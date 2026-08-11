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Экономический прогноз Новой Зеландии (New Zealand OBEGAL Forecast)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Казначейство Новой Зеландии (The Treasury New Zealand)
Сектор:
Правительство
Низкая $​-15.060 млрд $​-14.740 млрд
$​-16.934 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​-15.060 млрд
$​-15.060 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
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Экономический прогноз Новой Зеландии (OBEGAL Forecast) представляет собой разницу между доходами и расходами правительства. Публикуется Казначейством страны 2 раза в год. В расчете учитываются доходы организаций под управлением правительства, а также налоговые поступления и расходы на содержание бюджетных организаций.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Экономический прогноз Новой Зеландии (New Zealand OBEGAL Forecast)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
$​-15.060 млрд
$​-14.740 млрд
$​-16.934 млрд
$​-16.934 млрд
$​-14.740 млрд
$​-14.740 млрд
$​-12.868 млрд
$​-17.320 млрд
$​-17.320 млрд
$​-11.074 млрд
$​-11.074 млрд
$​-11.074 млрд
$​-9.320 млрд
$​-9.320 млрд
$​-9.320 млрд
$​-15.221 млрд
$​-10.034 млрд
$​-10.034 млрд
$​-16.697 млрд
$​-6.960 млрд
$​-6.960 млрд
$​-20.233 млрд
$​-3.631 млрд
$​-3.631 млрд
$​-26.852 млрд
$​-18.978 млрд
$​-18.978 млрд
$​-27.289 млрд
$​-20.844 млрд
$​-20.844 млрд
$​-26.578 млрд
$​-15.127 млрд
$​-15.127 млрд
$​-33.812 млрд
$​-21.576 млрд
$​-21.576 млрд
$​-26.054 млрд
$​-23.358 млрд
$​-23.358 млрд
$​-31.031 млрд
$​-28.293 млрд
$​-28.293 млрд
$​2.222 млрд
$​-0.943 млрд
$​-0.943 млрд
$​6.416 млрд
$​3.465 млрд
$​3.465 млрд
$​-0.889 млрд
$​1.724 млрд
$​1.724 млрд
$​3.769 млрд
$​3.140 млрд
$​3.140 млрд
$​2.540 млрд
$​2.540 млрд
$​3.710 млрд
$​3.710 млрд
$​1.620 млрд
$​1.620 млрд
$​0.470 млрд
$​0.470 млрд
$​0.670 млрд
$​0.670 млрд
$​0.400 млрд
$​0.400 млрд
$​0.180 млрд
$​0.180 млрд
$​-0.600 млрд
$​-0.600 млрд
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Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

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