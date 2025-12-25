Экономический календарь
Розничные продажи по электронным картам в Новой Зеландии г/г (New Zealand Electronic Card Retail Sales y/y)
|Низкая
|1.6%
|
0.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-2.5%
|
1.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи по электронным картам г/г (Electronic Card Retail Sales y/y) отражают процентное изменение по безналичным расчетам за отчетный месяц по сравнению с аналогичным месяцем за предыдущий год. Индикатор можно использовать для оценки расходов и экономической активности потребителей.
Значения индикатора подвергаются сезонной корректировке, могут пересматриваться каждый месяц, а месячные движения могут колебаться.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи по электронным картам в Новой Зеландии г/г (New Zealand Electronic Card Retail Sales y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
