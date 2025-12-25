КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии от BusinessNZ (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
BusinessNZ
Сектор:
Бизнес
Средняя N/D
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс деловой активности в производственном секторе от BusinessNZ (BusinessNZ Manufacturing Index) — ежемесячный опрос, представляющий собой опережающий индикатор уровня активности в производственном секторе Новой Зеландии.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии от BusinessNZ (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
окт. 2025
N/D
48.1
49.9
сент. 2025
49.9
49.3
49.9
авг. 2025
49.9
49.5
52.8
июль 2025
52.8
48.4
49.2
июнь 2025
48.8
53.5
47.4
май 2025
53.3
49.6
52.9
апр. 2025
53.9
47.2
53.2
март 2025
53.2
52.9
54.1
февр. 2025
53.9
50.2
51.7
янв. 2025
51.4
46.0
46.2
дек. 2024
45.9
43.5
45.2
нояб. 2024
45.5
46.8
45.7
окт. 2024
45.8
49.4
47.0
сент. 2024
46.9
42.9
46.1
авг. 2024
45.8
42.2
44.4
июль 2024
44.0
42.3
41.2
июнь 2024
41.1
46.6
46.6
май 2024
47.2
48.0
48.8
апр. 2024
48.9
45.7
46.8
март 2024
47.1
45.5
49.1
февр. 2024
49.3
47.9
47.5
янв. 2024
47.3
41.7
43.4
дек. 2023
43.1
45.5
46.5
нояб. 2023
46.7
42.9
окт. 2023
42.5
48.1
45.3
сент. 2023
45.3
48.9
46.1
авг. 2023
46.1
49.1
46.6
июль 2023
46.3
49.4
47.4
июнь 2023
47.5
49.8
48.7
май 2023
48.9
50.2
48.8
апр. 2023
49.1
50.7
48.1
март 2023
48.1
51.0
51.7
февр. 2023
52.0
51.2
51.2
янв. 2023
50.8
51.6
47.8
дек. 2022
47.2
52.0
47.2
нояб. 2022
47.4
52.5
49.1
окт. 2022
49.3
52.7
51.7
сент. 2022
52.0
52.5
54.8
авг. 2022
54.9
52.5
53.5
июль 2022
52.7
52.5
50.0
июнь 2022
49.7
52.7
52.6
май 2022
52.9
52.7
51.2
апр. 2022
51.2
52.8
53.7
март 2022
53.8
53.7
53.6
февр. 2022
53.6
54.5
52.3
янв. 2022
52.1
55.3
53.8
дек. 2021
53.7
56.0
51.2
нояб. 2021
50.6
56.7
54.2
окт. 2021
54.3
45.8
51.6
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания