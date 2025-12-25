Экономический календарь
Розничные продажи в Новой Зеландии г/г (New Zealand Retail Sales y/y)
|Средняя
|4.5%
|1.5%
|
2.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи г/г (Retail Sales y/y) отражают изменение розничных продаж Новой Зеландии в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Расчет производится с поправкой на инфляцию. Показатель часто называют индикатором потребительских расходов, по которому оценивают уровень инфляции в Новой Зеландии. Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках новозеландского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Новой Зеландии г/г (New Zealand Retail Sales y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
