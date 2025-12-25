КалендарьРазделы

Индекс делового доверия в Новой Зеландии от ANZ (ANZ New Zealand Business Confidence)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
ANZ Bank New Zealand Limited
Сектор:
Бизнес
Низкая 73.6
67.1
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
66.3
73.6
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс делового доверия от ANZ (ANZ Business Confidence) показывает результаты месячного опроса, в котором принимают участие сотни предприятий. Индекс делового доверия от ANZ предоставляет оценку развития экономики в следующие 12 месяцев. Он рассматривается как опережающий индикатор экономики Новой Зеландии.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс делового доверия в Новой Зеландии от ANZ (ANZ New Zealand Business Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
73.6
67.1
нояб. 2025
N/D
44.7
58.1
окт. 2025
58.1
43.4
49.6
сент. 2025
49.6
54.9
49.7
авг. 2025
49.7
57.3
47.8
июль 2025
47.8
49.3
46.3
июнь 2025
46.3
33.5
36.6
май 2025
36.6
44.0
49.3
апр. 2025
49.3
58.5
57.5
март 2025
57.5
54.5
58.4
февр. 2025
58.4
49.8
54.4
янв. 2025
54.4
59.0
62.3
дек. 2024
62.3
48.4
64.9
нояб. 2024
64.9
50.9
65.7
окт. 2024
65.7
73.8
60.9
сент. 2024
60.9
59.7
50.6
авг. 2024
50.6
29.3
27.1
июль 2024
27.1
12.2
6.1
июнь 2024
6.1
12.3
11.2
май 2024
11.2
7.9
14.9
апр. 2024
14.9
25.0
22.9
февр. 2024
34.7
33.2
дек. 2023
33.2
39.5
30.8
нояб. 2023
30.8
37.4
23.4
окт. 2023
23.4
3.6
1.5
сент. 2023
1.5
4.7
-3.7
авг. 2023
-3.7
-1.9
-13.1
июль 2023
-13.1
-13.1
-18.0
июнь 2023
-18.0
-28.1
-31.1
май 2023
-31.1
-43.4
-43.8
апр. 2023
-43.8
-43.4
-43.4
март 2023
-43.4
-47.5
-43.3
февр. 2023
-43.3
-61.0
-52.0
янв. 2023
-52.0
-64.2
-70.2
дек. 2022
-70.2
-50.0
-57.1
нояб. 2022
-57.1
-39.5
-42.7
окт. 2022
-42.7
-42.0
-36.7
сент. 2022
-36.7
-52.1
-47.8
авг. 2022
-47.8
-55.0
-56.7
июль 2022
-56.7
-55.0
-62.6
июнь 2022
-62.6
-33.2
-55.6
май 2022
-55.6
-33.2
-42.0
апр. 2022
-42.0
-31.2
-41.9
март 2022
-41.9
-74.3
-51.8
февр. 2022
-51.8
-21.6
-23.2
дек. 2021
-23.2
-19.9
-16.4
нояб. 2021
-16.4
-20.6
-13.4
окт. 2021
-13.4
2.0
-8.6
окт. 2021
-8.6
-7.2
сент. 2021
-7.2
-15.1
-14.2
12345
