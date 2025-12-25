КалендарьРазделы

Прогноз индекса деловой активности в Новой Зеландии от ANZ (ANZ New Zealand Activity Outlook)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
ANZ Bank New Zealand Limited
Сектор:
Бизнес
Низкая 60.9
53.1
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
53.6
60.9
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Прогноз индекса деловой активности от ANZ (ANZ New Zealand Activity Outlook) предоставляет краткий обзор профессиональных мнений касательно ожидаемого будущего состояния предприятий Новой Зеландии и экономики в целом.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прогноз индекса деловой активности в Новой Зеландии от ANZ (ANZ New Zealand Activity Outlook)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
60.9
53.1
нояб. 2025
N/D
46.0
44.6
окт. 2025
44.6
48.6
43.4
сент. 2025
43.4
46.9
38.7
авг. 2025
38.7
25.7
40.6
июль 2025
40.6
35.7
40.9
июнь 2025
40.9
27.3
34.8
май 2025
34.8
51.4
47.7
апр. 2025
47.7
50.5
48.6
март 2025
48.6
43.9
45.1
февр. 2025
45.1
43.6
45.8
янв. 2025
45.8
39.4
50.3
дек. 2024
50.3
37.0
48.0
нояб. 2024
48.0
40.2
45.9
окт. 2024
45.9
59.4
45.3
сент. 2024
45.3
49.6
37.1
авг. 2024
37.1
18.1
16.3
июль 2024
16.3
11.6
12.2
июнь 2024
12.2
2.6
11.8
май 2024
11.8
7.0
14.3
апр. 2024
14.3
26.9
22.5
март 2024
22.5
29.5
февр. 2024
29.5
25.6
янв. 2024
25.6
29.3
дек. 2023
29.3
24.8
26.3
нояб. 2023
26.3
17.1
23.1
окт. 2023
23.1
11.1
10.9
сент. 2023
10.9
6.0
11.2
авг. 2023
11.2
1.7
0.8
июль 2023
0.8
-0.9
2.7
июнь 2023
2.7
-6.0
-4.5
май 2023
-4.5
-8.1
-7.6
апр. 2023
-7.6
-8.9
-8.5
март 2023
-8.5
-12.5
-9.2
февр. 2023
-9.2
-20.7
-15.8
янв. 2023
-15.8
-19.7
-25.6
дек. 2022
-25.6
-8.1
-13.7
нояб. 2022
-13.7
-2.1
-2.5
окт. 2022
-2.5
-2.9
-1.8
сент. 2022
-1.8
-6.3
-4.0
авг. 2022
-4.0
-8.9
-8.7
июль 2022
-8.7
-6.9
-9.1
июнь 2022
-9.1
1.7
-4.7
май 2022
-4.7
5.7
8.0
апр. 2022
8.0
0.5
3.3
март 2022
3.3
4.8
-2.2
февр. 2022
-2.2
13.4
11.8
дек. 2021
11.8
18.4
15.0
нояб. 2021
15.0
20.0
21.7
окт. 2021
21.7
18.7
18.2
