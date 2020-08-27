Как я собираю себе советника методом тыка - страница 12
Выбросите свой переводчик. Истинный переводчик - translate.google.com даёт перевод
"Карпутовская сборка"
эта ветка поднимает мне настроение наглым трешем )) Aleksandr Klapatyuk:, мочи дальше!
и помни - они просто завидуют
Да я вроде не наглый -
просто хочется поделится - что может и плохо слепил. но ведь всё работает!!!
нам, грязным котикам, фиолетово на эмоции, нам важен результат ))
Может кто подскажет если я добавлю
вот это- !Extsymbol.RefreshRates() это будет правильно или лишнее?
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
bool OnTickTrendLines()
{
//--- refresh rates
if(!Extsymbol.RefreshRates())
return(false);
//---
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
bool OnTickTrendLines()
{
//--- refresh rates
if(!Extsymbol.RefreshRates())
return(false);
//---
Вроде как добавил - по шустрей тренд линия срабатывает
Есть же различные индикаторы с линиями... вот только на вскидку...а если еще порыть...
Я тут из твоего индикатора которого ты посоветовал - немножко над ним пошалил.
вот его результат -
Вау-вау вчера то не смотрел...думал всё уже финиш... тут вон оказывается миксование продолжается...затягивает...я этой стряпней тоже постоянно занимаюсь в надежде выловить/получить приличную рыбу на обед...счас будем смотреть...
есть еще хороший сов Well Martin.mq5 я его тоже долго крутил...в нем хорош код мартина...можно тоже вставлять в любой код...и если Profit<0 менять на знак больше 0 будет работать как антимартин... кто умеет "готовить мартина" тут на форумах были обсуждения - добивается неплохих результатов... и еще: код вставляй по кнопкам сверху - красивей получается...
Обновления Советника - KARPUTOV ASSEMBLY.mq5
#property version "1.01"
- добавил -
input bool InpPanel = true; // Скрыть кнопки
и заменил Индикатор на
#resource "\\Indicators\\many signals.ex5"----- советник не будет работать без этих двух индикаторов -----