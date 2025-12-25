КалендарьРазделы

Индекс цен в Новой Зеландии от GDT (GDT New Zealand Price Index)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Global Dairy Trade
Сектор:
Цены
Низкая -4.4%
-4.3%
Последний релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
5.0%
-4.4%
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Индекс цен от Global Dairy Trade (GDT Price Index) отражает изменение цен на молочные продукты в Новой Зеландии. Для расчета используется средневзвешенный процент изменений цен на 9 видов продуктов, продаваемых на аукционе Global Dairy Trade, который проводится два раза в месяц.

Индекс цен от Global Dairy Trade рассматривают как опережающий индикатор торгового баланса Новой Зеландии, так как доходы от экспорта возрастают при повышении цен на сырьевые товары.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен в Новой Зеландии от GDT (GDT New Zealand Price Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
-4.4%
-0.7%
-4.3%
-4.3%
-7.6%
-3.0%
-3.0%
1.2%
-2.4%
-2.4%
18.8%
21.9%
21.9%
0.7%
-1.6%
-1.6%
-0.9%
-0.8%
-0.8%
-0.9%
-4.3%
-4.3%
-0.2%
-0.3%
-0.3%
-1.1%
0.7%
0.7%
1.0%
1.1%
1.1%
-0.9%
-4.1%
-4.1%
1.3%
-1.0%
-1.0%
-0.8%
-1.6%
-1.6%
-1.9%
-0.9%
-0.9%
0.4%
4.6%
4.6%
1.2%
1.6%
1.6%
2.2%
1.1%
1.1%
-0.4%
0.0%
0.0%
-2.7%
-0.5%
-0.5%
-2.1%
-0.6%
-0.6%
0.9%
3.7%
3.7%
1.2%
1.4%
1.4%
0.8%
-1.4%
-1.4%
-0.5%
-2.8%
-2.8%
-0.5%
1.2%
1.2%
2.0%
1.9%
1.9%
0.1%
4.8%
4.8%
-1.3%
-0.3%
-0.3%
-0.8%
1.2%
1.2%
-0.9%
0.8%
0.8%
1.0%
-0.4%
-0.4%
2.7%
5.5%
5.5%
1.3%
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
-5.0%
-6.9%
-6.9%
-0.7%
-0.5%
-0.5%
0.0%
1.7%
1.7%
-0.2%
3.3%
3.3%
-0.4%
1.8%
1.8%
4.0%
0.1%
0.1%
4.0%
2.8%
2.8%
-5.5%
-2.8%
-2.8%
-1.4%
-2.3%
-2.3%
-2.4%
0.5%
0.5%
6.6%
4.2%
4.2%
1.3%
2.3%
2.3%
2.8%
1.2%
1.2%
-1.6%
2.3%
2.3%
5.2%
1.6%
1.6%
2.7%
0.0%
123456
