Здорово, интересная картинка, поставлю ка я себе мт5
Только реверс нужно включить- если по индикатору будете запускать . так то я его для ручной торговли слепил
или можете - свой индикатор в него впихнуть
вот тут замените - на любой другой индикатор
и вот тут в нижней строчке
Только реверс..
Пасиб, мт5 поставил, сегодня - завтра попробую)
а вы хотите - этот последний эксперт попробовать? или тот который на картинку вы показывали ?
https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page6#comment_11357113
можно просто в этот последний эксперт - заменить индикатор ,который есть там
вот его результат - сейчас прогнал
Именно тот))
Версия version "1.02"
добавил расчёт лота - можно самому задать лот.
Версия version "1.03"
Принцип этого Эксперта - это тоже самое что вы выставляете отложенные ордера , только этим экспертом всё тоже самое, только он открывает и закрывает от имени Объекта -
- Выставленными вручную . -------- Или можно - чтобы от индукторных Линий и Объектов. только нужно после срабатывании , удалился индикатор. в нём есть эта функция - удаления индикатора с графика.
добавил возможность - открывать одновременно N-количество позиции с одинаковым Лотом
жёлтая линия - как бы отложенный ордер сработала линия и открыла количество позиции из настройки
для чего это нужно? когда уходим в минус - закрывается самая убыточная . лучше 9 позиции открыть , чем сразу открыть с лотом 0.09 .
может удасца - не слиться полностью .
Вот, думаю. Вложить в него отложенные ордера или нет. Вроде как будет - более шире, возможностей - для всяких идей.
Версия version "1.04"
Добавил ещё- Объект трал . теперь два трала на разном расстоянии.
от горизонтальных линий можно:
для облегчения - установки и настройке Эксперта
есть удобная утилита - _finder.mq5 (сохраняем шаблон Графика с Экспертом Exp Your intelligence.mq5 и Индикатором fibopivot_v2.mq5)
настроил - от Индикатора fibopivot_v2.mq5 ------ (Resistance 3 сработает на продажу )(Support 3 сработает на покупку )
Выбираете -Пары с которыми вам удобно работать - хоть все. Через утилитуExp_finder.mq5 и у вас откроется График с уже установленным Экспертом и Индикатором
в тестере не проверить - индикатор не удаляется
И вот, за одну минуту - Устанавливаем Эксперта по всем парам
Утилита для отбора и навигации на MQL5 и MQL4: повышаем информативность графиков
автор утилиты https://www.mql5.com/ru/users/needtome
https://www.mql5.com/ru/articles/5614
автор индикатора https://www.mql5.com/ru/users/godzilla
https://www.mql5.com/ru/code/1776
Реальный автор:
Kalenzo
Отчего не оформить в виде статьи?
"Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать..."
Отчего не оформить в виде статьи?
Да я не ради продаже - Так , для самообучения . может кто посмотрит и тоже слепит себе Эксперта. это очень интересное занятие
https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page23#comment_13589761
надо обязательно - добавлять ещё одну функцию .
когда достигнет баланс - что бы все графики открытые или удалились или обновились .
- для чего это нужно - Если на графиках останется Эксперт ,он начнёт открывать позиции по новому ,а в нём задается -цель баланса.
он то, открывать будет, и тут же закрывать позиции - потому что , цель баланса уже достигнута.
В завтра добавлю функцию - смена графиков, при достижение цели баланса, все графики обновляться без Индикаторов и Эксперта