Как я собираю себе советника методом тыка - страница 21

Теперь удобно для ручной торговли.

//+------------------------------------------------------------------+
input string   t0="------ Parameters --------";         //
input datetime HoursFrom               = D'1970.01.01'; // Время старта Эксперта
input datetime HoursTo                 = D'2030.12.31'; // Время закрытия всех позиций
input double   TargetProfit            = 200000.00;     // Целевая прибыль
input double   InpVolumeLotOrRisk      = 0.01;          // The value for "Money management"
input double   InStopLoss              = 250.0;         // Stop Loss
input double   InTakeProfit            = 460.0;         // Take Profit
input string   t1="------ Obj:Line Open ------";        //
input string   InpObjDownName0         = "TOP";         // Obj: TOP (Horizontal Line) ВВЕРХУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=open_sell;     // Obj:  command:
input string   InpObjUpName0           = "LOWER";       // Obj: LOWER (Horizontal Line) ВНИЗУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;     // Obj:  command:
input string   t2="------ Obj:Line Close ------";       //
input string   InpObjDownName02        = "TOP DELL";    // Obj: TOP (Horizontal Line) ВВЕРХУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand2=close_sells;  // Obj:  command:
input string   InpObjUpName02          = "LOWER DELL";  // Obj: LOWER (Horizontal Line) ВНИЗУ
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand02=close_buys;  // Obj:  command:
input string   t3="------ Trailing Obj:Line ------";    //
input string   InpObjUpName            = "TOP DELL";    // Obj: TOP (Horizontal Line) ВВЕРХУ
input string   InpObjDownName          = "LOWER DELL";  // Obj: LOWER (Horizontal Line) ВНИЗУ
input ushort   InpObjTrailingStop      = 15;            // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep      = 5;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t4="------ Indicator Delete ------";     //
input string   short_name              = "INDICATOR 1"; // INDICATOR_SHORTNAME 1
input string   short_name0             = "INDICATOR 2"; // INDICATOR_SHORTNAME 2
input bool     Inpres                  = false;         // Delete All Indicators
//+------------------------------------------------------------------+
Obj_Trade_command.mq5  148 kb
 
Я такой метод сначала изучения программирования  начал использовать)))
Darirunu:
Я такой метод сначала изучения программирования  начал использовать)))

И как успехи ?

 
Aleksandr Klapatyuk:

И как успехи ?

Получается конструктор. Удобно очень.

Забыл предупредить -

= 200000.00;     // Целевая прибыль - должна быть в настройках больше чем ваш баланс (у вас Баланс 10000 - хотите заработать 500. в настройках  = 10500)

= 250.0;         // Stop Loss  - скрыт и закрывает по достижению пипс  если будет 0 закроет сразу (1=10 пипс.) 250=2500 пипс

= 460.0;         // Take Profit - скрыт и закрывает по достижению пипс если будет 0 закроет сразу (1=10 пипс.) 

Obj_Trade_command.mq5  148 kb
не знаю что сюда прикрепить. Но нужно. - когда выставить = D'1970.01.01'; // Время старта Эксперта. 

Тогда видно в работе он или ждёт - время включения. 

ВРЕМЯ ВКЛ.не откроет - пока время не подойдёт. не работает 

ВРЕМЯзначит эксперт включён и работает 

Прикрепил ДАТА и ВРЕМЯ. 
Obj_Trade_command.mq5  148 kb
Новая возможность - или правильней будет так.

теперь от 6 объектов -из них две горизонтальные линии - которые сами рисуем и они тралят -от которых можно как закрыть так открыть. 

и 4 объекта с именем - так же в ручную выставляем - также  можно как закрыть так открыть.

input string   t1="------ Obj:Name 1-2 ------";         //
input string   InpObjDownName0         = "TOP 1";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 1
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=open_sell;     // Obj:  command:
input string   InpObjUpName0           = "LOWER 2";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 2
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;     // Obj:  command:
input string   t2="------ Obj:Name 3-4 ------";         //
input string   InpObjDownName02        = "TOP 3";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 3
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand2=open_sell;    // Obj:  command:
input string   InpObjUpName02          = "LOWER 4";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 4
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand02=open_buy;    // Obj:  command:
input string   t3="------ Trailing Obj:Line 5-6 ----";  //
input string   InpObjUpName            = "TOP 5";       // Obj: TOP (Horizontal Line) ВВЕРХУ 5
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand3=close_sells;  // Obj:  command:
input string   InpObjDownName          = "LOWER 6";     // Obj: LOWER (Horizontal Line) ВНИЗУ 6
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand03=close_buys;  // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStop      = 15;            // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStep      = 5;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
Obj_Trade_command.mq5  152 kb
Индикатор передвигает 2 объекта  с именем - которые нужно установить в ручную.

по индикатору =iFractals

//--- входные параметры 
input string   InpFont2              = "TOP";       // Obj: TOP (Obj:Name) ВВЕРХУ
input string   InpFont1              = "LOWER";     // Obj: LOWER (Obj:Name) ВНИЗУ
input int      InpFractal            = 0;           // Obj: Fractal (0-2)


 

IgorM.mq5  17 kb
Aleksandr Klapatyuk:

Индикатор передвигает 2 объекта  с именем - которые нужно установить в ручную.

по индикатору =iFractals


 

Из этого Индикатора можно перебирать любой индикатор для своих идей 

меняя здесь 

//---
#resource "\\Indicators\\Examples\\ZigzagColor.ex5"
//---

 и здесь

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,108);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,108);
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,FractalUpBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(1,FractalDownBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- create handle of the indicator iFractals
   handle_iFractals=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigzagColor");
//--- if the handle is not created
   if(handle_iFractals==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code
      PrintFormat("Failed to create handle of the iFractals indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

путь к индикаторам из маркета

меняем тут

//---
#resource "\\Indicators\\Market\\Automatic Trendlines.ex5"
//---

и тут 

   handle_iFractals=iCustom(Symbol(),Period(),"Market\\Automatic Trendlines");
IgorM_iCustom.mq5  18 kb
Aleksandr Klapatyuk:

вроде что то - на тыкал в Индикаторе.

в самом нижнем окошке - голубая линия, пересекает уровень 50


И что это даёт, какие сигналы?
