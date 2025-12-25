КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс деловой активности в секторе услуг Новой Зеландии от BusinessNZ (BusinessNZ New Zealand Services Index)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
BusinessNZ
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D
48.7
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс деловой активности в секторе услуг Новой Зеландии от BusinessNZ (BusinessNZ New Zealand Services Index) дает раннюю оценку активности всего сектора услуг. Это композитный индекс, который рассчитывается на основе индексов продаж, новых заказов, поставок, запасов на складах и занятости.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в сфере услуг и может положительно отразиться на котировках новозеландского доллара. И наоборот, значение ниже 50 рассматривается как признак сокращения активности.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс деловой активности в секторе услуг Новой Зеландии от BusinessNZ (BusinessNZ New Zealand Services Index)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
48.7
окт. 2025
48.7
48.3
сент. 2025
48.3
47.5
авг. 2025
47.5
48.9
июль 2025
48.9
47.6
июнь 2025
47.3
44.1
май 2025
44.0
48.1
апр. 2025
48.5
48.9
март 2025
49.1
49.0
февр. 2025
49.1
50.4
янв. 2025
50.4
48.1
дек. 2024
47.9
49.1
нояб. 2024
49.5
46.2
окт. 2024
46.0
45.7
сент. 2024
45.7
45.7
авг. 2024
45.5
45.2
июль 2024
44.6
40.7
июнь 2024
40.2
42.6
май 2024
43.0
46.6
апр. 2024
47.1
47.2
март 2024
47.5
52.6
февр. 2024
53.0
52.2
янв. 2024
52.1
48.8
дек. 2023
48.8
51.2
нояб. 2023
51.2
49.2
окт. 2023
48.9
50.7
сент. 2023
50.7
47.7
авг. 2023
47.1
48.0
июль 2023
47.8
49.6
июнь 2023
50.1
53.1
май 2023
53.3
50.1
апр. 2023
49.8
53.8
март 2023
54.4
55.8
февр. 2023
55.8
54.7
янв. 2023
54.5
52.0
дек. 2022
52.1
53.8
нояб. 2022
53.7
57.1
окт. 2022
57.4
55.9
сент. 2022
55.8
58.6
авг. 2022
58.6
54.4
июль 2022
51.2
54.7
июнь 2022
55.4
55.3
май 2022
55.2
52.2
апр. 2022
51.4
51.5
март 2022
51.6
48.9
февр. 2022
48.6
46.0
янв. 2022
45.9
49.8
дек. 2021
49.7
47.2
нояб. 2021
46.5
44.9
окт. 2021
44.6
46.5
12
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания