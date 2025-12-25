КалендарьРазделы

Индекс доверия потребителей в Новой Зеландии от Westpac McDermott Miller (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Westpac Новая Зеландия (Westpac New Zealand Limited)
Сектор:
Потребитель
Средняя N/D 87.8
90.9
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс доверия потребителей от Westpac McDermott Miller (Westpac McDermott Miller Consumer Confidence) отражает уровень ожиданий физических лиц в отношении экономической активности Новой Зеландии. Для составления индикатора проводится опрос по следующим пяти вопросам: оценка изменений финансового состояния домохозяйств за прошедший год; готовность к покупкам товаров длительного пользования; ожидаемые изменения финансовой ситуации у домохозяйств; краткосрочные и долгосрочные перспективы развития экономики Новой Зеландии в целом.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в Новой Зеландии от Westpac McDermott Miller (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
4 кв. 2025
N/D
87.8
90.9
3 кв. 2025
90.9
90.0
91.2
2 кв. 2025
91.2
94.5
89.2
1 кв. 2025
89.2
93.5
97.5
4 кв. 2024
97.5
85.6
90.8
3 кв. 2024
90.8
85.9
82.2
2 кв. 2024
82.2
95.4
93.2
1 кв. 2024
93.2
88.1
88.9
4 кв. 2023
88.9
80.2
3 кв. 2023
80.2
74.1
83.1
2 кв. 2023
83.1
76.2
77.7
1 кв. 2023
77.7
66.6
75.6
4 кв. 2022
75.6
97.8
87.6
3 кв. 2022
87.6
87.6
78.7
2 кв. 2022
78.7
100.0
92.1
1 кв. 2022
92.1
101.3
99.1
4 кв. 2021
99.1
101.5
102.7
3 кв. 2021
102.7
101.2
107.1
2 кв. 2021
107.1
99.5
105.2
1 кв. 2021
105.2
98.4
106.0
4 кв. 2020
106.0
97.4
95.1
3 кв. 2020
95.1
102.4
97.2
2 кв. 2020
97.2
107.9
104.2
1 кв. 2020
104.2
104.9
109.9
4 кв. 2019
109.9
103.5
103.1
3 кв. 2019
103.1
104.0
103.5
2 кв. 2019
103.5
103.8
1 кв. 2019
103.8
109.1
4 кв. 2018
109.1
103.5
3 кв. 2018
103.5
108.6
2 кв. 2018
108.6
111.2
1 кв. 2018
111.2
107.4
4 кв. 2017
107.4
112.4
3 кв. 2017
112.4
113.4
2 кв. 2017
113.4
111.9
1 кв. 2017
111.9
113.1
4 кв. 2016
113.1
108.0
3 кв. 2016
108.0
106.0
2 кв. 2016
106.0
109.6
1 кв. 2016
109.6
110.7
4 кв. 2015
110.7
106.0
3 кв. 2015
106.0
113.0
2 кв. 2015
113.0
117.4
1 кв. 2015
117.4
114.8
4 кв. 2014
114.8
116.7
3 кв. 2014
116.7
121.2
2 кв. 2014
121.2
121.7
1 кв. 2014
121.7
120.1
4 кв. 2013
120.1
115.4
3 кв. 2013
115.4
116.6
12
