Уровень безработицы в Новой Зеландии (New Zealand Unemployment Rate)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Статистическое агентство Новой Зеландии (Statistics New Zealand)
Сектор:
Труд
Низкая 5.3% 5.2%
5.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
5.4%
5.3%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Уровень безработицы (Unemployment Rate) рассчитывается как процентное отношение безработных граждан к общему количеству рабочей силы. К безработным относят людей трудоспособного возраста, нетрудоустроенных на данный момент и находящихся в активном поиске работы.

Рост значения показателя может отрицательно отразиться на котировках новозеландского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в Новой Зеландии (New Zealand Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
5.3%
5.2%
5.2%
2 кв. 2025
5.2%
5.2%
5.1%
1 кв. 2025
5.1%
5.3%
5.1%
4 кв. 2024
5.1%
5.0%
4.8%
3 кв. 2024
4.8%
4.9%
4.6%
2 кв. 2024
4.6%
4.5%
4.4%
1 кв. 2024
4.3%
4.2%
4.0%
4 кв. 2023
4.0%
4.2%
3.9%
3 кв. 2023
3.9%
3.5%
3.6%
2 кв. 2023
3.6%
3.4%
3.4%
1 кв. 2023
3.4%
3.3%
3.4%
4 кв. 2022
3.4%
3.3%
3.3%
3 кв. 2022
3.3%
2.9%
3.3%
2 кв. 2022
3.3%
4.0%
3.2%
1 кв. 2022
3.2%
3.1%
3.2%
4 кв. 2021
3.2%
3.7%
3.3%
3 кв. 2021
3.4%
3.4%
4.0%
2 кв. 2021
4.0%
4.1%
4.6%
1 кв. 2021
4.7%
5.6%
4.9%
4 кв. 2020
4.9%
4.9%
5.3%
3 кв. 2020
5.3%
3.6%
4.0%
2 кв. 2020
4.0%
3.8%
4.2%
1 кв. 2020
4.2%
3.7%
4.0%
4 кв. 2019
4.0%
3.8%
4.1%
3 кв. 2019
4.2%
4.0%
3.9%
2 кв. 2019
3.9%
4.1%
4.2%
1 кв. 2019
4.2%
4.4%
4.3%
4 кв. 2018
4.3%
3.7%
4.0%
3 кв. 2018
3.9%
4.2%
4.4%
2 кв. 2018
4.5%
4.4%
1 кв. 2018
4.4%
4.5%
4 кв. 2017
4.5%
4.6%
3 кв. 2017
4.6%
4.8%
2 кв. 2017
4.8%
4.9%
1 кв. 2017
4.9%
5.2%
4 кв. 2016
5.2%
4.9%
3 кв. 2016
4.9%
5.0%
2 кв. 2016
5.1%
5.2%
1 кв. 2016
5.7%
5.4%
4 кв. 2015
5.3%
6.0%
3 кв. 2015
6.0%
5.9%
2 кв. 2015
5.9%
5.8%
1 кв. 2015
5.8%
5.8%
4 кв. 2014
5.7%
5.4%
3 кв. 2014
5.4%
5.6%
2 кв. 2014
5.6%
6.0%
1 кв. 2014
5.9%
6.0%
4 кв. 2013
6.0%
6.2%
3 кв. 2013
6.2%
6.4%
2 кв. 2013
6.4%
6.2%
