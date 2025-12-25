Экономический календарь
Продажи в производственном секторе Новой Зеландии кв/кв (New Zealand Manufacturing Sales q/q)
|Низкая
|2.7%
|0.3%
|
-2.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Продажи в производственном секторе Новой Зеландии кв/кв (Manufacturing Sales q/q) отражают изменение долларовой стоимости товаров, проданных предприятиями Новой Зеландии промышленного сектора в отчетном квартале по сравнению с предыдущим. Рост объема продаж свидетельствует об увеличении производственной активности. Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках новозеландского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Продажи в производственном секторе Новой Зеландии кв/кв (New Zealand Manufacturing Sales q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
