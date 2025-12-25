КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Число туристов в Новой Зеландии м/м (New Zealand Visitor Arrivals m/m)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Статистическое агентство Новой Зеландии (Statistics New Zealand)
Сектор:
Труд
Низкая 0.6% 2.8%
2.9%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
1.9%
0.6%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Число туристов м/м (Visitor Arrivals m/m) показывает месячное изменение количества заграничных визитеров, краткосрочно пребывающих в Новую Зеландию. Поскольку туризм занимает важное место в экономике Новой Зеландии, увеличение данного показателя может благоприятно сказаться на новозеландском долларе.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число туристов в Новой Зеландии м/м (New Zealand Visitor Arrivals m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
0.6%
2.8%
2.9%
сент. 2025
2.9%
2.6%
2.4%
авг. 2025
2.2%
1.2%
2.7%
июль 2025
2.6%
-0.3%
-2.2%
июнь 2025
-2.5%
-1.5%
-0.5%
май 2025
-0.9%
1.4%
2.2%
апр. 2025
2.3%
-0.3%
-1.9%
март 2025
-1.9%
-0.1%
-4.7%
февр. 2025
-3.7%
0.3%
1.5%
янв. 2025
1.9%
0.5%
3.8%
дек. 2024
3.5%
-0.1%
1.3%
нояб. 2024
1.0%
-0.5%
0.0%
окт. 2024
0.6%
0.2%
1.3%
сент. 2024
1.1%
1.9%
-2.1%
авг. 2024
-4.3%
4.4%
2.2%
июль 2024
2.2%
1.2%
0.5%
июнь 2024
-0.2%
-2.4%
4.0%
май 2024
4.0%
0.1%
-8.8%
апр. 2024
-9.4%
0.4%
9.7%
март 2024
9.1%
0.6%
1.6%
февр. 2024
0.9%
3.3%
7.6%
янв. 2024
8.2%
3.7%
-2.3%
дек. 2023
-2.2%
6.4%
-1.6%
нояб. 2023
-1.5%
15.9%
-6.7%
окт. 2023
-8.0%
17.3%
2.3%
сент. 2023
2.4%
19.0%
-3.0%
авг. 2023
-4.1%
21.8%
1.8%
июль 2023
19.8%
27.5%
11.3%
июнь 2023
11.3%
37.6%
-27.5%
май 2023
-27.5%
60.5%
-16.9%
апр. 2023
-16.9%
84.9%
-1.0%
март 2023
-2.9%
106.2%
0.6%
февр. 2023
0.6%
59.3%
-26.3%
янв. 2023
-26.3%
46.8%
55.6%
дек. 2022
55.6%
38.6%
43.1%
нояб. 2022
43.1%
61.4%
6.8%
окт. 2022
6.8%
97.1%
16.6%
сент. 2022
16.6%
21.3%
-3.3%
авг. 2022
-3.3%
30.1%
41.8%
июль 2022
41.8%
57.2%
30.1%
июнь 2022
30.1%
103.5%
34.0%
май 2022
34.0%
188.7%
89.7%
апр. 2022
89.7%
205.6%
446.8%
март 2022
446.8%
-0.6%
29.8%
февр. 2022
29.8%
25.0%
-34.5%
янв. 2022
-34.5%
63.5%
16.0%
дек. 2021
16.0%
80.4%
44.0%
нояб. 2021
44.0%
-23.6%
59.6%
окт. 2021
59.6%
-83.9%
-13.7%
сент. 2021
-13.7%
-128.9%
-91.1%
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания