Разрешения на строительство в Новой Зеландии м/м (New Zealand Building Consents m/m)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Статистическое агентство Новой Зеландии (Statistics New Zealand)
Сектор:
Жилье
Низкая N/D 0.8%
7.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Разрешения на строительство м/м (Building Consents m/m) — отражает сводную информацию о разрешениях на строительство жилых и нежилых помещений стоимостью выше 5000$, выданных в Новой Зеландии. Рассчитывается как изменение в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. При расчете индикатора учитываются налоги на товары и услуги, при этом значения не корректируются под уровень инфляции.

Данные о разрешениях на строительство рассматриваются как показатель доверия внутренней экономике, поэтому разрешения на строительство также рассматривают как опережающий индикатор активности в строительном секторе.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Разрешения на строительство в Новой Зеландии м/м (New Zealand Building Consents m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
N/D
0.8%
7.2%
сент. 2025
7.2%
-0.4%
5.8%
авг. 2025
5.8%
-0.2%
5.3%
июль 2025
5.4%
9.9%
-6.0%
июнь 2025
-6.4%
5.6%
10.3%
май 2025
10.4%
-10.9%
-14.6%
апр. 2025
-15.6%
5.9%
10.7%
март 2025
9.6%
-3.0%
0.7%
февр. 2025
0.7%
2.1%
2.6%
янв. 2025
2.6%
8.9%
-5.6%
дек. 2024
-5.6%
4.4%
4.9%
нояб. 2024
5.3%
10.5%
-5.2%
окт. 2024
-5.2%
-11.5%
2.4%
сент. 2024
2.6%
9.2%
-5.2%
авг. 2024
-5.3%
22.2%
26.4%
июль 2024
26.2%
-0.9%
-17.0%
июнь 2024
-13.8%
-1.3%
-1.9%
май 2024
-1.7%
0.8%
-2.1%
апр. 2024
-1.9%
0.9%
-0.2%
март 2024
-0.2%
3.6%
15.9%
февр. 2024
14.9%
2.8%
-8.6%
янв. 2024
-8.8%
-3.2%
3.6%
дек. 2023
3.7%
0.0%
-10.6%
нояб. 2023
-10.6%
0.9%
8.5%
окт. 2023
8.7%
0.1%
-4.6%
сент. 2023
-4.7%
-1.4%
-7.0%
авг. 2023
-6.7%
0.8%
-5.4%
июль 2023
-5.2%
0.2%
3.4%
июнь 2023
3.5%
0.3%
-2.3%
май 2023
-2.2%
-1.8%
-2.6%
апр. 2023
-2.6%
1.6%
6.6%
март 2023
7.0%
-0.3%
-9.4%
февр. 2023
-9.0%
0.5%
-5.2%
янв. 2023
-1.5%
-1.0%
-7.1%
дек. 2022
-7.2%
-0.1%
6.7%
нояб. 2022
7.0%
-0.1%
-10.7%
окт. 2022
-10.7%
2.4%
3.6%
сент. 2022
3.8%
-1.2%
-1.6%
авг. 2022
-1.6%
2.0%
4.9%
июль 2022
5.0%
2.0%
-2.2%
июнь 2022
-2.3%
-0.3%
-0.5%
май 2022
-0.5%
-0.6%
-8.6%
апр. 2022
-8.5%
0.4%
6.2%
март 2022
5.8%
-0.1%
12.2%
февр. 2022
10.5%
-0.2%
-8.7%
янв. 2022
-9.2%
0.5%
0.4%
дек. 2021
0.6%
-0.8%
0.6%
нояб. 2021
0.6%
1.0%
-2.1%
окт. 2021
-2.0%
-0.4%
-2.0%
сент. 2021
-1.9%
-1.2%
3.8%
