Разрешения на строительство м/м (Building Consents m/m) — отражает сводную информацию о разрешениях на строительство жилых и нежилых помещений стоимостью выше 5000$, выданных в Новой Зеландии. Рассчитывается как изменение в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. При расчете индикатора учитываются налоги на товары и услуги, при этом значения не корректируются под уровень инфляции.

Данные о разрешениях на строительство рассматриваются как показатель доверия внутренней экономике, поэтому разрешения на строительство также рассматривают как опережающий индикатор активности в строительном секторе.

График последних значений: