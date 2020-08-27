Как я собираю себе советника методом тыка - страница 12

Vladimir Karputov:

Выбросите свой переводчик. Истинный переводчик - translate.google.com даёт перевод

"Карпутовская сборка"

Так оно и есть!!!
Alexey Volchanskiy:

эта ветка поднимает мне настроение наглым трешем )) Aleksandr Klapatyuk:, мочи дальше!

и помни - они просто завидуют


Да я вроде не наглый - 

просто хочется поделится - что может и плохо слепил. но ведь всё работает!!!


 
нам, грязным котикам, фиолетово на эмоции, нам важен результат ))

Может кто подскажет если я добавлю

вот это- !Extsymbol.RefreshRates() это будет правильно или лишнее?

 //+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool  OnTickTrendLines()
  {
//--- refresh rates
   if(!Extsymbol.RefreshRates())
      return(false);
//---

!Extsymbol.RefreshRates()

Вроде как добавил - по шустрей тренд линия срабатывает

Alpari MT5

Сергей Криушин:

Есть же различные индикаторы с линиями... вот только на вскидку...а если еще порыть...

Я тут из твоего индикатора которого ты посоветовал - немножко над ним пошалил.

вот его результат -

Снимокmany signals1

Снимокmany signals2

Снимокmany signals3

Aleksandr Klapatyuk:

Я тут из твоего индикатора которого ты посоветовал - немножко над ним пошалил.

вот его результат -


Вау-вау вчера то не смотрел...думал всё уже финиш... тут вон оказывается миксование продолжается...затягивает...я этой стряпней тоже постоянно занимаюсь в надежде выловить/получить приличную рыбу на обед...счас будем смотреть...

есть еще хороший сов Well Martin.mq5 я его тоже долго крутил...в нем хорош код мартина...можно тоже вставлять в любой код...и если Profit<0  менять на знак больше 0 будет работать как антимартин... кто умеет "готовить мартина" тут на форумах были обсуждения - добивается неплохих результатов... и еще: код вставляй по кнопкам сверху - красивей получается...

Буду пробовать. Спасибо тебе огромное за подсказки. 
Обновления Советника - KARPUTOV ASSEMBLY.mq5

#property version     "1.01"

- добавил -

input bool                InpPanel               = true;                 // Скрыть кнопки

и заменил Индикатор на 

#resource "\\Indicators\\many signals.ex5"

----- советник не будет работать без этих двух индикаторов -----
