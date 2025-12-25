Экономический календарь
Разрешения на строительство в Новой Зеландии м/м (New Zealand Building Consents m/m)
Разрешения на строительство м/м (Building Consents m/m) — отражает сводную информацию о разрешениях на строительство жилых и нежилых помещений стоимостью выше 5000$, выданных в Новой Зеландии. Рассчитывается как изменение в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. При расчете индикатора учитываются налоги на товары и услуги, при этом значения не корректируются под уровень инфляции.
Данные о разрешениях на строительство рассматриваются как показатель доверия внутренней экономике, поэтому разрешения на строительство также рассматривают как опережающий индикатор активности в строительном секторе.
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Разрешения на строительство в Новой Зеландии м/м (New Zealand Building Consents m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
