Розничные продажи по электронным картам г/г (Electronic Card Retail Sales y/y) отражают процентное изменение по безналичным расчетам за отчетный месяц по сравнению с аналогичным месяцем за предыдущий год. Индикатор можно использовать для оценки расходов и экономической активности потребителей.

Значения индикатора подвергаются сезонной корректировке, могут пересматриваться каждый месяц, а месячные движения могут колебаться.

