Счет текущих операций Новой Зеландии за 12 месяцев (New Zealand Current Account 12-Months)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Статистическое агентство Новой Зеландии (Statistics New Zealand)
Сектор:
Торговля
Средняя $​-15.370 млрд $​-12.365 млрд
$​-16.283 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Счет текущих операций Новой Зеландии (Current Account 12-months) представляет собой сумму чистого торгового баланса (экспорт минус импорт товаров и услуг), чистого дохода от иностранных инвестиций и чистого объема трансфертных платежей за предыдущие 12 месяцев, начиная с отчетного месяца. Данные предоставляются с поправкой на сезонность. Влияние показателя на новозеландский доллар может меняться в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего его рост рассматривается как положительный фактор для валюты, поскольку, чтобы заплатить за товары или услуги, иностранные резиденты вынуждены покупать новозеландский доллар.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Новой Зеландии за 12 месяцев (New Zealand Current Account 12-Months)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
$​-15.370 млрд
$​-12.365 млрд
$​-16.283 млрд
2 кв. 2025
$​-15.956 млрд
$​-23.091 млрд
$​-18.313 млрд
1 кв. 2025
$​-24.662 млрд
$​-25.278 млрд
$​-26.163 млрд
4 кв. 2024
$​-26.401 млрд
$​-25.987 млрд
$​-27.252 млрд
3 кв. 2024
$​-26.994 млрд
$​-25.584 млрд
$​-27.636 млрд
2 кв. 2024
$​-27.762 млрд
$​-25.146 млрд
$​-27.619 млрд
1 кв. 2024
$​-27.637 млрд
$​-25.567 млрд
$​-27.941 млрд
4 кв. 2023
$​-27.803 млрд
$​-28.356 млрд
$​-29.766 млрд
3 кв. 2023
$​-30.579 млрд
$​-24.172 млрд
$​-30.203 млрд
2 кв. 2023
$​-29.760 млрд
$​-32.819 млрд
$​-31.754 млрд
1 кв. 2023
$​-33.034 млрд
$​-29.544 млрд
$​-34.394 млрд
4 кв. 2022
$​-33.787 млрд
$​-25.540 млрд
$​-31.873 млрд
3 кв. 2022
$​-29.650 млрд
$​-27.323 млрд
$​-28.017 млрд
2 кв. 2022
$​-27.818 млрд
$​-22.677 млрд
$​-24.264 млрд
1 кв. 2022
$​-23.266 млрд
$​-21.717 млрд
$​-20.313 млрд
4 кв. 2021
$​-20.234 млрд
$​-17.349 млрд
$​-15.810 млрд
3 кв. 2021
$​-15.863 млрд
$​-12.823 млрд
$​-11.366 млрд
2 кв. 2021
$​-11.226 млрд
$​-8.806 млрд
$​-8.176 млрд
1 кв. 2021
$​-7.242 млрд
$​-2.104 млрд
$​-2.444 млрд
4 кв. 2020
$​-2.549 млрд
$​-1.506 млрд
$​-2.699 млрд
3 кв. 2020
$​-2.553 млрд
$​-4.563 млрд
$​-5.684 млрд
2 кв. 2020
$​-5.765 млрд
$​-7.992 млрд
$​-9.064 млрд
1 кв. 2020
$​-8.506 млрд
$​-9.044 млрд
$​-9.341 млрд
4 кв. 2019
$​-9.233 млрд
$​-10.684 млрд
$​-10.189 млрд
3 кв. 2019
$​-10.280 млрд
$​-10.046 млрд
$​-10.164 млрд
2 кв. 2019
$​-10.233 млрд
$​-10.229 млрд
$​-10.801 млрд
1 кв. 2019
$​-10.624 млрд
$​-12.807 млрд
$​-11.210 млрд
4 кв. 2018
$​-10.974 млрд
$​-10.648 млрд
$​-10.565 млрд
3 кв. 2018
$​-10.539 млрд
$​-4.985 млрд
$​-9.548 млрд
2 кв. 2018
$​-9.540 млрд
$​-7.910 млрд
1 кв. 2018
$​-7.910 млрд
$​-7.720 млрд
4 кв. 2017
$​-7.720 млрд
$​-7.100 млрд
3 кв. 2017
$​-7.100 млрд
$​-7.490 млрд
2 кв. 2017
$​-7.490 млрд
$​-8.130 млрд
1 кв. 2017
$​-8.130 млрд
$​-7.110 млрд
4 кв. 2016
$​-7.110 млрд
$​-7.480 млрд
3 кв. 2016
$​-7.480 млрд
$​-7.380 млрд
2 кв. 2016
$​-7.380 млрд
$​-7.500 млрд
1 кв. 2016
$​-7.500 млрд
$​-7.710 млрд
4 кв. 2015
$​-7.710 млрд
$​-8.100 млрд
3 кв. 2015
$​-8.100 млрд
$​-8.260 млрд
2 кв. 2015
$​-8.300 млрд
$​-8.600 млрд
1 кв. 2015
$​-8.600 млрд
$​-7.820 млрд
4 кв. 2014
$​-7.820 млрд
$​-6.090 млрд
3 кв. 2014
$​-6.090 млрд
$​-5.810 млрд
2 кв. 2014
$​-5.800 млрд
