Obj: Name Price Line BUY
input string   InpFont3                     = "LOW Down";        // Obj: Name Price Line SELL

например так - это имя Горизонтальной линии в Индикаторе. (ЦЕНА)

input string   InpFont2                     = "SU2";          // Obj: Name Price Line BUY
input string   InpFont3                     = "SU2";        // Obj: Name Price Line SELL

USDCADM30

Файлы:
Utility_Command.mq5  322 kb
[Удален]  

Можно подумать что в Утилите сложно разобраться - но это не так.

этих функции я налепил - но пользуюсь всего двумя Горизонтальными линиями. купил продал  

[Удален]  

Немного подправил для себя Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/29321

EURUSDM1

Heiken Ashi Separate Window
Heiken Ashi Separate Window
  • www.mql5.com
N-_Candles_v9 Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих - продажа. Учитывается тип торгового счета: неттинг или хеджинг. RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Индикатор...
Файлы:
H_A_Lin_S_W.mq5  22 kb
[Удален]  

#property version     "1.029"

Добавил возможность этой функции 

input string   t2="----- Price Line:        -----";              //
input string   InpFont0                     = "BUY";             // Obj: BUY (Obj:Name) ВЕРХУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCSCommand       = close_open_b;      // Obj:  command:
input string   InpFont1                     = "SELL";            // Obj: SELL (Obj:Name) ВНИЗУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InCSCommand        = close_open_s;      // Obj:  command:
input double   InpObjTrail                  = 1.0001;            // Obj: Trailing Stop MACD ("0" -> Off)
input double   InpObjTrailStep              = 1.0001;            // Obj: Trailing Step MACD
input bool     InpDub                       = false;             // "0.0":Price=false(Trail->Off) "LOW":Price=true(Trail->ON)
input bool     InpDubll                     = false;             // Duplicate "BUY""SELL" (ObjTrailStep)
input ushort   InpObjTrailingStopCS         = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepCS         = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   InpFont2                     = "LOW Up";          // Obj: Name Price Line BUY
input string   InpFont3                     = "LOW Down";        // Obj: Name Price Line SELL
input bool     InpOnTimer                   = false;             // On(Вкл.) "LOW Up" "LOW Down"
input int      InpChart2                    = 0;                 // номер подокна "LOW Up" "LOW Down"
input ushort   InpIndentUp                  = 50;                // Indent up, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input ushort   InpIndentDown                = 100;               // Indent down, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)

когда включена эта Линия (текущая Цена "LOW Up""LOW Down";) можно выбрать, подокно

EURUSDH2xподокно =0 EURUSDH2подокно =1

серые Горизонтальные линии

-----------------------------

В  подокне =1 работают только эти Горизонтальные линии 

input string   t2="----- Price Line:        -----";              //
input string   InpFont0                     = "BUY";             // Obj: BUY (Obj:Name) ВЕРХУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCSCommand       = close_open_b;      // Obj:  command:
input string   InpFont1                     = "SELL";            // Obj: SELL (Obj:Name) ВНИЗУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InCSCommand        = close_open_s;      // Obj:  command:

ещё эти можно задействовать

input string   v15="---- XXX:Line name:XXX  -----";              //
input string   InpdarBuy                    = "BUY";             // Obj: BUY (Obj:Name) ВЕРХУ
input double   InpStep8                     = 60;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpdarSell                   = "SELL";            // Obj: SELL (Obj:Name) ВНИЗУ
input double   InpStep9                     = 60;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input int      InpChart1                    = 0;                 // номер подокна

эти для того что бы перенести Имя Горизонтальной линии на другую Горизонтальную линию с таким же именем но только с командой 

Файлы:
Utility_Command.mq5  323 kb
[Удален]  

#property version     "1.030"

5000 строк - вот это я налепил. Но! с помощью этой Утилиты, можно выстроить почти, любую стратегию.

//+------------------------------------------------------------------+
//| ENUM_TRADE_COMMAND                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_COMMAND
  {
   Turn_Off=0,       // TURN  OFF
   Line1_Line1=1,    // Line: LOWER
   Line2_Line2=2,    // Line: TOP
   Line_Line=3,      // Line: LOWER + Line: TOP
   Line1_buys=4,     // Line: LOWER + Buy's
   Line2_sells=5,    // Line: TOP + Sell's
   sells_Line1=6,    // Line: LOWER + Sell's
   buys_Line2=7,     // Line: TOP + Buy's
   close_buys=8,     // Close All Buy's
   close_sells=9,    // Close All Sell's
   close_all=10,     // Close All Buy's and Sell's
   open_buy=11,      // Open  Buy
   open_sell=12,     // Open  Sell
   close_open_b=13,  // Close Sell + Open Buy
   close_open_s=14,  // Close Buy + Open Sell
   open_buy_sell=15, // Open  Buy and Sell
  };
//+------------------------------------------------------------------+
input string   t="-----   Balans Parameters -----";              //
input string   Template                     = "ADX";             // Имя шаблона(without '.tpl')
input bool     Inpwithout                   = false;             // Сменить только шаблон (true)
input datetime InpMonday_2                  = D'1970.01.01';     // Dell (00::00 -> off)
input double   TargetProfit                 = 999999.99;         // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input double   TargetLoss                   = 0;                 // Баланс - Убыток(отнять от баланса)
input string   t0="-----  Lots Parameters   -----";              //
input uint     maxLimits                    = 1;                 // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   InpLots1                     = 0.01;              // : Lots 1
input int      InpLots_01                   = 200;               // Exchange Lots >< Point Lots
input double   InpLots2                     = 0.02;              // : Lots 2
input int      InpLots_02                   = 400;               // Exchange Lots >< Point Lots
input double   InpLots3                     = 0.04;              // : Lots 3
input int      InpLots_03                   = 800;               // Exchange Lots >< Point Lots
input double   InpLots4                     = 0.08;              // : Lots 4
input string   t1="-----  TP SL             -----";              //
input int      InpTakeProfit                = 90;                // Take Profit("0"-No.5<100)(1.00045-1.00055=1 pips)
input double   InpTProfit                   = 1000;              // Exchange TP >< Point TP
input double   InpStopLoss                  = 1000000;           // Exchange SL >< Point SL
input string   t2="----- Exchange><Point TP SL---";              //
input bool     InpExcPoi                    = false;             // Exchange= false; Point= true;
input string   t3="----- Price Line:        -----";              //
input string   InpFont0                     = "BUY";             // Obj: BUY (Obj:Name) ВЕРХУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCSCommand       = close_open_b;      // Obj:  command:
input string   InpFont1                     = "SELL";            // Obj: SELL (Obj:Name) ВНИЗУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InCSCommand        = close_open_s;      // Obj:  command:
input double   InpObjTrail                  = 1.0001;            // Obj: Trailing Stop MACD ("0" -> Off)
input double   InpObjTrailStep              = 1.0001;            // Obj: Trailing Step MACD
input bool     InpDub                       = false;             // "0.0":Price=false(Trail->Off) "LOW":Price=true(Trail->ON)
input bool     InpDubll                     = false;             // Duplicate "BUY""SELL" (ObjTrailStep)
input ushort   InpObjTrailingStopCS         = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepCS         = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   InpFont2                     = "LOW Up";          // Obj: Name Price Line BUY
input string   InpFont3                     = "LOW Down";        // Obj: Name Price Line SELL
input bool     InpOnTimer                   = false;             // On(Вкл.) "LOW Up" "LOW Down"
input int      InpChart2                    = 0;                 // Window numbe "LOW Up" "LOW Down"
input ushort   InpIndentUp                  = 5;                 // Indent up, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input ushort   InpIndentDown                = 10;                // Indent down, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t4="----- Indicators: SELL   -----";              //
input string   short_name                   = "LeMan_BrainTrend1Sig"; // Name Indicators "SELL"
input bool     InpIndicators                = false;             // Indicators: Start (true)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandY   = open_sell;         // Trade command: (BuyBuffer Indicators)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandU   = close_sells;       // Trade command: (SellBuffer Indicators)
input string   t5="----- Indicators: BUY    -----";              //
input string   short_name1                  = "LeMan_BrainTrend1Sig"; // Name Indicators "BUY"
input bool     InpIndicators1               = false;             // Indicators: Start (true)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandY1  = close_buys;        // Trade command: (BuyBuffer Indicators)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandU1  = open_buy;          // Trade command: (SellBuffer Indicators)
input string   t6="----- Trailing Line: 1   -----";              //
input string   InpObjUpName                 = "ZTOP";            // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep1                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand    = Line2_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownName               = "ZLOWER";          // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep2                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommand     = Line1_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStop           = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep           = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input bool     InpTurn_Off                  = false;             // Obj:  command: Off
input string   t7="----- Trailing Line: 2   -----";              //
input string   InpObjUpNameG                = "POT";             // Obj: TOP (Horizontal Line)
input int      InpStep3                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandG   = Line2_sells;       // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameG              = "REWOL";           // Obj: LOWER (Horizontal Line)
input int      InpStep4                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommandG    = Line1_buys;        // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopG          = 0;                 // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepG          = 5;                 // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input bool     InpTurn_Off_1                = false;             // Obj:  command: Off
input string   t8="----- ChartIndicatorAdd  -----";              // : Работа с Trailing Line: 2
input bool     InpChartInd                  = false;             // Avto Line Chart Indicators
input string   InpIndiL                     = "AVERAGE 0";       // Line name (ChartIndicatorAdd)
input int      InpStep5                     = 15;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpIndi_name                 = "Имя Индикатора";  // Installation Indicator Name
input int      InpChart                     = 0;                 // Window numbe
input datetime InpMonday_1                  = D'1970.01.01';     // Installation Indicator (00::00->off)
input string   t9="----- Indicator Delete   -----";              //
input string   Inpshort_name                = "Имя Индикатора";  // Delete Indicator Name
input string   Inpshort_name_1              = "Имя Индикатора";  // Delete Indicator Name
input bool     Inpres                       = false;             // Delete All Indicators
input string   t10="---- CalendarValueLast 1-----";              //
input datetime HoursFrom                    = D'1970.01.01';     // 1 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo                      = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input string   t11="---- CalendarValueLast 2-----";              //
input datetime HoursFrom1                   = D'1970.01.01';     // 2 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo1                     = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input string   t12="---- CalendarValueLast 3-----";              //
input datetime HoursFrom2                   = D'1970.01.01';     // 3 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo2                     = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input bool     InpCalend                    = true;              // Double (Horizontal Line or Trend Line)
input string   InpSelldar                   = "Buydar";          // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input int      InpStep7                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandS  = open_sell;         // Trade command:
input string   InpBuydar                    = "Selldar";         // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input int      InpStep6                     = 30;                // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpCalendCommandB  = open_buy;          // Trade command:InpdarBuy
input string   t13="---- Trade Line Name 1  -----";              //
input string   InpNameR                     = "LineR";           // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandR   = open_buy;          // Trade command:
input string   t14="---- Trade Line Name 2  -----";              //
input string   InpNameS                     = "LineS";           // Line name (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandS   = open_sell;         // Trade command:
input string   t15="---- Trade Line Name 3  -----";              //
input ENUM_TRADE_COMMAND InpAverage0_0      = open_buy;          // Trade command: BUY
input string   InpNameAverage0              = "TOP";             // Line Name TOP (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpAverage0        = open_sell;         // Trade command: SELL
input bool     InpDelLine_0                 = false;             // Delete (Horizontal Line or Trend Line)
input string   t16="---- Trade Line Name 4  -----";              //
input ENUM_TRADE_COMMAND InpAverage_x       = open_buy;          // Trade command: BUY
input string   InpNameAverage               = "AVERAGE";         // Line Name AVERAGE (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpAverage         = open_sell;         // Trade command: SELL
input bool     InpDelLine                   = false;             // Delete (Horizontal Line or Trend Line)
input string   t17="---- Trade Line Name 5  -----";              //
input ENUM_TRADE_COMMAND InpAverage1_1      = open_buy;          // Trade command: BUY
input string   InpNameAverage1              = "LOWER";           // Line Name LOWER (Horizontal Line or Trend Line)
input ENUM_TRADE_COMMAND InpAverage1        = open_sell;         // Trade command: SELL
input bool     InpDelLine_1                 = false;             // Delete (Horizontal Line or Trend Line)
input string   t18="---- XXX:Line name:XXX  -----";              //
input string   InpdarBuy                    = "BUY";             // Obj: BUY (Obj:Name) ВЕРХУ
input double   InpStep8                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input string   InpdarSell                   = "SELL";            // Obj: SELL (Obj:Name) ВНИЗУ
input double   InpStep9                     = 0;                 // Obj: Шаг сетки, пунктов("0" -> false)
input int      InpChart1                    = 0;                 // Window numbe
input string   t19="----- Button:           -----";              //
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandBut = Line2_Line2;       // Obj(BUY):  command:Button: BUY
input ENUM_TRADE_COMMAND InTradeCommandBut  = Line1_Line1;       // Obj(SELL):  command:Button: SELL
input int      TrailingStop_STOP_LEVEL      = 36;                // Button: Trailing Stop LEVEL
input string   t20="---- Revers Buy><Sell   -----";              //
input bool     ObjRevers                    = false;             // Revers
//+------------------------------------------------------------------+

Не обязательно использовать всё - на демо счёте, настраиваем и сохраняем в сет 

Файлы:
Utility_Command.mq5  371 kb
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Может я тормоз, но ничего не понимаю, что это и зачем? Цель какая?

Цель научится и показать другим, кто завязан, в это ремесло, что можно слепить, себе самому эксперта и понимать как это всё работает.

( прошёлся по ветке - решил повторить Владимиру, для чего я тут туплю) 

[Удален]  
Alexsandr San:

#property version     "1.030"

5000 строк - вот это я налепил. Но! с помощью этой Утилиты, можно выстроить почти, любую стратегию.

Не обязательно использовать всё - на демо счёте, настраиваем и сохраняем в сет 

Самая простая стратегия с помощью этой Утилиты .Utility Command.mq5 

Работаете с отложенными ордерами или открываете сами позиции - можно просто задать Прибыль и Убыток на сегодня 

вот тут 

input double   TargetProfit                 = 999999.99;         // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу)
input double   TargetLoss                   = 0;                 // Баланс - Убыток(отнять от баланса)

И всё, пошли себе по своим делам 

[Удален]  
Alexsandr San:

Самая простая стратегия с помощью этой Утилиты .Utility Command.mq5 

Работаете с отложенными ордерами или открываете сами позиции - можно просто задать Прибыль и Убыток на сегодня 

вот тут 

И всё, пошли себе по своим делам 

Вот пример - как от Трендовой линии(Горизонтальной линии) открыть позицию ( есть несколько способов - сразу или при новом баре)

эту которую я установил откроет при новом баре, линия при этом не удалится. если будет разворот - она закроет ту позицию и откроет в противоположную сторону

скопировать имя и вставить в настройках

здесь настраиваем - что мы хотим от этой Трендовой линии(Горизонтальной линии)

вставили 

----------------------------------------

Вот на минутном графике для демонстрации, как это работает. Сначала бар, оказался на линии и открылась в Sell, как пересекла баром выше, закрыла Sell и открыла в Buy

EURJPYM1

 
Alexsandr San:

Вот пример - как от Трендовой линии(Горизонтальной линии) открыть позицию ( есть несколько способов - сразу или при новом баре)

эту которую я установил откроет при новом баре, линия при этом не удалится. если будет разворот - она закроет ту позицию и откроет в противоположную сторону

здесь настраиваем - что мы хотим от этой Трендовой линии(Горизонтальной линии)

 

статью хорошо бы с описанием потрохов))) Слежу давно, но уже забываю что внутри)))

1...5051525354555657585960616263
Новый комментарий