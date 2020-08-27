Как я собираю себе советника методом тыка - страница 23

Новый комментарий
[Удален]  
Михаил:

Здорово, интересная картинка, поставлю ка я себе мт5

Только реверс нужно включить- если по индикатору будете запускать . так то я его для ручной торговли слепил 

или можете - свой индикатор в него впихнуть 

вот тут замените - на любой другой индикатор 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization of the indicators                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
  {
//--- create MACD indicator
   if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_macd=iCustom(Symbol(),Period(),"2"))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating MACD indicator");
         return(false);
        }
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

и вот тут в нижней строчке

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Your intelligence.mq5 |
//|                            Copyright © 2019, Aleksandr Klapatyuk |
//|                             https://www.mql5.com/ru/users/klaxse |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "Copyright © 2019, Aleksandr Klapatyuk"
#property link        "https://www.mql5.com/ru/users/klaxse"
#property version     "1.02"
#property description "Copyright © 2019, Vladimir Karputov"
#property description "http://wmua.ru/slesar/"
#property description "Tech-Assistent - by transcendreamer"
#property description "https://www.mql5.com/ru/users/transcendreamer"
//---
#resource "\\Indicators\\2.ex5"
 
Aleksandr Klapatyuk:

Только реверс..

Пасиб, мт5 поставил, сегодня - завтра попробую)

[Удален]  
Михаил:

Пасиб, мт5 поставил, сегодня - завтра попробую)

а вы хотите - этот последний эксперт попробовать? или тот который на картинку вы показывали ?

https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page6#comment_11357113

можно просто в этот последний эксперт - заменить индикатор ,который есть там

вот его результат - сейчас прогнал 

Снимок2

Снимок3

Как я собираю себе советника методом тыка
Как я собираю себе советника методом тыка
  • 2019.04.16
  • www.mql5.com
Из этих Советников весь материал Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov. Stop loss Take profit.mq5TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition...
Файлы:
ZigParabolic.mq5  15 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

а вы хотите - этот последний эксперт попробовать? или тот который на картинку вы показывали ?

Именно тот)) 

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Версия  version     "1.02"

добавил расчёт лота -  можно самому задать лот.


 

Версия  version     "1.03"

Принцип этого Эксперта - это тоже самое что вы выставляете отложенные ордера , только этим экспертом всё тоже самое, только он открывает и закрывает от имени Объекта -

- Выставленными вручную . -------- Или можно - чтобы от индукторных Линий и Объектов. только нужно после срабатывании , удалился индикатор. в нём есть эта функция - удаления индикатора с графика.  

добавил возможность - открывать одновременно N-количество позиции с одинаковым Лотом

Alpari MT5 2жёлтая линия - как бы отложенный ордер  Alpari MT5 3сработала линия и открыла количество позиции из настройки 

для чего это нужно? когда уходим в минус - закрывается самая убыточная . лучше 9 позиции открыть , чем сразу открыть с лотом 0.09 .

может удасца - не слиться полностью  .

Файлы:
Your_intelligence.mq5  125 kb
2.mq5  17 kb
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Версия  version     "1.03"

Принцип этого Эксперта - это тоже самое что вы выставляете отложенные ордера , только этим экспертом всё тоже самое, только он открывает и закрывает от имени Объекта -

- Выставленными вручную . -------- Или можно - чтобы от индукторных Линий и Объектов. только нужно после срабатывании , удалился индикатор. в нём есть эта функция - удаления индикатора с графика.  

добавил возможность - открывать одновременно N-количество позиции с одинаковым Лотом

 

для чего это нужно? когда уходим в минус - закрывается самая убыточная . лучше 9 позиции открыть , чем сразу открыть с лотом 0.09 .

может удасца - не слиться полностью  .

Вот, думаю. Вложить в него отложенные ордера или нет. Вроде как  будет - более шире, возможностей - для всяких идей.

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Версия  version     "1.03"

Принцип этого Эксперта - это тоже самое что вы выставляете отложенные ордера , только этим экспертом всё тоже самое, только он открывает и закрывает от имени Объекта -

- Выставленными вручную . -------- Или можно - чтобы от индукторных Линий и Объектов. только нужно после срабатывании , удалился индикатор. в нём есть эта функция - удаления индикатора с графика.  

добавил возможность - открывать одновременно N-количество позиции с одинаковым Лотом

жёлтая линия - как бы отложенный ордер  сработала линия и открыла количество позиции из настройки 

для чего это нужно? когда уходим в минус - закрывается самая убыточная . лучше 9 позиции открыть , чем сразу открыть с лотом 0.09 .

может удасца - не слиться полностью  .

Версия  version     "1.04"

Добавил ещё- Объект трал . теперь два трала на разном расстоянии.

от горизонтальных линий можно: 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Enum Lor or Risk                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_COMMAND
  {
   close_buys=0,     // Close All Buy's
   close_sells=1,    // Close All Sell's
   close_all=2,      // Close All Buy's and Sell's
   open_buy=3,       // Open Buy
   open_sell=4,      // Open Sell
   open_buy_sell=5,  // Open Buy and Sell
  };
//+------------------------------------------------------------------+

GBPUSDH1

Файлы:
Your_intelligence.mq5  139 kb
2.mq5  17 kb
[Удален]  

для облегчения - установки и настройке Эксперта 

есть удобная утилита -  _finder.mq5 (сохраняем шаблон Графика с Экспертом Exp Your intelligence.mq5 и Индикатором fibopivot_v2.mq5)

Alpari MT5

настроил - от Индикатора fibopivot_v2.mq5 ------ (Resistance 3 сработает на продажу )(Support 3 сработает на покупку )

Выбираете -Пары с которыми вам удобно работать - хоть все. Через утилитуExp_finder.mq5   и у вас откроется График с уже установленным Экспертом и Индикатором   

Снимокв тестере не проверить - индикатор не удаляется

Снимокччч И вот,  за одну минуту - Устанавливаем Эксперта по всем парам

Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: повышаем информативность графиков

автор утилиты https://www.mql5.com/ru/users/needtome

https://www.mql5.com/ru/articles/5614

автор индикатора https://www.mql5.com/ru/users/godzilla

 https://www.mql5.com/ru/code/1776

Реальный автор:

Kalenzo


 

Отчего не оформить в виде статьи? 

"Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать..."

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Отчего не оформить в виде статьи? 

"Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать..."

Да я не ради продаже - Так , для самообучения . может кто посмотрит и тоже слепит себе Эксперта. это очень интересное занятие 

https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page23#comment_13589761 

надо обязательно - добавлять ещё одну функцию .

когда достигнет баланс - что бы все графики открытые или удалились или обновились .

- для чего это нужно - Если на графиках останется Эксперт ,он начнёт открывать позиции по новому ,а  в нём задается -цель баланса.

он то, открывать будет, и тут же закрывать позиции - потому что , цель баланса уже достигнута.

В завтра добавлю функцию - смена графиков, при достижение цели баланса, все графики обновляться без Индикаторов и Эксперта 

Как я собираю себе советника методом тыка
Как я собираю себе советника методом тыка
  • 2019.10.14
  • www.mql5.com
Из этих Советников весь материал Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov. Stop loss Take profit.mq5TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition...
1...161718192021222324252627282930...63
Новый комментарий