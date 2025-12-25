Экономический календарь
Соотношение счета текущих операций и валового внутреннего продукта (ВВП) Новой Зеландии (New Zealand Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)
|Низкая
|-3.5%
|-3.1%
|
-3.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Соотношение счета текущих операций и ВВП (Current Account - GDP Ratio) представляет собой сумму чистого торгового баланса (экспорт минус импорт товаров и услуг), чистого дохода от иностранных инвестиций и чистого объема трансфертных платежей в процентах от ВВП Новой Зеландии. Это соотношение отражает силу или слабость экономики страны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Соотношение счета текущих операций и валового внутреннего продукта (ВВП) Новой Зеландии (New Zealand Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
