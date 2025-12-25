Индекс деловой активности в секторе услуг Новой Зеландии от BusinessNZ (BusinessNZ New Zealand Services Index) дает раннюю оценку активности всего сектора услуг. Это композитный индекс, который рассчитывается на основе индексов продаж, новых заказов, поставок, запасов на складах и занятости.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в сфере услуг и может положительно отразиться на котировках новозеландского доллара. И наоборот, значение ниже 50 рассматривается как признак сокращения активности.

График последних значений: