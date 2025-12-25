Индекс потребительских цен г/г (CPI y/y) отражает изменение цен на фиксированную корзину товаров и услуг в Новой Зеландии в расчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом за предыдущий год с точки зрения потребителей. Состав корзины и размерность ее элементов постоянна, поэтому индекс представляет собой чистое изменение потребительских цен.

Индикатор трактуется как один из основных показателей инфляции в стране. Значение индикатора выше прогнозного положительно влияет на новозеландский доллар.

