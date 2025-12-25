КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Счет текущих операций Новой Зеландии (New Zealand Current Account)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Статистическое агентство Новой Зеландии (Statistics New Zealand)
Сектор:
Торговля
Низкая $​-8.365 млрд $​-4.124 млрд
$​-1.297 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Счет текущих операций Новой Зеландии (Current Account) представляет собой сумму чистого торгового баланса (экспорт минус импорт товаров и услуг), чистого дохода от иностранных инвестиций и чистого объема трансфертных платежей за отчетный месяц. Данные предоставляются с поправкой на сезонность. Влияние показателя на новозеландский доллар может меняться в зависимости от текущих экономических условий. Чаще всего его рост рассматривается как положительный фактор для валюты, поскольку, чтобы заплатить за товары или услуги, иностранные резиденты вынуждены покупать новозеландский доллар.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Счет текущих операций Новой Зеландии (New Zealand Current Account)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
$​-8.365 млрд
$​-4.124 млрд
$​-1.297 млрд
2 кв. 2025
$​-0.970 млрд
$​-3.495 млрд
$​-0.709 млрд
1 кв. 2025
$​-2.324 млрд
$​-4.883 млрд
$​-6.799 млрд
4 кв. 2024
$​-7.037 млрд
$​-9.707 млрд
$​-10.839 млрд
3 кв. 2024
$​-10.581 млрд
$​-9.750 млрд
$​-4.700 млрд
2 кв. 2024
$​-4.826 млрд
$​-4.711 млрд
$​-3.825 млрд
1 кв. 2024
$​-4.359 млрд
$​-6.513 млрд
$​-7.975 млрд
4 кв. 2023
$​-7.837 млрд
$​-9.278 млрд
$​-10.974 млрд
3 кв. 2023
$​-11.465 млрд
$​-6.340 млрд
$​-4.652 млрд
2 кв. 2023
$​-4.208 млрд
$​-3.907 млрд
$​-4.662 млрд
1 кв. 2023
$​-5.215 млрд
$​-5.808 млрд
$​-10.065 млрд
4 кв. 2022
$​-9.458 млрд
$​-8.780 млрд
$​-11.401 млрд
3 кв. 2022
$​-10.205 млрд
$​-8.638 млрд
$​-5.423 млрд
2 кв. 2022
$​-5.224 млрд
$​-7.746 млрд
$​-6.502 млрд
1 кв. 2022
$​-6.143 млрд
$​-7.836 млрд
$​-7.340 млрд
4 кв. 2021
$​-7.261 млрд
$​-5.663 млрд
$​-8.248 млрд
3 кв. 2021
$​-8.300 млрд
$​-3.376 млрд
$​-1.536 млрд
2 кв. 2021
$​-1.396 млрд
$​-0.915 млрд
$​-3.189 млрд
1 кв. 2021
$​-2.895 млрд
$​-0.765 млрд
$​-2.590 млрд
4 кв. 2020
$​-2.695 млрд
$​-2.129 млрд
$​-3.620 млрд
3 кв. 2020
$​-3.521 млрд
$​0.436 млрд
$​1.909 млрд
2 кв. 2020
$​1.828 млрд
$​0.244 млрд
$​1.903 млрд
1 кв. 2020
$​1.557 млрд
$​1.036 млрд
$​-2.765 млрд
4 кв. 2019
$​-2.657 млрд
$​-3.509 млрд
$​-6.260 млрд
3 кв. 2019
$​-6.351 млрд
$​-5.678 млрд
$​-1.037 млрд
2 кв. 2019
$​-1.106 млрд
$​-0.008 млрд
$​0.721 млрд
1 кв. 2019
$​0.675 млрд
$​1.477 млрд
$​-3.492 млрд
4 кв. 2018
$​-3.256 млрд
$​-3.490 млрд
$​-6.175 млрд
3 кв. 2018
$​-6.149 млрд
$​-4.263 млрд
$​-1.631 млрд
2 кв. 2018
$​-1.620 млрд
$​0.088 млрд
1 кв. 2018
$​0.182 млрд
$​-2.745 млрд
4 кв. 2017
$​-2.770 млрд
$​-4.680 млрд
3 кв. 2017
$​-4.680 млрд
$​-0.620 млрд
2 кв. 2017
$​-0.620 млрд
$​0.221 млрд
1 кв. 2017
$​0.244 млрд
$​-2.415 млрд
4 кв. 2016
$​-2.335 млрд
$​-5.029 млрд
3 кв. 2016
$​-4.890 млрд
$​-0.930 млрд
2 кв. 2016
$​-0.945 млрд
$​1.184 млрд
1 кв. 2016
$​1.306 млрд
$​-2.894 млрд
4 кв. 2015
$​-2.614 млрд
$​-4.750 млрд
3 кв. 2015
$​-4.750 млрд
$​-1.174 млрд
2 кв. 2015
$​-1.220 млрд
$​0.660 млрд
1 кв. 2015
$​0.660 млрд
$​-3.170 млрд
4 кв. 2014
$​-3.190 млрд
$​-5.010 млрд
3 кв. 2014
$​-5.020 млрд
$​-1.060 млрд
2 кв. 2014
$​-1.081 млрд
$​1.400 млрд
1 кв. 2014
$​1.400 млрд
$​-1.430 млрд
4 кв. 2013
$​-1.510 млрд
$​-4.780 млрд
3 кв. 2013
$​-4.880 млрд
$​-1.250 млрд
2 кв. 2013
$​-1.250 млрд
$​-0.660 млрд
12
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания