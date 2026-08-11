Экономический календарь
Экономический прогноз Новой Зеландии (New Zealand OBEGAL Forecast)
|Низкая
|$-15.060 млрд
|$-14.740 млрд
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$-16.934 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
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Предыдущее
|$-15.060 млрд
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$-15.060 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
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Предыдущее
Экономический прогноз Новой Зеландии (OBEGAL Forecast) представляет собой разницу между доходами и расходами правительства. Публикуется Казначейством страны 2 раза в год. В расчете учитываются доходы организаций под управлением правительства, а также налоговые поступления и расходы на содержание бюджетных организаций.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Экономический прогноз Новой Зеландии (New Zealand OBEGAL Forecast)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
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Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
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