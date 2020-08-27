Как я собираю себе советника методом тыка - страница 21
Теперь удобно для ручной торговли.
Я такой метод сначала изучения программирования начал использовать)))
И как успехи ?
Получается конструктор. Удобно очень.
Забыл предупредить -
= 200000.00; // Целевая прибыль - должна быть в настройках больше чем ваш баланс (у вас Баланс 10000 - хотите заработать 500. в настройках = 10500)
= 250.0; // Stop Loss - скрыт и закрывает по достижению пипс если будет 0 закроет сразу (1=10 пипс.) 250=2500 пипс
= 460.0; // Take Profit - скрыт и закрывает по достижению пипс если будет 0 закроет сразу (1=10 пипс.)
не знаю что сюда прикрепить. Но нужно. - когда выставить = D'1970.01.01'; // Время старта Эксперта.
Тогда видно в работе он или ждёт - время включения.
не откроет - пока время не подойдёт. не работает
значит эксперт включён и работаетПрикрепил ДАТА и ВРЕМЯ.
Новая возможность - или правильней будет так.
теперь от 6 объектов -из них две горизонтальные линии - которые сами рисуем и они тралят -от которых можно как закрыть так открыть.
и 4 объекта с именем - так же в ручную выставляем - также можно как закрыть так открыть.
Индикатор передвигает 2 объекта с именем - которые нужно установить в ручную.
по индикатору =iFractals
Из этого Индикатора можно перебирать любой индикатор для своих идей
меняя здесь
и здесь
путь к индикаторам из маркета
меняем тут
и тут
вроде что то - на тыкал в Индикаторе.
в самом нижнем окошке - голубая линия, пересекает уровень 50