Счет текущих операций Новой Зеландии за 12 месяцев (New Zealand Current Account 12-Months)
|Средняя
|$-15.370 млрд
|$-12.365 млрд
|
$-16.283 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Счет текущих операций Новой Зеландии (Current Account 12-months) представляет собой сумму чистого торгового баланса (экспорт минус импорт товаров и услуг), чистого дохода от иностранных инвестиций и чистого объема трансфертных платежей за предыдущие 12 месяцев, начиная с отчетного месяца. Данные предоставляются с поправкой на сезонность. Влияние показателя на новозеландский доллар может меняться в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего его рост рассматривается как положительный фактор для валюты, поскольку, чтобы заплатить за товары или услуги, иностранные резиденты вынуждены покупать новозеландский доллар.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Новой Зеландии за 12 месяцев (New Zealand Current Account 12-Months)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
