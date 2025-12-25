Индекс цен от Global Dairy Trade (GDT Price Index) отражает изменение цен на молочные продукты в Новой Зеландии. Для расчета используется средневзвешенный процент изменений цен на 9 видов продуктов, продаваемых на аукционе Global Dairy Trade, который проводится два раза в месяц.

Индекс цен от Global Dairy Trade рассматривают как опережающий индикатор торгового баланса Новой Зеландии, так как доходы от экспорта возрастают при повышении цен на сырьевые товары.

График последних значений: